持续更新迭代 OpenInfra基金会壮大开源基础设施生态

开源基础设施基金会致力于构建可开发优秀开源软件的社区，推动开源技术在人工智能、5G及边缘计算等领域的应用与发展，并携手60多家组织/机构直面技术发展中的新问题，共同推动开源基础设施下一个十年的发展。

谈及云计算市场，OpenStack是不可回避的话题。2010年，OpenStack问世，促进了当时云计算技术的发展。如今，随着裸金属、虚拟机及容器等技术的迭代，云计算也进入了新的发展阶段。

2020年10月，原来的OpenStack基金会正式演进为OpenInfra基金会，进一步扩展使命与目标，和国内外来自多个行业的企业一起来构建新的开源基础设施软件。

OpenInfra基金会执行董事Jonathan Bryce表示，随着云计算市场的发展，开源基础设施的需求越来越多，他们所要的不仅仅只是OpenStack，还需要更多其他的软件技术。基金会积极拥抱更多的机遇，挖掘更多技术领域发展潜力，打造更为开放的基础设施。这些具有潜力的领域包括边缘计算、5G、人工智能、云原生应用等。“我们通过改名更加积极地推动开源基础设施社区的发展，应对新兴应用中的技术挑战。”

事实上在全球排名前10的电信运营商中，有9个是使用了以OpenStack为核心的开放设施连接了全球40亿用户，这再一次说明了开源基础设施的重要性。

OpenInfra基金会首席运营官Mark Collier表示，开源基础设施基金会致力于构建可开发优秀开源软件的社区，推动开源技术在人工智能、5G及边缘计算等领域的应用与发展，并携手60多家组织/机构直面技术发展中的新问题，如硬件多样化、部署方式多样化、政府监管（数据主权）、以及开源软件的可用性等挑战，共同推动开源基础设施下一个十年的发展。

托管项目持续更新迭代

目前，基金会托管的开源项目包括Airship、Kata Containers、OpenInfra Labs、OpenStack、StarlingX 及Zuul，还与其他组织/开源社区进行合作，支持Magma、OpenDev及RUST-VMM项目的发展，持续壮大开源基础设施生态，为众多新兴用例提供更优化的解决方案，主要涉及人工智能/机器学习，持续集成/持续交付，容器基础设施，边缘计算，公有云、私有云及混合云等领域。

其中基金会的主打项目OpenStack已经成为全球最活跃的三大开源项目之一（包括Linux Kernel和Chromium），并更新至第23版Wallaby，来自140个不同组织/机构的800多位贡献提交的17000次代码修改已成功合并至该版本，社区开发工作的优先事项包括与Kubernetes、Ceph、Prometheus等开源项目的跨项目集成及提升软件的安全性。OpenStack软件的整体部署规模已达到1500万计算核心，并且仍在持续增长中，用户包括中国移动、百度及中国银联等中国企业，以及沃尔玛、暴雪娱乐、欧洲核子研究组织、通用电气及Verizon等。

同时，基金会旗下其他项目也在持续迭代。其中，Airship（可采用一系列声明式自动化云配置开源工具进行交互操作）2.0最新版，该版本改进了文件管理功能，通过集成云原生工具优化了软件升级流程，运维人员可采用同一套工作流来管理运行在裸机及公有云上的工作负载。上述改进加快了部署进程，优化了控制面板，提升了安全性能，用户还可采用Airship来部署原生Kubernetes资源。

Airship项目于2018年5月作为试点项目正式发起，由开源基础设施基金会托管，AT&T、英特尔及SK电讯等企业贡献了最初的代码。特别是AT&T在实际生产中对Airship进行了大规模应用，其5G网络通过Airship进行部署与管理，在100%容器化的OpenStack私有云平台上运行，并借助Airship在数十个区域快速复制其5G基础设施，该架构还支持AT&T网络及VNF团队的分组核心演进，可灵活进行移动会话。

StarlingX（对边缘计算及物联网应用进行低延迟及高性能优化的开源云平台）已发布最新版5.0版本。StarlingX集成Ceph、OpenStack、Kebernetes等技术创建了一个功能齐全的云软件堆栈，为运营商及企业提供了在几台或几百台服务器上部署边缘云所需的一切组件。T-Systems及Verizon将StarlingX用于边缘及vRAN生产实践，越来越多的组织/机构正对StarlingX软件进行生产部署评估。

