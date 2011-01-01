Salesforce签署多年协议 在其数据中心使用戴尔基础架构

戴尔技术周四宣布，Salesforce正在签署一份多年承诺，将把戴尔EMC基础设施用于全球数据中心。据戴尔称，签署的承诺是打算进一步扩大两家公司目前的关系，同时还会让Saleforce利用戴尔的Isilon扩展NAS存储阵列，数据保护产品和PowerEdge服务器。

至顶网服务器频道 05月05日 新闻消息： 戴尔技术周四宣布，Salesforce正在签署一份多年承诺，将把戴尔EMC基础设施用于全球数据中心。

据戴尔称，签署的承诺是打算进一步扩大两家公司目前的关系，同时还会让Saleforce利用戴尔的Isilon扩展NAS存储阵列，数据保护产品和PowerEdge服务器。戴尔还宣布，Salesforce计划将会其25000名员工配备戴尔Latitude笔记本电脑。

至于基础设施计划，目前尚不清楚数据中心签署的承诺与Salesforce采用亚马逊网络服务以及基于云的基础架构有何关系。

一年前，Salesforce宣布将使用AWS来承载其核心服务，作为其在国际上基础架构扩展计划的重要一步，同时也宣布很多Salesforce的服务器都在AWS上运行，其中包括Heroku，Salesforce Q和Salesforce IoT云。据推测，Salesforce将继续把公共云和自己的数据中心结合起来使用，尽管该公司未来可能对数据中心的依赖性并不很强。

Salesforce首席执行官Marc Benioff在声明中表示他对于能够扩大公司与戴尔技术之间关系的举措倍感"激动"。Salesforce旨在"提供规模与创新，用于支持Salesforce日益增长的全球客户群的需求。"