聚焦GPGPU 天数智芯以通用并行计算驱动AI发展

作为中国第一家通用并行（GPGPU）云端计算芯片及高性能算力系统提供商，天数智芯一直坚持GPGPU战略，持续探索GPGPU市场并推出针对市场及用户需求的优质产品。

云计算、数据中心、5G建设等新基建产业正在加速发展，数字化转型将带动AI芯片需求的增长，以支持高效处理海量数据，从而推动AI芯片行业的快速发展和持续创新。

在CPU之外，新的用于提升计算能力的芯片不断涌现，按照技术架构的不同可分为通用图形处理器（GPGPU）、可编程门阵列器（FPGA）、专用集成电路（ASIC）等类型，行业内统称为AI芯片。

AI芯片通常会面对训练和推理两种AI工作负载，由于AI训练市场高度集中，GPGPU架构保持市场领导者的地位。

GPGPU的设计特点在于它对各种运算方式的支持和可编程性，由于其通用性，任何新的算法和应用，都能做到性能和支持之间较好的平衡。同时，基于GPGPU的通用性，GPGPU芯片将在更大程度上降低客户的迁移成本，帮助客户实现无痛迁移。

作为中国第一家通用并行（GPGPU）云端计算芯片及高性能算力系统提供商，天数智芯一直坚持GPGPU战略，持续探索GPGPU市场并推出针对市场及用户需求的优质产品。

在近日举行的人工智能计算大会AICC 2021上，天数智芯产品副总裁邹翾接受记者采访时表示，天数智芯是中国第一家通用GPU提供商，也是唯一一家实现试量产7纳米GPGPU产品的厂商。

GPGPU设计的难度业内有目共睹，从产品的软、硬件架构，计算核心设计，到编译器、驱动、函数库开发，每个环节都需要极其扎实的研发功底，可见产品从实验室走向量产绝非易事。

邹翾所提到的7纳米GPGPU产品加速卡是天垓100，其性能可与行业主流产品相匹敌，产品性能已经达到并满足数据中心、服务器等领域的设计目标，并实现低成本迁移。

邹翾说，通用GPU对国内来讲是一个从零到一的突破，从技术角度来看，天数智芯与国际领先的GPU是同源的，但是天数智芯没有历史包袱，充分发挥创新能力，聚焦AI，让产品的成本和性能更具竞争力。

为什么这样说呢？因为GPU在一开始是用于图形处理工作负载，而不是AI。当GPU用于AI时，就需要考虑兼容原来的应用与客户兼容，这样从设计芯片和软件栈等方面就会保守。

在新的时代，算力呈现了并行计算化。如今AI芯片百花齐放，异构化趋势明显，专用芯片承载各种各样的AI应用。

邹翾表示，客户和应用是真正驱动所有行业发展的基础。多样化的芯片架构让客户的选择更加困难，毕竟芯片真正能够让客户用起来依靠的是编程接口，也就是软件生态。

天数智芯的GPGPU产品在通用性和兼容性、可编程性等方面优势明显，借助软硬件全栈式解决方案，兼容主流开发生态，帮助用户实现无痛迁移。

算力的重要载体是服务器，天数智芯与浪潮等服务器厂商保持了紧密的合作，确认产品能够即插即用。

据IDC预测，到2024年中国GPU服务器市场规模将达到64亿美元，如果国产GPU能在2024年取得30%的份额，即可获得22亿美元的市场空间。因此，GPGPU在中国的未来需求广泛，且对国民经济的发展至关重要。

“一款高端通用芯片从定义到实现大规模销售需要4～5年时间，未来我们会贴近中国市场，为GPGPU行业提供更多的技术创新、保持产品的迭代更新，通过通用并行计算持续赋能各行各业。“邹翾最后说。