Zuul是一个专注于研究多系统网关的CI/CD（持续集成/持续交付）开源平台，其计划于今年发布v5版本。近期软件优化包括对循环依赖的支持，改进了对Windows工作节点的支持，对CD工作负载的串行管道管理，宝马、沃尔沃汽车及OpenStack社区已将Zuul用于生产实践。

Kata Containers于去年十月正式发布了2.0版本。Kata Containers可提供容器化工作负载隔离，其安全性与虚拟机相当，但无需承担与虚拟机类似的性能负担，无论是需要严格监管的工作负载还是不受信任的代码，均可为用户提供一套快速且安全的部署方案，适用于公有云、私有云、容器、边缘计算等领域。

在蚂蚁集团内部，为了解决安全及可扩展问题，确保公司业务的整体稳定性，已采用最大规模部署了Kata Containers，并帮助公司成功应对流量洪峰的挑战，尤其是在“双十一”及“双十二”等业务高峰期。在外部，Kata Containers已嵌入阿里云业务的整体解决方案中，该技术可作为公有云及私有云高品质解决方案的一部分，帮助蚂蚁集团的重要客户解决所面临的挑战。

中国会员贡献中国力量

在OpenInfra基金会中，来在中国的会员正在发挥越来越重要的作用，像华为、中国移动、蚂蚁集团、烽火通信等持续推动整个开源基础设施在技术与应用维度上的长远发展。

Mark说，在基金会的白金成员中，有多位来自中国企业，越来越多的中国企业采用开源技术，并投入开源领域，中国市场十分广阔，这些白金成员的加入有利于基金会在中国开展工作，更好的推动开源基础设施的转型、开源软件的应用与开源技术的发展。

OpenInfra基金会中国区社区经理李昊阳表示，中国的开源的确在不断成长。从去年开始我们看到，中国企业除了采用全球开源社区中的关键技术之外，也开始进行社区回馈，将新的技术贡献到全球的社区，提提升中国企业在其中的技术影响力。

例如浪潮贡献了Venus项目，一个日志系统，帮助企业更好的了解其OpenStack的运行状况；包括九州云重写了项目Skyline的技术架构；Cyborg源自华为对于异构计算以及新型硬件加速的支持，这些都是来自中国企业的技术回馈，同时基金会正在和烽火科技合作，计划推出一些新的项目，烽火科技的多云管理项目也会贡献到开源社区。

蚂蚁集团持续寻求与OpenInfra项目合作的机会，以便于联合构建通用的解决方案。比如，蚂蚁集团将开源基础设施项目Kata Containers应用于商业解决方案，并通过阿里云提供相关的服务。得益于Kata Containers可与其他OpenInfra项目进行交互操作的优势，客户可自主选择最佳技术方案来满足其独特的业务需求。“我们期待OIF为基金会的会员积极去探索商业合作和业务拓展机会，实现行业的共同成长。”蚂蚁集团技术战略发展部总监冯超说。

烽火于2010年开启云计算技术的研究，并于2013年选定OpenStack作为烽火云平台的核心支撑技术，2015年发布了FitCloud云网一体化战略。烽火FitCloud产品体系中核心产品FitOS基于开源社区中众多项目构建，随着FitOS产品的发展，烽火也在不断引入新的社区项目。目前， 烽火已有数百位开发人员参与社区贡献，聚焦OpenStack开源项目和StarlingX边缘计算项目，承担了开源Zaqar项目的PTL工作，并在StarlingX项目中累计贡献排名国际前三。

烽火科技的首席架构师陈刚表示，烽火希望通过和基金会在内的各个开源社区加强合作，通过社区的开放治理，优化社区项目，将有广泛前景的项目进行大规模技术推广和应用。同时，烽火也会坚定支持OIF基金会在内的国际多个开源社区，捐赠项目，为项目开放代码，解决各种各样的技术问题。“在这一过程中，烽火参与行业相关标准的制定，为基于开源技术的产品落地提供保障，借助开源开放平台加速行业经验的分享与推广。我们也会积极投身于生态建设，创建机会，让更多的企业参与到开源生态，促进开源技术深度融合。中国力量已经是OIF基金会当中绝对不可忽视的力量，希望基金会更加重视对中国的发展与投入。”

烽火基于开源技术为中航信打造安全可控的“航信云”，并与多朵公有云实现了全面对接，使航信全球业务可以统筹布局，满足就近部署交付的要求。未来，烽火有计划向基金会贡献多云管理平台项目，在社区内积极开展合作，吸引更多合作伙伴和烽火一起参与到社区贡献中。

