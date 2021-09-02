规模、性能和安全性 Akamai全方位赋能流媒体服务

Akamai全球广播运营和客户活动高级总监Harish Menon告诉记者，产业正在经历转型，尤其是在内容交付和直播领域，现在用户的期待越来越高。“业务线上化驱动在线直播发展，而这一过程涉及三大要素——规模、可靠性、安全性。”

如果说现在什么最火，视频直播肯定是答案，当然这种直播涵盖了个人和机构等各种主体，包括居家办公、远程办公、线上学习等都离不开视频直播。据统计，亚太地区现在有近4亿人使用视频流媒体服务——超过美国的全部人口，视频直播已经成为我们获取信息的重要途径。

但与此同时，庞大的用户群已经引起了攻击者的注意——他们已把目光对准这种按需的内容分发形式，使用盗版内容在新型社会工程骗局中诱骗毫无防备的受害者，或对广播公司和大型在线活动的基础设施发起攻击。

Akamai全球广播运营和客户活动高级总监Harish Menon告诉记者，产业正在经历转型，尤其是在内容交付和直播领域，现在用户的期待越来越高。“业务线上化驱动在线直播发展，而这一过程涉及三大要素——规模、可靠性、安全性。”

Akamai全球广播运营与客户活动高级总监Harish Menon

Akamai的应对之举

视频直播造成的一个直观现象是互联网的流量规模。来自Akamai过去三年的数据统计显示，由大型的发布会或重要的游戏、软件发布引起的流量高峰非常明显。

但是疫情对于流量产生了很大影响。一个很重要的分水岭是2019年3月峰值流量只是82Tbps而已，而2020年3月达到了167Tbps，但最近达到了200Tbps。

Harish说，现在互联网每一天的流量都非常高，可以达到“一百多”Tbps，这是一个非常重要的流量趋势信号。

针对这样的变化，Akamai的智能边缘平台能够很好地承载大量的需求和流量，其拥有超过350000台服务器来处理每天数万亿次的请求，并且全天候处理超过100Tbps的并发流量。

比规模更重要的是服务器的位置——它们位于互联网的边缘：在4000多个不同的位置，在1400多个不同的网络中。它们遍布900多个城市和135个国家，靠近所有互联网上的最终用户。

Harish表示，依托边缘平台，Akamai在规模、性能和安全性方面具有很大优势，通过智能协同工作，减轻和最大限度地减少网络拥塞，绕过互联网上的故障点，并加速对通常不在本地缓存的内容的访问。

此外，Akamai边缘平台还会收集大量数据，可以实时提供给客户，以便他们可以优化其网站和应用程序。执行所有这些操作的Akamai边缘服务器还提供安全性以保护网站、应用程序、企业通信和数据。

例如在刚刚结束的东京奥运会上，Akamai帮助超过三十家客户实现了7乘24小时的赛事覆盖，4500小时的赛事支持涉及500个轮班工作，平均每天的峰值流量达到8.3Tbps。

“我们总是在谈论需求，而不是我的平台容量可以做到多大。因为我们预先规划好，实现良好的预测性，并持续增加平台服务器以及工作流、功能服务的优化，最终确保‘有备无患’。”Harish说。

除了规模，客户其实很担心视频流的性能是否会下降，可靠性是否会受到影响。Akamai边缘服务器位于互联网边缘的4000个不同位置，靠近所有最终用户的所在位置，这意味着延迟会更小。用户在线观看电影、直播或访问网站，能够获得非常好的体验，这得益于Akamai遍布全球的边缘服务器，因为依靠边缘技术，视频等内容无需通过源站和用户之间长距离的传输。

如果出现拥塞或互联网中的路由丢失问题，Akamai将自动找到另一条返回数据中心的路径，从而大大提高可靠性。如果你的源站有问题，Akamai会自动为你提供替代内容或将用户定向到其他地方。所以如果客户从数据中心交付视频流，通过Akamai这样的技术可以很好地解决性能问题。

此外，Akamai也可以通过让客户在边缘侧运行自己的应用程序，进一步提高速度，并且可以卸载（offload）数据中心。这对于非常多的诸如流媒体和电商业务应用程序是一个非常重要的功能。事实上，直播场景涉及非常多的API、应用程序和脚本，这些其实可以放到边缘侧，靠近最终用户，提升应用体验。

除了规模和可靠性，安全问题也愈发重要。现在线上内容消费越来越多，而且是跨荧幕和跨渠道的。在目前的攻击态势下，开展流媒体业务需要一个全方位的防御和安全解决方案以应对DDoS（包括DDoS勒索）、爬虫、盗版、钓鱼等多种攻击。

Harish表示，这些病毒、攻击持续进化，通过不同的渠道、方式突破防御体系。与此同时，企业的防御成本也越来越高。对于内容提供商而言，如果其内容被窃取，成本就会更高，所以他们也在持续改善自己的技术，并检查工作流的各个方面，提高安全性。现在一个安全重点是市场教育，就是确保客户意识到攻击的存在，并了解用户的消费习惯，针对特定领域创建策略，比如让用户愿意消费你的内容、而不是看盗版产品。

广播运营控制中心（BOCC）

由上可见，深度可见性和全天候实时监控对于超越广播电视级的观看体验至关重要。每一天的每一秒钟，Akamai最顶尖的广播运营控制中心（BOCC）能够确保有效、实时、高密度的监控，并且通过24小时乘365天的正常运行来满足客户的高标准需求。

具体而言，为了提供高质量的内容，广播公司需要密切监控从编码器到交付的内容并对其进行故障排除，尤其是直播/线性广播内容。

Harish说，“交付一场成功活动的直播，需要高性能、可靠和安全的平台。同时，基于这个平台，我们跟踪整个工作流。而要提供现场直播级别的品质，我们还要测试、监控性能和安全问题，确保运营非常流畅、没有任何中断。”

基于此，Akamai的BOCC为客户事件提供主动监控、情报支持和缓解服务，并就最佳实践向客户提出建议，并以此为基础进行管理。

BOCC实现了主动式的监控，确保满足客户的高品质要求。对于媒体客户，BOCC与其一起思考运营，基于客户的工作流以及流量，实现24小时、365天不停的视频品质监控。

而这些来自AIOps技术的应用，AIOps在活动期间收集、测试客户的数百万个数据点的安全性，并且基于语境、业务逻辑、场景的情况，理清问题所在。

BOCC的78名专家利用人工智能技术基于平台日志和其他警报，并根据客户环境来诊断其遇到的问题，不断改进策略交付全球一流的直播体验。

凭借技术专家的实践经验，Akamai能够帮助客户实现事前的充分准备，并利用Akamai的工具产品实现主动出击，将潜在问题在影响客户体验之前解决掉，进而协助客户将内容以最高质量的方式进行传输和交付。

“现在Akamai平均每年至少交付两、三千以上的大型直播活动，将规模、可靠性、安全性结合在一起，以确保平台能够扩展、满足不断增长的用户需求。”Harish最后说。