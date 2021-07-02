MLPerf公布最新一期榜单 NVIDIA AI创下多项纪录

根据MLPerf公布的最新一期榜单 ，NVIDIA DGX和戴尔、富士通、技嘉、浪潮、联想、宁畅和超微等公司所提供的各种搭载NVIDIA技术的系统取得了出色成绩，实现了全球最快的AI模型训练速度。

作为业内最权威的AI基准测试，每一次MLPerf评测结果都在刷新业内纪录，不断突破AI系统性能。

根据MLPerf公布的最新一期榜单 ，NVIDIA DGX和戴尔、富士通、技嘉、浪潮、联想、宁畅和超微等公司所提供的各种搭载NVIDIA技术的系统取得了出色成绩，实现了全球最快的AI模型训练速度。

此次性能评测基于最新MLPerf Training V1.0基准，分为固定任务（Closed）和开放任务（Open）。其中，固定任务要求使用相同模型和优化器，衡量同一深度学习模型在不同软硬件上的性能，广受厂商和客户看重；开放任务则放开对深度学习模型及精度的约束，侧重深度学习模型及算法优化的能力，旨在推进ML模型和优化的创新。

MLPerf V1.0基准测试涵盖了8类极具代表性的机器学习任务，分别为图像识别（ResNet）、医学影像分割（3D-UNet）、目标物体检测（SSD）、目标物体检测（Mask R-CNN）、语音识别（RNN-T）、自然语言理解（BERT）、智能推荐（DLRM）以及强化机器学习（MiniGo）。其中，ResNet50和BERT作为计算机视觉和自然语言理解中最具代表性的AI模型，竞争最为激烈。

成绩背后的真实力

这是NVIDIA生态系统第四次参加MLPerf的训练测试，也是NVIDIA A100 GPU第二次参与MLPerf测试。

由于GPU、系统、网络和AI软件的协同效应，在最新一轮的基准测试中，只有NVIDIA及其合作伙伴运行了所有八类工作负载，占所有提交的四分之三以上，而且取得了非常优秀的成绩。

与去年的分数相比，NVIDIA在性能上提高了多达3.5倍。而对于需要最高性能的大规模工作，NVIDIA创纪录地调集了4096个GPU的资源，超越了所有其他参与者。

这样NVIDIA AI平台在最短的时间内完成了模型训练，在商用提交类别的所有八项基准测试中都创下了性能纪录。

根据最新全球TOP 500榜单，基于NVIDIA DGX SuperPOD的Selene是全球最快的商用AI超级计算机。而Selene在MLPerf商用系统类别的所有八项测试中均创下纪录。

此外，在芯片对比中，NVIDIA A100 GPU在商用系统类别的所有八项测试中均创下纪录，这有赖于NVIDIA工程师的努力，例如其找到了一种使用CUDA Graphs启动完整神经网络模型的方法。

CUDA Graphs是一个涵盖NVIDIA CUDA操作及其依赖项的软件包，其消除了AI模型由大量独立的内核组成而导致的CPU瓶颈。NVIDIA SHARP软件能够在网络交换机内整合多项通信工作，从而减少网络流量和等待CPU的时间。

CUDA Graphs和SHARP的结合，使数据中心能够使用有史以来最多的GPU进行训练，轻松应对诸如自然语言处理等AI模型参数。

总体而言，从下图所示的结果能够看出，NVIDIA在两年半的时间内将性能提高了多达6.5倍，充分证明了包括GPU、系统和软件在内的全栈式NVIDIA平台的实力。

MLPerf的价值

MLPerf由图灵奖得主大卫·帕特森（David Patterson）联合谷歌、斯坦福、哈佛大学等顶尖学术机构发起成立，是影响力最广的国际AI性能基准评测。

MLPerf能够帮助用户做出明智的采购决策。它得到了包括阿里巴巴、Arm、百度、谷歌、英特尔和NVIDIA在内的几十家行业领导者的支持，测试透明且客观。

MLPerf基准测试是多个AI平台之间透明、公平的对比，能够展示其在不同真实应用场景中的实际性能。

德国癌症研究中心DKFZ医学影像计算负责人Klaus Maier-Hein认为，作为行业标准的MLPerf基准测试提供了相关的性能数据，能够帮助IT机构和开发者找到合适的解决方案，以加速特定项目和应用。

另外，MLPerf基准测试帮助三星简化了产品的选择流程，提供了一种公开、直接的评估方法，能够对各家平台供应商进行统一标准的评估。

台积电OPC部门正在与NVIDIA工程团队合作，将其Maxwell模拟和逆向光刻技术引擎移植到GPU上，并实现了显著的速度提升。MLPerf基准测试是决策流程中的一个重要环节。

据悉，NVIDIA在最新测试中所使用的所有软件都可以从MLPerf资源库中获得，并会陆续将这些代码添加到NVIDIA的深度学习框架和容器中，用户可在NVIDIA的GPU应用软件中心NGC上获得这些框架和容器。