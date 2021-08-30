安谋科技发布新业务品牌，正式进入双轮驱动发展模式

日前，安谋科技（中国）有限公司（以下称安谋科技）举行“创芯生，赋未来” 新业务品牌战略发布会，重磅发布“双轮驱动”战略以及新业务品牌“核芯动力”。新业务品牌的发布代表安谋科技引领智能计算产业发展趋势、推动计算架构升级的战略布局，将依托“核芯动力”向市场提供高性能、可定制化的自主架构XPU IP产品和服务，积极打造合作共赢的产业生态，为产业发展赋能。

双轮驱动战略

安谋科技的新业务战略核心就是“双轮驱动”。根据安谋科技执行董事长兼CEO吴雄昂解释，所谓“双轮驱动”战略就是Arm的生态系统和安谋科技自主新架构的生态系统两个业务并行发展。

安谋科技执行董事长兼CEO吴雄昂

“过去我们把Arm这一全球标准和技术带到了国内，赋能了中国半导体产业，也打造了完整的生态链，将来我们不仅仅要在CPU方面继续开发兼容Arm架构的CPU，更重要的是，在新架构方面，我们开发了自主的XPU架构，以XPU自主架构为核心，我们将打造下一代融合计算平台。”安谋科技执行董事长兼CEO吴雄昂表示。

显然，Arm的生态系统指的是原来承接的Arm在中国的业务，自主新架构的生态系统就是安谋科技围绕XPU架构开展的新业务。这个业务将由安谋科技本次发布的“核心动力”新业务品牌来承载。

据悉，自2018年成立以来，安谋科技继承了Arm在中国的CPU业务，助力Arm CPU累计出货量超过200多亿片。与此同时，安谋科技从2018年成立开始就全面布局针对数字化时代的新业务，从人工智能处理器到视频处理器到物联网处理器等等4条产品线全部量产，有上亿片的出货量。全国有90多家合作伙伴，29家实现流片和量产。全公司800多人中，近80%是研发人员。

安谋科技“核心动力”业务品牌标识

会上发布了“核心动力”业务的品牌标识。“核芯动力”全新的品牌酷似涡轮发动机，寓意为中国芯片产业持续提供源源动力。此外，标志中所包含的A元素，代表了对Arm CPU生态的传承；X元素象征着XPU和未来；而众多的i元素，体现了新品牌所代表的创新（innovation）、智能（intelligence）以及无限可能（infinity）。此外，整个标志也像一双张开的翅膀，预示着“核芯动力”在新计算架构时代乘风而起、展翅高飞。

融合计算架构XPU

安谋科技的“核心动力”业务围绕其XPU展开，目的是为智能数据流提供基础平台。

“在过去，从CPU到NPU 、VPU再到 ISP，每个计算单元都是独立的，合作伙伴往往需要从多个供应商那里把这些IP根据场景重新定义、二次开发、裁剪和优化，在新的高密度数据流计算环境当中，这是一个巨大的挑战。”吴雄昂表示。

而安谋科技要做的是，新定义融合计算架构、新的指令集、处理器IP、系统软件、设计服务，让不同的计算单元根据使用场景进行重新定义、组合以及架构融合，优化数据搬运，降低功耗，提升效能，给合作伙伴提供一个完整的交付方案。

“安谋科技重新定义了新的融合计算架构，即超域架构，其中主要核心是以高密度数据流处理为中心的专有核心计算单元，同时域处理部分也引入了智能架构，另外，也会支持架构扩展进行算力的堆叠。由此，新的超域架构可以高效地进行智能数据流的处理。”安谋科技新业务副总裁张晓波表示。

张晓波介绍，安谋科技XPU的新架构具有灵活、高效、专用及支持丰富产品组合等特性。其中，高灵活性表现在可以根据计算密度的需求，动态来分布负载；高效率表现在能够基于场景调度XPU，提高整体计算效率；高性能部分表现可以用新的架构提升性能，并且实现超低功耗。此外，也可以支持丰富的XPU产品组合。

据悉，截至目前，安谋科技XPU的产品系列已经有了多个IP，包括“周易”NPU、“山海”SPU、“玲珑”ISP、“玲珑”VPU等产品线，XPU产品构建出的子系统可以完美地支持智能物联网、自动驾驶及新型数据中心等应用场景。

壮大XPU生态

在新业务品牌发布会上，安谋科技还重点提到了生态建设问题。显然，和Arm CPU已经在全球建立了非常强大完整的生态相比，XPU的生态还需要安谋科技着力打造。为此，安谋科技也是做了大量工作。

比如，7月15号在中国半导体协会的指导下，安谋科技和上下游50多家企业共同发起了开放的NPU指令集，这是中国首发、全球开源的神经网络处理器指令集架构。

“我们通过共建共享、开放创新的模式，希望形成产学研投的联动，推动自主核心技术的落地与演进。同时，我们也希望‘共建·共享’这个理念不仅仅用在架构指令集本身，从社区、投资、标准、学术研究到产业发展，我们也将依托这个开源指令集和XPU的核心技术，打造一个全球开放的生态。”吴雄昂说。

另外，为了进一步支持创新，支持开源开放，安谋科技还会针对创新联合体的会员提供周易NPU的免费授权。目的也是通过NPU的免费授权来加快产业发展、加快开源指令集的进一步发展。

吴雄昂强调说，安谋科技不仅仅提供免费授权，也会投入更多资源，联合安创加速器一起孵化10家基于开源架构和XPU的创业企业，为他们提供技术支持、产业对接、场地、资金投入等等。”

“我们希望安谋科技所有的努力都能成为一粒粒种子，为产业提供核心动力，同时也孵化出更多的像恒玄科技这样全球领先的中国芯。”吴雄昂在发布会最后总结说。