万国数据牵手联想凌拓，不断做大生态圈

万国数据服务有限公司（以下简称“万国数据”）和联想凌拓科技有限公司（以下简称“联想凌拓”）宣布达成战略合作伙伴关系，在数据中心运营服务和存储产品及解决方案等方面开展战略合作。

日前，万国数据服务有限公司（以下简称“万国数据”）和联想凌拓科技有限公司（以下简称“联想凌拓”）宣布达成战略合作伙伴关系，在数据中心运营服务和存储产品及解决方案等方面开展战略合作。双方通过整合在数据管理产品研发、数据中心运营和服务等方面的优势，将携手打造基于中立、多云、近云连接的新一代数据管理服务，满足企业级用户端到端的一站式服务需求，助力数字经济时代下中国企业的数字化转型。

专注于为企业提供新一代IT基础设施

近几年来随着移动通信技术、固定高速宽带的不断发展及渗透，数据正迎来新一轮的爆发性增长；同时，我国云计算一直在高速增长，对数据中心的需求非常强劲。这些都直接带动了对数据中心市场的需求，作为数据处理支撑的数据中心市场空间巨大。

万国数据成立于2001年，伴随是市场对数据中心强劲的需求业务得以快速成长。经过20年的发展，如今万国数据在京津冀地区、长三角地区、粤港澳大湾区及西南等地区部署了70座自建数据中心，运营中的总机房面积近33.3万平方米，服务于700多家企业级客户，是中国领先的中立第三方数据中心运营商和服务商，是数据中心市场的领头羊。

“万国数据会专注于为企业提供新一代IT基础设施。我们给自己的定位是底座，目标是要打造出更强、更灵活、更适应未来IT发展趋势的底座。”万国数据创始人、董事长兼首席执行官黄伟表示。

为了打造这个“底座”，万国数据不断强化自己的技术、丰富服务能力。显然，要做好这个“底座”光靠万国数据是不够的，这也正是万国数据大力发展生态的原因。

黄伟说，万国数据把自己定位为底座，就是希望在上面生长出非常好的产品、创新的服务，万国数据的生态计划也正是服务于该目的。

“联想凌拓是该生态计划的第一个合作伙伴，双方的合作达成具有非常标志性的意义。”他说。

联想凌拓首席执行官陆大昕表示：“在数字经济蓬勃发展的今天，对我们双方来讲打造有生命力的生态都非常重要，我们希望在万国数据这个基础设施底座基础上能够提供更好、更丰富的方案给客户，帮助他们或者加速他们数字化转型。”

联手推出新一代数据管理服务

随着数据价值被越来越多企业认可，数据正在成为业务的中心，数据的存储和管理也越来越重要，与此同时数据存储和利用面临的挑战也日益凸显。比如，为了合规，不少企业的数据不被允许存储在公有云中，同时，企业仍会有不少应用部署在公有云上，如何打通不同云之间的联系，确保应用不会因为数据保存位置的不同而受到影响是一个严峻挑战。万国数据与联想凌拓的合作就是致力于帮助解决这一痛点。通过联想凌拓的存储设备和管理系统以及万国数据的云连接服务，可以实现数据云上、云下及多云之间的自由流动。

万国数据高级副总裁汪琪在发布会上分享了一个典型案例。某大型企业部署的时候为了获得灵活性，在云端部署有应用，同时，为了获得企业级的数据管理，在万国数据的数据中心部署了私有云的解决方案。这样的混合云部署方案既保证了业务的连续性，同时获得了弹性的计算能力，而难点就是这两处的数据如何打通？现在有了万国数据与联想凌拓共同推出的数据管理服务，就可以把两个数据中心之间链路打通，所有的数据可以在这两个数据中心之间进行流动，并提供7×24小时的响应。

汪琪表示，双方联合推出的这项服务既可以解决合规问题，同时还可以实现保护，而且还不用去改动原来的应用生态，可以广泛应用帮助客户实现两地三中心或者不同数据中心之间的备份、容灾、开发、测试等众多场景。

据悉，和联想凌拓的合作只是万国数据做大生态的一步。黄伟表示，接下来，万国数据会这个基础上把这个生态逐步延展开来，把更多的合作伙伴加入进来。

“我们面向未来的应用，包括边缘计算、多云连接环境的要求、混合云的趋势等，总之是顺应未来的趋势和潮流打造我们的生态圈，在这个过程，要充分发挥万国的底座功能+覆盖+网络连接和多云环境，这就是我们的价值。”黄伟说。

黄伟强调，万国数据的成长动力来自于市场的变化、IT技术的变化和客户的需求。万国数据要顺应市场的变化、顺应技术的趋势、顺应客户的需求，万国数据成长的背后逻辑，从单个数据中心扩展到集群、变成平台，从国内拓展到海外都遵循这一逻辑，今后也是如此。