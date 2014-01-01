戴尔EMC将在2017年下半年推出微软Azure Stack

戴尔EMC概述了其面向微软Azure Stack的集成系统，并计划在2017年下半年推出通用版本。

戴尔EMC推出了一个集成系统，将把微软的Azure基础架构即服务与数据中心和混合云部署集成在一起。

据了解，该系统致力于给那些计划对微软Azure进行基础架构自动化的公司服务。微软的Azure Stack与戴尔的混合云平台并存运营，将于2017年中推出，并已进行技术预览。另外，Azure堆栈将会预装在戴尔EMC、HPE、联想和思科的服务器上。

据戴尔EMC表示，针对微软Azure Stack的的戴尔EMC云包括：

• Azure私有云和公共云部署之间的统一体验

• 戴尔EMC PowerEdge服务器与网络和存储集成

• 在Azure上集成备份和加密，以及Pivotal Cloud Foundry和另一个戴尔技术单元

• 从自动化工具到专业客户经理的一系列支持服务

戴尔EMC混合平台组产品管理高级总经理Paul Galjan表示，一旦安装了微软Azure Stack系统 ，它将以一个单元的形式进行管理和候补。Galjan说："平台中的组件包被打包成一个单元，并以此形式应用。同时还有一个非常灵活的消费模式。"

戴尔EMC与微软Azure联合推出的戴尔EMC云预计将于2017年下半年推出。定价将更加接近通用版本。