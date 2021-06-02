聚焦主航道 新华三“云智原生”让智能触手可及

展望2021年，新华三的技术战略依然是围绕主业和主航道展开，那就是数字大脑的智能数字平台。

在数字化技术重塑各行各业的背景下，如何紧跟技术发展趋势驱动自身变革成为重要课题。在新华三看来，面对“数字定义世界、软件定义未来”的时代，“数字原生组织”具备与生俱来的数字架构和能力，在市场竞争中具备天然优势。向“数字原生”不断转化，已经成为了数字化转型与变革的核心目标之一。

为了加速企业和组织实现向“数字原生”的转变，新华三集团在“2021 NAVIGATE领航者峰会”上重磅发布全新“云智原生”战略，让业务覆盖“芯云网边端”，产品内生智能、全面云化，解决方案集成智慧、全面赋能。

基于“云智原生”战略，新华三同期发布“数字大脑2021”，能够帮助企业及组织构建与生俱来的云与智能的架构与能力，适应敏捷高效的应用需求，在产品服务、管理模式、业务模式、商业模式、用户体验上加速转型。

”云智原生“驱动”数字大脑“升级

如今业界对于云原生正在经历一个再认识的过程，而且云原生是一个技术体系或者方法论，其重要性不断凸显。新华三集团联席总裁、首席技术官尤学军说，云计算技术已经深入千行百业，但是客户通常遇到各种各样的问题，比较典型的问题包括云上开发环境的缺失、异构的多云底座、数字设施智能化低、云安全隐患、生态集成复杂等。

针对这些困难，新华三提出了作为构建智能数字平台的技术体系和方法论——”云智原生“。尤学军表示，云智原生的平台应当具备重新定义低代码开发平台、统一数字底座和应用体验、云智原生数字基础设施、原生AI in ALL、全域主动安全和应用生态绿洲六大能力，基于“云智原生”的数字化技术，新华三打造新一代“数字大脑2021”。

站在“云智原生”的角度，我们看到新华三“数字大脑2021”的内涵更加丰富全面，也涵盖了目前热门的数字化技术理念，为数字化革新提供了坚实的技术支撑。例如低代码开发平台，Gartner预测，到2024年，65%的应用程序开发活动将通过低代码的方式完成。同时75%的大型企业将使用至少四种低代码开发工具进行应用开发。

在云计算深入发展的情况下，当前用户更加关注应用。如何压缩开发时间、提升市场产品上市的速度成为最大诉求，这也催生了低代码开发的流行。其实低代码开发并不是新鲜事物，不过在云原生技术的赋能下，如今的低代码已经不同于早前的固定的函数调用或者界面定制。在微服务架构下，功能模块实现独立化并可以随意组合。

新华三集团联席总裁、首席技术官尤学军

”我们今天为什么重提低代码，因为你的低代码组成能力越强说明你的平台越友善、越友好、越强大，越适合用户以最快的速度组合他的应用。云原生构架技术带来低代码的进化。”尤学军说。

新华三集团副总裁、技术战略部总裁刘新民

低代码实现了细颗粒度功能的模块化封装，可以将业务流程提炼成为微服务的功能集。新华三集团副总裁、技术战略部总裁刘新民表示，单一场景的低代码非常容易实现，但是场景需求多的时候，就需要进行解构分开，这涉及一个抽象过程。

尤学军说，“云智原生”意味着业务系统需要原生内置云计算和人工智能等关键技术，一步到位，而不是等到后期改造，从而满足未来的业务发展需求。新华三的数字大脑按照”云智原生“六大能力展开，进行功能集成，赋能客户迈入数字化应用的新阶段。

无处不在的全智能

除了低代码开发平台，新华三也在将智能化元素嵌入数字平台，包括安全、运维、基础架构等。”什么叫智能？就是更好的运维，更好的控制，降低用户使用的成本，使用户更加聚焦他自己的主业。“尤学军如是说。

在安全方面，新华三通过智能技术实现安全大数据，搜集所有的安全事件，从而对未来可能发生的风险进行预判，提前防范风险，做到智能的全域主动安全。

在运维方面，新华三把AI分析融合到运维平台，这包括AD-NET和U-Center等产品，实现管理、控制和智能分析融合一体的方案，打造智能运维能力。因为基础设施越来越复杂，运维的智能化也决定了用户是不是很容易使用新华三的产品。

在基础设架构方面，网络、计算、存储和端等内嵌智能，包括智能的网络、AI服务器、智能终端等。”我们的AI in ALL贯穿在所有基础构架的每一个环节，让基础架构更智能，降低用户的使用成本。同时，我们提供各种各样的AI能力让应用在新华三智能数字平台的支撑下具智能化，也就是对外赋能。“尤学军说。

刘新民补充说，新华三在AI应用方面进行了丰富的探索，比如紫光华智将AI视觉应用在安防、工业生产检测等领域。另外，在网络加速、无损网络、智能网络等方面也广泛应用了AI技术和算法。

值得一提的是新华三在本次峰会上宣布推出“智擎”网络处理器芯片，通过搭载“智擎”网络处理器芯片，也保障新华三运营商路由器的业务保持长期的连续性。

智擎600系列智能网络处理器采用16nm制程，具有256颗处理核心，容纳180亿晶体管，。2022年，新华三将推出更高规格的智擎800系列，实现7nm制程、500个处理核心、400亿晶体管。

刘新民介绍说，新华三自身也在广泛使用人工智能技术，很多业务流程实现了AI优化，比如研发项目的管理、工厂产线订单管理等。新华三还拥有AI研究院，专注于AI研究。

聚焦“智能数字平台”的主航道

虽然我们看到在“云智原生”战略下，新华三的业务边界在不断扩大。比如在云与智能平台层面，新华三发布了基于紫鸾平台和绿洲平台打造的紫光云3.0、云安全2.0等新品；在智能联接领域，云智原生智能联接解决方案AD-NET 6.0、AD-DC SeerFabric架构无损网络解决方案、基于自研NP的核心骨干路由器CR18000-16等；在智慧计算和存储领域，采用第三代英特尔至强可扩展处理器的H3C UniServer服务器家族、全闪X10000加持的统一存储数据湖解决方案。

尤学军表示，新华三业务聚焦主航道，也就是聚焦智能数字平台。这个平台如果有缺失不得不补的话，我们会决定做下去；如果不在我们的智能数字平台里，我们就不会投入，这是我们的一个原则。对于投资回报，新华三会有一套完整的决策体系，从技术方向到投资有效性都会进行评估。”我们的原则，就是不见大机会我们不会大投入，我们会观察，我们找那个机会点。“

一家企业需要各种生态的支持才能形成一个端到端的方案交付。所以，新华三在产品拓展中也与生态伙伴紧密合作，服务客户的数字化转型。例如绿洲平台支持各种生态集成的端到端交付，其由绿洲数据运营平台、绿洲应用开发平台、绿洲融合集成平台构成。合作伙伴和客户可以利用这些能力快速推出应用。接下来新华三会基于绿洲平台与生态伙伴聚焦若干重点行业，拓展更为广阔的市场。

展望2021年，新华三的技术战略依然是围绕主业和主航道展开，那就是数字大脑的智能数字平台。例如在今年峰会上，在智能终端领域，新华三推出了云屏MagicHub以及由H3C商用笔记本、H3C商用台式机、H3C商用显示器等产品组成的新华三商用终端产品家族，也是为了加强数字基础设施的能力。

尤学军说，新华三进军智能终端市场推出相关产品，是为了做好”芯云网边端“的配套方案。”我们发展端，是为了解决2B市场的配套。 “