从基金、技术、人才全面赋能，新华三加力解决方案生态“智+”

新华三解决方案生态研讨会日前举行，会上新华三面向合作伙伴发布了一系列激励政策和具体举措，从资金、技术和人才等方面全面赋能合作伙伴，以更好地满足客户的数字化转型需求，推动中国数字经济的发展。

在“十四五”规划的推动和疫情的加持下，中国企业的数字化转型有望迎来新一轮的发展高潮。数字化转型大潮下，企业对于更智慧、更简单、更安全的解决方案需求日益凸显，迫切需要端到端的一体化集成交付。显然，面对企业复杂的数字化转型需求，单靠一家或者几家是很难满足的，哪怕像紫光股份旗下新华三集团这样技术和能力都非常全面的大厂也力有不逮。正是基于此，新华三一直把生态体系的建设作为重点工作在推进。在日前举行的以“智同行，共见远”为主题的“新华三解决方案生态研讨会”，新华三面向合作伙伴发布了一系列激励政策和具体举措，从资金、技术和人才等方面全面赋能合作伙伴，以更好地满足客户的数字化转型需求，推动中国数字经济的发展。

“当下这场波澜壮阔的数字化转型攻坚战绝非一朝一夕之功，新华三集团将融合汇聚各方伙伴力量，打造芯、云、网、边、端全方位智慧应用联合实践，驱动智、融、合、广、赢五大跃升，共绘无界生态。”新华三集团副总裁、解决方案部总裁李立在大会主题演讲时表示。

做好“数字大脑”中的“+”

2019年，新华三首次对外发布了“数字大脑计划”，“数字大脑”被概况为“4+N”，其中的“4”指“智能数字平台”中的4个组成部分，即数字基础设施、业务能力平台（2020年调整为云与智能平台）、主动安全、统一运维；“N”就是与合作伙伴共同打造的智慧应用生态。简而言之，新华三要以数字基础设施、云与智能平台、主动安全和统一运维构成的“智能数字平台”为基础，与生态合作伙伴开展智慧应用领域的创新，共同为百行百业的客户打造属于他们的“数字大脑”。

此后的2020年、2021年，新华三对“智能数字平台”进行了升级和扩充，但对联合合作伙伴共同打造智能应用的决心和力度没有变。新华三一直依托“智能数字平台”，全面开放自己的全栈数字化能力， 从技术、模式、服务、人才和数字化平台五个方面与合作伙伴紧密合作，为客户提供行业智慧应用及解决方案。

“数字大脑的最终价值体现要靠这个‘+’，也就是链接智能数字平台与众多行业智慧应用，这也是新华三无界生态的核心价值。”新华三集团解决方案规划部总经理邢继臣表示，“新华三在数字大脑‘4+N’的框架内联合合作伙伴为行业进行全方位的赋能，携手合作伙伴全面构建解决方案能力集，从咨询规划到运营交付，联合合作伙伴不断完善行业全场景解决方案能力。”

截至目前，新华三已经拥有了一直庞大的生态合作伙伴队伍，包括20000家合作伙伴，1000家销售核心合作伙伴，500家解决方案合作伙伴，一批和合作伙伴联合创新的解决方案正在各个行业发挥重要作用，新华三的生态建设可谓成果显著。

赋能合作伙伴，构建解决方案的能力集

为了更好支持合作伙伴，使其与新华三合作流程顺畅，更高效地产出创新型解决方案，加速客户数字化转型步伐，今年新华三集团制订了全新的合作政策，与合作伙伴进行双向赋能，以强化整体解决方案竞争力，来为合作伙伴全身心投入创新合作解决后顾之忧。

新华三从战略咨询、顶层设计、数字化基础底座、智慧场景应用、运营交付五个维度将合作伙伴划分为三类，包括：

规划设计类合作伙伴：可提供各类咨询服务和产业研究，配合新华三完成顶层设计中的各项内容。

方案创新合作伙伴：可在数字化基础底座和智慧场景应用产品方面，与新华三一起提供各类产品和服务能力，或者结合新华三智能数字平台，提供增强型基础底座及场景化方案能力。

运营交付合作伙伴：适应云服务等模式的发展，和新华三联合为客户提供更加完善的运营交付服务，通过运营交付持续挖掘客户需求，创造商业机会和合作模式。

邢继臣介绍说，新华三将基于自身丰富的经验积累和价值提炼，从行业洞察、市场需求导入直至运营交付，为不同合伙伙伴的需求提供相应支持，共同创新，构建解决方案的能力集。具体而言，新华三将从以下几个方面为合作伙伴赋能：

