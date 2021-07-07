整合的力量：Ivanti以全面的能力打造移动端安全

“Ivanti的战略方向也在发生变化，那就是面向云的安全，Ivanti所有的产品都会云化，所有的方案都是围绕云的架构进行设计和落实。”罗琦说。

新冠疫情客观上加速了各行各业的数字化进程，远程办公成为新常态，企业的IT环境发生着巨大变化，比如云服务的引入、移动办公等。在这种情况下，随之而来的网络安全问题也日益彰显。

Ivanti（中国）产品架构师罗琦告诉记者，面对多样化的终端设备，如何通过自助式的智能服务简化IT控制和用户体验成为企业的最大诉求。罗琦表示，“需要在用户个人自由和企业的信息安全之间找到一个平衡点，进而实现全面的安全保障，毕竟在现在的互联网环境下安全变得更加不可控。”

让无处不在的工作空间成为可能

的确，以前IT设施是在公司内部，企业可以自主控制。但是在云环境下，经过很多中间供应商、服务商，企业面对的是一个更加复杂的情况。

于是，Ivanti提出了“让无处不在的工作空间成为可能”的愿景：在任何IT环境下，员工能够随时随地通过任何设备，安全访问相关企业应用程序和数据。

Ivanti创建的新一代端到端解决方案将为企业全新的工作环境提供支持，使身处任何地点的员工都能更便捷、更安全，更高效率的工作。

为了实现这一愿景，Ivanti进行了多次收购，3年完成了12次的公司并购，特别是在去年，完成了MobileIron的并购，今年第一季度又完成了Cherwell的并购工作。

罗琦说，Ivanti以前更注重端点管理，并没有移动管理产品。MobileIron专注于移动管理，补齐了Ivanti的产品矩阵，增强了Ivanti对任何网络上端点的发现、管理和保护能力，加快了统一端点管理战略的实施进度。

今天的Ivanti专注于三大支柱产品：统一端点管理（UEM）、零信任访问安全（ZTA）和企业服务管理（ESM）。Ivanti从发现、管理、安全、服务四个维度提供更具综合性的解决方案。

目前Ivanti正在打造Neurons神经元平台，Ivanti Neurons神经元平台使得企业能够检测、管理、保护和维护从云端到边缘的所有端点和IT资产，并提供个性化、场景化的体验，提高运行速度、降低成本、优化服务准确性，从而令无处不在的工作空间成为可能。

无论他们是在办公室、在家中或是出差，Ivanti Neurons都能了解并配合每一位员工的工作环境，建立安全的连接，让客户能够更自动地进行协作和创新，改善员工体验。

“Ivanti的战略方向也在发生变化，那就是面向云的安全，Ivanti所有的产品都会云化，所有的方案都是围绕云的架构进行设计和落实。”罗琦说。

打造移动端安全的“铜墙铁壁”

如今，人们在办公和生活中越来越依赖移动设备，来自Twigby的数据显示，39%的消费者由于需要保持社交联系而更加依赖手机。

但Ivanti 2月的调查报告显示，全球只有一半（51%）的受访者在移动设备上安装了安全软件，如何保证移动终端数据以及业务的安全是当务之急。

罗琦说，移动端的安全非常复杂，涉及设备层的安全管理（MDM），还有信息安全、通信安全等。例如随着二维码的不断普及和使用，越来越多的网络攻击者利用它渗透设备并窃取企业数据。

Ivanti的移动威胁防御（MTD）解决方案可以保护和修复针对Android和iOS设备的已知和未知威胁，包括恶意二维码。MTD提供理想的部署、检测和修复解决方案，以抵御发生在设备、网络和应用层面的攻击。无需端点用户操作，便可在已加入Ivanti UEM客户端的移动设备上部署MTD，因此，企业能够实现100%的用户采用率，又不影响工作效率。

在安全领域，伴随着业务上云的提速，企业需要确保业务能够在不信任的区域提供安全的服务，这就是零信任兴起的驱动力。Ivanti认为，更广泛的零信任安全战略以移动威胁防御为重要组成部分，旨在评估和确保良好的设备安全。

Ivanti零信任安全访问（PZTA）解决方案不是单项产品或服务，而是一个综合性的基于云的原生安全访问产品及服务体系。PZTA的价值理念是通过其安全访问套件来实现的，该套件还包含VPN、NAC、vTM、MDM、Cloud Secure等组件，可以提供持续的用户和设备身份验证、安全连接、可视化和跨平台的威胁响应。

“对于零信任，因为其明显是针对云上业务，但是很多中国企业并没有涉及云端业务，所以为了零信任而零信任没有必要，零信任是针对互联网业务。”罗琦最后说，“中国市场有很多自己的特点，特殊的生态和环境，只有适应国内的环境才能更好地建立国内零信任的生态，这也会是我们Ivanti潜在的机会。”