AMD凭借一季度良好表现 亏损额已削减为7300万美元

AMD公司对于今年第一季度的开年成绩表示满意，并乐观的估计其能够在下一季度重新回归盈利的正轨上。公司CEO Lisa Su博士表示，她对于2017年第一季度的成绩感到“欣喜”，即突破英特尔的垄断，并将亏损额削减至7300万美元。

至顶网服务器频道 05月02日 编译： AMD公司对于今年第一季度的开年成绩表示满意，并乐观的估计其能够在下一季度重新回归盈利的正轨上。

公司CEO Lisa Su博士表示，她对于2017年第一季度的成绩感到“欣喜”，即突破英特尔的垄断，并将亏损额削减至7300万美元。

本季度营收为9.84亿美元，较上年同期增长18%。

然而销售额的提升还不足以让AMD脱离赤字，其本季度净亏损额为7300万美元，但表现已经远优于上年同期的1.09亿美元亏损。

非GAAP每股亏损为0.04美元，与分析师预期基本相符。

AMD公司的计算与图形（PC硬件）部门亏损额为1500万美元，远优于2016年第一季度的7000万美元亏损。另外，本季度该部门销售额为5.93亿美元，较上年同期增长29%。

企业、嵌入式与半定制化芯片销售额为3.91亿美元，较上年同期增长5%，不过该部门亦收得900万美元净收入，较上年同期的1600万美元有所下降。AMD公司称这主要是因为目前研发投入资金量较大。

尽管已经连续四个季度实现营收增长，但AMD公司目前仍是一家亏损企业。不过AMD宣称，其认为亏损的日子即将迎来终点。Su博士解释称，“我们凭借着高性能Ryzen CPU以及图形处理器的旺盛市场需求而实现了18%的同比营收增幅。”

“随着我们不断推动营收提升、为市场带来创新成果以及市场需求量的持续走高，我们将在未来一年内带领企业走向稳健的收入增长与利润扩张道路。”Su博士称。

Su同时在本次财报电话会议上向分析师们指出，AMD公司计划于今年夏末面向消费级与企业级市场同步推出采用其高性能Vega GPU架构的PC板载与独立显卡产品。Ryzen处理器亦将在今年下半年开始面向台式机、笔记本电脑以及移动市场进行发售。

到今年年末，AMD公司还将为微软的“天蝎项目”4K Xbox游戏主机提供组件，Su认为此举将帮助该公司进一步提升其半定制化芯片业务。

这位AMD公司掌门人给出的结论也在相当程度上得到分析师们的认可。Moor Insights & Strategy公司的Patrick Moorhead表示，Ryzen处理器与微软游戏主机项目的胜利确实大幅提升了AMD产品的需求总量，尽管这一切可能在短期内表现得并不会非常明显。

Moorhead解释道，“考虑到今年第一季度中Ryzen处理器刚刚上市一个月，再加上RYzen 5的市场份额正在急剧提升，我预计第二季度AMD公司的台式机产品平均销售价格与营收水平皆将迎来大幅改善。”

“AMD公司可能会在今年第二季度通过Vega显卡实现一定程度的业绩提升，但我认为真正的大幅度增长势头要到第三季度才会显现出来。另外，虽然AMD的现金流有所削减，但考虑到新产品销售时间较短、Ryzen处理器强大的竞争优势以及最新一代游戏主机业务的敲定，我对此并不感到担心。”

然而投资者们的观点却并非如此乐观。在财报发布后的几小时内，AMD公司的股票交易价格下跌10%，目前为每股12.25美元。