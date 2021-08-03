开源并不一定等于开放 SUSE聚焦开放的互操作性

为了将“真开源’”交还给客户与用户，SUSE坚持着“开放的互操作性”，即为客户提供从底层操作系统到容器管理、Kubernetes管理、IT基础架构管理、应用管理、多云管理等方面的产品方案及技术支持，又在各层级上均良好地兼容与支持着行业中的同类解决方案。

随着企业的IT部门越来越多地寻求利用云来实现创新并推动数字化转型，以及容器、Kubernetes及微服务等技术热度的持续攀升，云原生正在引领云计算的下一个十年。

开源一定是开放吗？

开源与开放似乎是硬币的两面不可分，但是在原Rancher Labs联合创始人及CEO、现SUSE工程与创新总裁梁胜看来，有时候开源并不等于开放，为了将“真开源’”交还给客户与用户，SUSE坚持着“开放的互操作性”，即为客户提供从底层操作系统到容器管理、Kubernetes管理、IT基础架构管理、应用管理、多云管理等方面的产品方案及技术支持，又在各层级上均良好地兼容与支持着行业中的同类解决方案。

在第四届“企业云原生创新大会Enterprise Cloud Native Innovation Conference”（以下简称“ECIC”）上，SUSE大中华区总裁秦小康表示，技术的垄断将加剧锁定与傲慢，我们要警惕那些强行捆绑打包的“全栈”方案。上云是势在必行，选择真正开放的、兼容的、不给客户被锁定风险的解决方案才是实现这一设想的路径。

云的一个显著特点是标准化交付，进入到云原生时代，全球有大约100多种Kubernetes分发版，如果过去是上云不一致，现在则是K8S的兼容问题。

“这个不是技术的难度，而是商业的选择。SUSE要做的就是解决这个问题，无论你选哪个K8S都是统一体验，无论你选哪一个云。云原生的意思是说我天生以来跟云是兼容的，不论是公有云、私有云还是混合云。” 秦小康说。

但是现实情况是供应商锁定，想要使用我的容器，你必须用我的Ceph、OpenStack、操作系统等。而SUSE的每一个产品都实现了互操作性，你可以随变替换。

创新的原动力

虽然说，现在云计算产业的发展已经今非昔比，但是这并不代表市场的机会没有了。

秦小康表示，现在云计算并没有达到像用水、用电一样统一使用IT资源，这也是SUSE收购Rancher Labs之后一直在做的事情。 双方整合研发团队、销售团队、技术团队，协同效应明显，SUSE能够帮助Rancher Labs的产品与市场需求匹配从5%扩大到95%。

企业要进行数字化转型必须降本增效，但是传统业务应用的复杂性却是显而易见的。如果要解决这些问题，就需要实现技术兼容。

对于新技术的追求会创造很多机会，而新技术在行业中的落地应用也会越来越深入。例如对于广发银行而言，早期PaaS平台不满足松耦合架构，无法根据新技术演进和功能自主掌控迭代更新和维护。

Rancher与广发银行技术支持和推广团队建设了广发银行应用云共7个集群，60个节点，承载内部容器化业务系统，并在交付后，针对客户需求量定做培训、应用上云标准化制定、应用容器化改造、安全漏洞主动告警、制定平台发展路线规划等方面问题，通过制定发展和平台推广计划与目前主流技术相结合的手段，帮助广发银行更好的将平台使用起来。

秦小康表示，创新需求大多来自客户，你要成功的创新，你就需要得到用户的认可。

在本届ECIC大会上，SUSE与openEuler在大会上正式携手宣布了双方战略合作的开启，并联合发布了SUSE的openEuler发行版——数硕Linux。

在国内IT迎来新的发展机遇的背景下，SUSE加入openEuler社区，发布基于openEuler的Linux版本的示范意义深远，这也契合SUSE Rancher相关云原生产品，在服务器、云、边缘计算和容器各方向持续创新。

“SUSE要做国产化，要跟openEuler社区做好的整合，我们更好的服务于中国客户，另外一方面我们也会有一些帮助openEuler社区走向世界。”秦小康如是说。