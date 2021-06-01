抓机遇，筑能力 华为与生态伙伴要做智能时代的“架桥工”和“修路人”

在近日举行的“华为中国生态大会2021”上，华为提出要与伙伴携手做智能时代的“架桥工”与“修路人”，在上限更高、空间更大的数字化全新领域“有能有为”。

数字化正在引发产业变革，驱动新经济形态发展。面对智能时代的新机遇，为弥合“新数字鸿沟”，构建具有数字化转型特色的“供需关系”，在近日举行的“华为中国生态大会2021”上，华为提出要与伙伴携手做智能时代的“架桥工”与“修路人”，在上限更高、空间更大的数字化全新领域“有能有为”。

跨越新数字鸿沟，搭建行业的“路和桥”

目前，数字经济正在加速向第一、二、三产业渗透，如何让数字世界和物理世界深度融合，既是巨大的机会，同时也是一个重大的课题和挑战。

一方面，行业客户的转型需求和期望不断提升，强烈希望通过数字化变革提升自身的竞争力；另一方面，他们却不知道如何将数字化转型进行落地，也就是懂信息化的人不懂行业，懂行业的人又不了解信息化，这是一个天然的鸿沟。

此外，从个体到组织，由于发展的不均衡，使得各个城市之间、城市和乡镇之间有着巨大的鸿沟，我们要实现社会的均衡发展，就要让联接与智能成为人人平等的权利。

华为中国政企业务总裁吴辉表示，面对新数字鸿沟，华为与生态伙伴深化行业数字化转型，形成数字和产业之间的“路和桥”，消除数字鸿沟。

搭建行业的“路和桥”实际上就是让行业实现产业数字化，把行业的物理世界映射到数字世界，通过广泛应用数字化，驱动客户价值实现，让行业从数字化变革中受益。

吴辉说，实现产业数字化有两个标志：一是实现标准化，没有标准化很难形成一个产业集群，数字化无法被产业化；二是实现智能化，通过数据的共建、共享、共治，实现真正的降本增效。

例如天津港智慧港口通过信息化、数字化、智能化，智能水平运输系统实现单码头一年降低2000万元成本，智能的岸桥作业计划让治理时间从1.5小时变成了10分钟，作业效率也提升了10%以上。

作为一个县级市，张家港以智慧城市为发展抓手，打造了全国“智慧城市县域标杆”。通过智慧加持，张家港目前80%、982个政务服务事项已实现“一网通办”；在江苏全省率先实现县域居民就诊的“一卡通”“无纸化”，2020年张家港成功上榜中国最具幸福感城市。数字经济也成为了张家港市的新名片，2020年张家港现有数字经济产业链规模以上相关企业218家，营收超350亿元，到“十四五”末，将形成5个千亿级、3个百亿级产业集群。

生态协同，重塑数字化转型的“供需关系”

在明确“路和桥”之后，华为与生态伙伴正在共同构建具有数字化转型特色的“供需关系”，成为智能时代的“架桥工”和“修路人”。

在需求侧，数字化转型的先行者已让市场充分认识到，转型是谋求进一步发展的有效途径。而在供给侧，从单产品到多产品组合优化，再到场景化解决方案，亟需用丰富且确定的Offering来满足客户更丰富且不确定的数字化转型需求，以打开全新的价值新空间。

在华为看来，目前行业数字化可划分为5个级别：L1信息化增强，L2场景数字化，L3业务数字化，L4数据资产化和L5数字化变革。为了更好地满足处于不同阶段的行业客户转型需求，华为携手合作伙伴提供5类Offering，即面向L1级客户提供领先的ICT技术，面向L2级客户提供行业场景化的产品组合能力和云/管/边/端架构能力，面向L3客户级提供业务上云能力（应用使能、数据使能、AI使能），面向L4级客户提供数据资产化能力，并推进行业标准化；面向L5级客户提供数字化咨询与集成能力，以及辅助运营能力。基于此，华为与生态伙伴一起形成商业正循环，做深做透行业，在数字空间中探索并形成千行百业、万千场景的各种标准。

