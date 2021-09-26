“20不已 刀行天下”——迭代创新 新华三要做刀片服务器的“实力派”

新华三集团智慧计算产品线服务器产品管理部部长诸剑桥告诉记者，新华三实现了“内生智能，成就智慧计算”的服务器技术战略升级，不断挖掘更多场景，提供更好的方案，而刀片服务器就是重要的产品基础。

如今服务器的产品形态历经迭代，但是刀片服务器凭借高效、敏捷、可靠特点依然是市场和客户的重要选择。

如果从2000年刀片服务器诞生谈起，其已经走过了20年的历程。而作为刀片服务器的创造者，新华三集团与HPE也持续创新，展现刀片服务器在多样化业务场景中的新价值。

新华三集团智慧计算产品线服务器产品管理部部长诸剑桥告诉记者，新华三实现了“内生智能，成就智慧计算”的服务器技术战略升级，不断挖掘更多场景，提供更好的方案，而刀片服务器就是重要的产品基础。

新华三刀片服务器相关产品和解决方案能够提供相比传统机架服务器更紧凑的架构、更高的空间利用率、更便捷的管理，以及极致的能效优势；同时比高密度服务器有着更高的散热效率，支持更丰富的节点类型、更多样的网络部署，进一步简化部署要求，从而推动现有业务的升级变革，帮助用户在应对各种场景中的业务挑战时游刃有余。

迭代创新

回顾刀片服务器的发展历史，我们注意到刀片服务器的生命力非常旺盛。

刀片服务器的产生是为了实现超高计算密度，但是在后续的发展过程中，不同厂商在设计刀片服务器产品时不再过分强调计算密集性，而是通过把计算密集性和单个刀片性能进行权衡，在两者之中选择一个合适的平衡点。

在合理提高计算密度的前提下，各大厂商提高单个刀片服务器的性能，使单个刀片服务器具有通用机架式服务器的性能。同时在整个系统的集成性、可靠性、管理方面大大提高，有效加速Web服务器、高性能计算（HPC）集群等的建设。

刀片服务器进入多元化发展阶段，特别是云计算的崛起，对数据中心提出了计算和数据集中化的要求。刀片服务器的节约空间、便于统一管理、易于扩展等特质成为下一代服务器的新标准。

新华三集团智慧计算产品线高级产品经理兰涛表示，刀片服务器其实和机架服务器一样，基于开放架构，他们主要是在外形的形态以及像安装的方式、散热和供电的处理上和机架服务器会有不同。

诸剑桥说，虽然机架服务器的占有率越来越高，但是刀片服务器市场空间并没有消失，相反未来刀片服务器会更专注在专有场景上进行延展。

伴随着刀片服务器迭代，新华三和HPE刀片服务器也创造了多个里程碑：2001，全球第一台刀片服务器；2004，全球刀片服务器出货量超过10万；2015，连续10年刀片服务器市场份额第一；2016，塑合性基础架构平台 Synergy推出；2018，H3C UniServer B16000 塑合智能刀片服务器推出；2020，连续15年刀片服务器市场份额第一。

实力担当

得益于长期的产业深耕，新华三刀片服务器依托流动资源池、软件定义智能、统一API等关键技术，打造软硬结合的塑合型基础架构，快速响应业务需求。

兰涛说，在塑合型数据中心中，刀片服务器能够比其他形态的服务器更好地支撑相应场景的需求。“毕竟市场和客户需求日渐多样化，比如高精尖的企业可能规模很小，但是对于IT信息的安全性有很高的要求，新华三可以为他们提供一体化的塑合型数据中心，在不同业务之间共用一套基础架构，实现灵活切换。”

在硬件设计层面，新华三以质为先，从设计、研发、测试、生产、运维以及售后维护等环节层层把关，并立足用户体验，凭借模块化设计全冗余架构、无源背板、无线缆连接、主卫架构互联、睿流散热系统，打造高效、敏捷、可靠的刀片服务器。

新华三集团高级产品经理蔡立农表示，新华三刀片服务器在开放性方面也可圈可点，不管是CPU还是GPU图形加速、内存硬盘等方面，实现了广泛的生态兼容性，将业界领先的技术快速应用于产品。

新华三集团在服务器方面一直坚持双品牌战略，在刀片服务器领域主打H3C UniServer B16000塑合智能刀片服务器、HPE Synergy服务器两个系列。

例如，H3C UniServer B16000塑合智能刀片服务器，适合应用在动态需求更多的数据中心，可以支持多达16台刀片服务器和存储设备。每个刀箱都对基础设施线的移动部件、电源模块和散热模块、网络连接和冗余性进行了重新装配，从而可以更加稳定的进行安装、维护和日常运营工作。

每个刀箱都拥有冗余的管理模块，并可装配独特的AE引擎模块，一方面可以高效的对计算、存储和结构资源进行使用和再利用，另一方面又可以支持高效地连接多个H3C UniServer B16000刀箱，可通过整个管理网络的统一视图有效地管理基础设施。这意味着，H3C UniServer B16000塑合智能刀片服务器可随着业务的发展，提高IT的效率，并可利用多种资源提供平衡的性能，以提高解决方案的有效性，使IT基础设施维护变的更加智能。

诸剑桥说，双品牌战略能够满足客户和市场需求，两条产品线都是新华三主力的产品。目前，新华三刀片服务器广泛应用于科研院所、金融、政府、交通等行业。