第一，强化市场营销。联合方案可以落地新华三多个创新体验中心，向全国来访参观客户展现方案价值。同时，合作伙伴可以参与新华三市场营销活动，包括每年的NAVIGATE领航者峰会以及各种行业/技术峰会等。

第二，加大市场覆盖。新华三在全国有超过2万家以上的渠道合作伙伴，广泛的营销网络为合作伙伴带来更多商业机会。

第三，方案提升。新华三拥有大批行业业务专家和ICT技术专家，新华三会联合合作伙伴通过市场需求导入、产品对接开发、方案测试验证等流程孵化具有竞争力的联合解决方案。另外，在项目落地后，新华三还会和合作伙伴持续运营，进行创新合作模式的孵化，打造可持续发展的生态合作战略。

第四，技术培训和支持。新华三可通过新华三大学为合作伙伴员工提供综合全面的技术和管理培训，在项目中也可为合作伙伴提供线上、线下相结合的专家技术支持。

第五，品牌加持。通过新华三核心营销力量共同落地各行业各领域核心样板点项目，打造方案标杆案例，共同提升行业品牌认知。

全新解决方案伙伴体系，助力合作共赢

为了更好的加深合作，今年新华三还发布了全新的解决方案合作体系。新的解决方案合作体系把合作伙伴分成三个级别，从低到高分别是认证、精英、领航级，然后根据不同的合作伙伴级别分别制定了四个激励政策：联合认证基金，营销拓展基金、合作伙伴赋能支持，以及销售激励。

联合认证基金和营销拓展基金：在联合方案孵化和营销推广过程中需要先期投入，为了保障最终联合解决方案产出的质量，以及联合方案的落地能力，新华三为方案提供了联合认证基金和营销拓展基金，来解决合作伙伴先期投入问题。

赋能激励：在联合方案开发过程中，对人才的需求非常大，新华三提供赋能激励，将帮助合作伙伴培养核心技术专家，同时培养双方共同的解决方案人才。

销售激励：为了鼓励新华三的解决方案合作伙伴和渠道合作伙伴积极销售各种创新联合解决方案，让联合方案有更广阔的市场前景，将针对销售业绩给予奖励。

除了这些资金激励以外，新华三还针对技术制定了完整的支持计划，包括：

1. 全面技术支持计划：新华三开放了绿洲平台、紫鸾平台的API接口，提供了现场、在线不同对接方式，支持不同合作伙伴的对接需求。

2. ISV支持计划：为鼓励合作伙伴推出更多的创新联合方案，新华三制定了解决方案白名单计划，对暂未达到目标级别的合作伙伴，可以先期投放合作资源。

3. 融合推广计划：为保障方案内部的有效运作，新华三也对自己的团队进行了调整，以重装旅和轻骑兵的模式执行，同时也大力打造了解决方案360°业务能力中心，让解决方案领先性直观、可见，让用户不是看方案而是体验方案。

在与合伙伙伴的联合创新过程中，新华三DI.lab数字化创新实验室不得不提。作为新华三的生态实验室，它承担了这些政策和计划的落地执行工作，在联合创新中发挥纽带作用。DI.lab数字化创新实验室将背靠新华三集团全国5大数据中心、6大综合实验室、7大研发基地，200家技术认证方案等诸多雄厚资源的积淀，来为合作伙伴提供从方案创新、业务创新到营销推广所需的全面数字化能力与服务。

“以DI.lab数字化创新实验室为基石，新华三将提供完善的解决方案生态孵化体系，并辅之以多维度的合作伙伴激励政策与全方位的合作支持计划，和合作伙伴一起打造契合各企业需求的解决方案。”李立表示，在这个过程中，新华三愿做云智原生世界的推动器，为生态伙伴开辟数字化市场布局提供助力，以合作共赢之态共享数字化市场机遇。