同时，从客户的数字化转型诉求来看，客户需要全周期的支撑与服务。华为携手伙伴，围绕客户数字化转型中的规划、设计、建设、运营持续迭代，共建行业数字化转型价值循环。基于优秀实践，形成行业标准，推动产业发展。并在此基础之上与伙伴共建五类能力，从咨询、数字化规划、方案打造、交付运营到标准与规范，“5类19项”能力已成为创造价值发展新格局的能力门槛。

华为聚集合作伙伴，以战略/业务/管理咨询为咨询伙伴带来更大商机；在数字化规划阶段，聚合“全栈”规划能力，共同服务众多行业，以“系统工程”为客户的ICT规划进行全局谋划；在方案打造中，以数据驱动，与生态伙伴共同打造场景化解决方案，实现解决方案与伙伴的全生命周期合作；在交付与运营阶段，联合伙伴围绕场景化解决方案的0-1/1-3共建集成/辅助运营能力，坚持被集成，为客户创造商业成功；最后，积极参与制定标准与规范，将思想领导力融入行业解决方案顶层架构设计，凝聚行业发展、产业发展的技术与趋势共识，推动标准完善，加速行业数字化转型进程。

从生态体系来看，华为对伙伴能力进行评估与分级，推进交易通路型伙伴体系向能力型伙伴体系的转型。数字化转型的本质是一场业务变革，需要携手有能力的伙伴长期合作、持续运营。

从2011年至今，华为携手生态发展已超十年，华为通过各方面加大投入，带来业务的规模增长：2020年，与华为中国政企业务发生交易的合作伙伴数量超过11000家，与ISV伙伴发布的联合解决方案超过1600个，地市业务增长45%，中国区华为认证的证书数量达到30多万张。而面对下一个十年，华为给出的答案是构建能力型生态，实现更高的价值成长。

2021年，华为中国政企伙伴体系新增总集伙伴类型，聚焦智慧城市、智慧机场、智慧财政场景。同时，华为将对伙伴提出五大支持与三方面期望：在对总集伙伴的五大赋能和激励上，华为坚持全面向总集伙伴开放OpenLab能力；建设华为生态大学，以100场线上线下赋能、30场专项赋能、50场人才联盟双选会，共同赋能伙伴成长；全面投融资平台；提供1500＋万的MDB市场营销支持；并将数字化平台延伸到伙伴，同平台高效协作，提升工作效率。

在三方面期望上，华为希望伙伴立足未来，提前投入，成立专职集成服务团队，面向数字化转型培养关键角色；构建质量管理体系，尤其关注应用和软件的开发质量管理；提升以客户为中心的意识，完善满意度管理组织设置，共创数字化转型新价值。

人才是生态的关键要素。华为在中国区成立人才发展部，全力展开百舸计划、千帆计划，帮助伙伴打通“知识-技能-产能”的转化过程。未来五年华为将投入超过10亿人民币，与超过1000家高校合作，培育超过100万ICT人才，为行业输送超10万合格的就业人才。

从以上诸多举措，我们看到华为打造“生态协同”的立方体，一方面通过能力能力型伙伴（咨询/总集/解决方案）实现行业数字化场景创新；另一方面，通过与地市伙伴（OC/分销）合作，共同拓宽长尾空间。

同时，通过人才生态为合作伙伴注入源源不断的ICT人才；通过投资、融资伙伴，为数字化转型项目提供资金和运营支持；通过持续e＋数字化平台建设和“阳光透明、公平公正”生态秩序维护为生态保驾护航。

正是这样的积极投入，到2025年，华为中国政企业务的目标是2600亿，华为希望在这个基础上与生态伙伴一起共创超过万亿的价值新空间。

结语

数字经济时代生态的重要性不言而喻，客户的成功是才是生态的成功，生态成员之间需要相互的赋能、高效协同、共赢、守护秩序，这样才能让生态在客户需求侧实现价值呈现。

从2011年至今，华为携手生态发展已超十年。华为生态的发展为整个产业提供了标杆性的示范效应。站在当下，华为与生态伙伴一起携手做智能时代的“架桥工”和“修路人”，跨越新数字鸿沟，迈向万物互联的智能世界。