华为是OIF社区的白金会员，发起了VPN项目，并在Neutron中承担关键角色，是OpenStack前10名的代码贡献者之一。社区排名第一的电信厂商。在OpenStack项目中重点关注Nova、Neutron、Cinder三个核心项目，持续推进OpenStack在电信云领域的发展和演进。

华为开源首席联络官任旭东表示，在电信云领域，华为NFVI解决方案提供一体化平台，依托基于OpenStack增强的华为FusionSphere，打造开放、敏捷、可靠的云操作系统，构建电信云解决方案。“开放基础设施在电信云领域以及目前最新的边缘计算领域都有广泛的应用。我们相信未来将会有更多的应用场景和案例会借助OpenInfra影响，使能行业数字化转型，实现商业成功。”

腾讯TStack系列产品基于OpenStack技术构架，主要应用领域包括云强化数据中心或基于云计算的新型IT项目等。腾讯TStack解决方案架构师总监任钟坪表示，腾讯高度重视OpenInfra基金会的开源项目，并积极参加基金会的相关活动，充分了解客户需求，及时完善与更新产品功能，持续满足现有及新客户的业务需求。

多举措推动开源基础设施

目前，社区有来自180多个国家/地区600多个组织的11万余名成员的支持。全球开源基础设施生态中的成员众多，基金会尽可能为大家提供更多技术交流与分享的机会，除全球性的峰会和OpenDev活动外，还设有项目小组集会（PTG），OpenInfra Days、黑客松（Hackathon）等区域性的活动。

例如OpenInfra Labs旨在推动开源项目成果在实际生产中的转化，致力于集成和优化开源项目在实际生产环境中的应用，为现有及新兴工作负载发布完整且可反复使用的软件堆栈。该项目最初基于实际应用案例美国麻省开放云（Mass Open Cloud, MOC，由波士顿大学、哈佛大学、麻省理工学院、东北大学、马萨诸塞大学、行业伙伴及马萨诸塞州政府联合发起），共建和共享开源技术。

红帽向OpenInfra Labs云网络的首个研究提供了总价值5.519亿美元（包括资金及软件订阅服务）的资助，旨在推动开源软件在生产实践中的落地与应用。参与OpenInfra Labs项目的各个组织将作为技术发起者，把相关的云服务及网络部署技术以可复制的方式推广到其他地区，并联合这些地区进一步扩展到学术界以外的领域。

除了面向全球的活动，OpenInfra基金会一直致力于联合国内的白金以及黄金企业一起打造中国本土的社区活动，推动开源生态发展。“跟国内社区以及国内企业的合作，都印证了中国市场有很大的潜力及发展空间，我们也在思考如何更好地去支撑中国企业及中国社区的发展，并与全球社区更好的融合。”李昊阳说。

去年基金会成功举办了一场线上OpenInfra Days China，话题围绕智能开源基础设施如何更好地为人工智能、5G、机器学习，更好提供技术支持，以及满足实际应用需求。

每个季度基金会会举行不同主题的meetup，此外基金会也参加国内比较知名的开源活动，比如去年在长沙举行的开源黑客松活动。

为了更好地推动开源基础设施发展，OpenInfra基金会已发起“OpenInfra Live”线上直播节目，每周围绕特定主题（如OpenStack、Kata Containers、Magma等项目的发展，与Kubernetes、Ceph等项目的集成、行业领袖访谈，上游开发及项目路线图更新等）定期进行线上分享与交流，并在OpenInfra基金会的微信公众号上推送每期节目的视频回顾。

除了这些活动之外，基金会每年还会举行区域性的OpenInfra Days China活动，这是一个区域性的由本土志愿者组织的的面向开源基础设施的大型活动。

今年的OpenInfra Days China由 OpenInfra基金会中国社区经理李昊阳及社区成员组成的志愿者团队共同筹办，SegmentFault（思否社区）承办，将于8月27-28日以线下线上相结合的形式召开，聚焦“开源基础设施的下一个十年”，深度探讨行业未来的发展走向。

届时，将邀请OpenInfra基金会执行董事 Jonathan Bryce 、国内外技术专家及用户为大家呈现精彩演讲，除主题演讲外，线下还将举行精彩的workshop及论坛活动，参会者可与技术大牛共进午餐，就行业重要议题面对面进行沟通。为了打破地域的限制，让更多的人有机会参与交流，本次活动还设置了五个线上分论坛，在线探讨5G新基建、云原生基础设施、开源治理、算网融合和云基础设施领域的热门议题。