加速AI工作负载的虚拟化 NVIDIA AI Enterprise正式发布

近日，NVIDIA正式发布NVIDIA AI Enterprise，这套综合全面的AI工具和框架软件能够帮助成千上万的运行VMware vSphere的公司在NVIDIA认证系统上实现AI工作负载的虚拟化。

我们知道虚拟化技术已经成为企业IT架构的重要支撑，而随着AI工作负载的日渐流行，如何在虚拟化平台上门更好地部署AI应用成为企业的最大诉求。

近日，NVIDIA正式发布NVIDIA AI Enterprise，这套综合全面的AI工具和框架软件能够帮助成千上万的运行VMware vSphere的公司在NVIDIA认证系统上实现AI工作负载的虚拟化。

NVIDIA AI Enterprise让使用VMware vSphere来运行传统企业应用的IT专业人士能够轻松、经济高效地支持AI工作负载，同时使用原有工具来管理大型数据中心和混合云。

简化和扩展AI工作负载

通常针对AI，企业需要部署专门的IT基础设施。随着AI应用变得日益关键，客户希望能够在其企业基础设施上运行这些应用以实现可控性、可扩展性、安全性和管理。

借助NVIDIA AI Enterprise，企业可以在VMware上使用主流数据中心服务器运行AI工作负载。通过在VMware vSphere上运行NVIDIA AI Enterprise，企业能够获得一个经过认证、易于部署和操作的端到端AI-Ready 企业平台。

NVIDIA和VMware联合提供了一个AI-Ready的企业平台，可加速AI计算、基于容器的工作负载和传统的企业工作负载，同时还可凭借与裸金属服务器几乎别无二致的横向扩展性能支持虚拟化AI应用程序。

目前，全球领先的制造商源讯、戴尔科技、技嘉科技、惠普、浪潮、联想和超微都在推出内置A100、A30、A40、A10和T4等各种NVIDIA GPU的NVIDIA认证系统。

这些系统通过NVIDIA AI Enterprise专门针对VMware vSphere上的AI工作负载进行了优化，可以在vSphere上实现与裸机服务器几乎无异的横向扩展、多节点AI应用性能。

此外，戴尔科技还宣布，戴尔EMC VxRail是首个获得适用于NVIDIA AI Enterprise的NVIDIA认证系统资格认证的超融合平台。

NVIDIA AI Enterprise加速落地

如果持续关注NVIDIA的话，你或许对于NVIDIA AI Enterprise并不陌生。其实在此前，全球数十家汽车、教育、金融、医疗、制造和技术公司已经进行了早期的“尝鲜”。

Cerence公司是一家面向汽车和移动出行市场的领先对话式AI提供商。目前全球有近4亿辆汽车搭载Cerence的系统，其正在运用AI Enterprise开发智能车载助手和数字副驾系统。

如今伴随着正式版的发布，企业现在能够使用在全球最广为应用的服务器来开发种类丰富的应用，以此部署和扩展数据科学、对话式AI、计算机视觉、推荐系统等。

例如为了帮助数据科学家团队最高效地运行其AI工作负载，Domino Data Lab正在使用NVIDIA AI Enterprise验证其Domino Enterprise MLOps 平台，该平台可在主流NVIDIA认证系统上运行。

意大利一家公立研究大学比萨大学正通过支持多个学科的HPC和AI训练，推动使用NVIDIA软件开展科学研究。

比萨大学首席技术官Maurizio Davini表示：“通过NVIDIA AI Enterprise，我们能够为使用数据分析以及AI深度学习和机器学习的研究人员和学生提供进一步的支持，同时也使这些应用变得更容易部署和管理。我们的测试表明，NVIDIA和VMware的这些最新合作成果以接近裸机的速度发挥了我们GPU加速的虚拟化基础设施的全部潜力。”

据悉，企业现可从NVIDIA全球渠道合作伙伴处获得 NVIDIA AI Enterprise，包括 Atea、Carahsoft、Computacenter、Insight Enterprises、NTT、SoftServe 和SVA System Vertrieb Alexander GmbH。

NVIDIA AI Enterprise通过订阅许可的形式提供，基于每个CPU socket的订阅许可的年费为2000美元，并且包含企业标准支持服务（每周5天，每天9小时）。永久许可费用为3595美元并且需要另行购买支持服务。客户还可以升级为 "关键业务支持"以获得全天候的NVIDIA AI Enterprise 服务。