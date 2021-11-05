不走寻常路 鲲云科技定制数据流架构为AI提供充沛算力

鲲云科技基于其在定制数据流领域三十余年的技术积累，提出新的AI计算平台的架构实现方式——“定制数据流架构”CAISA，并于2020年6月发布全球首款可商用数据流AI芯片CAISA。

随着人工智能的快速发展，层出不穷的AI应用对于算力有了更多要求，于是我们看到各种人工智能芯片不断涌现。

谈到人工智能芯片，我们一定会想到GPU、FPGA、ASIC等芯片，但是你知道数据流AI芯片吗？

随着摩尔定律的放缓，传统的指令集架构面临着内存墙问题，芯片有效算力的发挥受到制衡，人工智能算法的快速发展又对算力支撑提出了更高的需求，市场亟需高性能、低延时、高算力性价比的商用AI芯片。

鲲云科技基于其在定制数据流领域三十余年的技术积累，提出新的AI计算平台的架构实现方式——“定制数据流架构”CAISA，并于2020年6月发布全球首款可商用数据流AI芯片CAISA。

CAISA定制数据流架构为鲲云自主研发的源头性技术，是为深度学习神经网络定制的高性能AI计算架构。基于CAISA芯片的技术优势，鲲云科技提供高性能、低延时、高算力性价比的人工智能计算加速解决方案。

在近日举行的人工智能计算大会AICC 2021上，鲲云科技合伙人、首席运营官王少军博士接受记者采访时表示，不同于传统的冯·诺依曼的指令集架构，CAISA架构通过数据流流动次序来控制计算顺序，消除指令操作导致的额外时间开销，让CNN网络的算子级数据流图可以实现高效流水线运算。

同时CAISA可并行执行数据访问和数据计算，进一步减少计算单元的空闲时间，最大化地利用芯片的计算资源，从而为客户提供更高的实测算力，算力性价比领先市场。

CAISA芯片通过控制数据的流动次序来管理计算执行次序，能大大提升芯片的利用效率，最高可实现95.4%的芯片利用率，较同类产品提升11.6倍，打破了算力提升对芯片制程工艺的高度依赖。

CAISA芯片聚焦人工智能领域，注重发挥数据流架构的算力性价比优势。目前，CAISA架构可支持多种深度学习算法，包括目标检测、分割、分类等领域的主流算法，实现了在深度学习领域的通用性。

王少军说，鲲云科技始终贴近落地需求，CAISA芯片面向云和边缘侧的场景，比如智慧城市（园区）、工业质检等垂直领域，满足不同场景的人工智能计算需求。

目前搭载CAISA芯片的星空X3加速卡、星空X6A边缘小站、星空X9加速卡等在智能制造、智慧能源、数据中心等实现规模落地。

”鲲云科技与产业生态进行了积极合作，例如2019年与浪潮达成战略合作，2020年完成产品适配，推出搭载星空X9加速卡的智算中心AI服务器。“王少军说。

除了硬件级创新，鲲云科技提供RainBuilder开发工具链，能够实现自顶层深度学习开源框架算法至底层架构时钟的精确映射，兼容现有AI开发框架、生态及软件，在软件的易用性方面进一步降低了应用门槛。

谈及未来AI算力的发展，王少军表示，人工智能的发展要求算力均衡，更加注重性价比，同时软硬件的协同也是未来算力的发展重点。鲲云科技也将持续创新，为AI芯片研发和产业发展探索新的道路。