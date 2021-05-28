VMware发布第一季度财报 数据中心业务增长惊人

VMware发布的第一季度财报业绩，突显了VMware正在向订阅销售模式转型方面所取得的进展，以及企业数据中心展现出的惊人弹性。

VMware发布的第一季度财报业绩，突显了VMware正在向订阅销售模式转型方面所取得的进展，以及企业数据中心展现出的惊人弹性。

该季度VMware的收入为29.9亿美元，高于分析师预期的29.5亿美，每股收益为1.76美元，超出预期4美分。这两个数据并不令人意外，因为两周前VMware宣布任命Raghu Raghuram为首席执行官时就预告了业绩情况。

该季度VMware订阅和软件即服务许可收入组合同比增长了12％，VMware高管重申，公司有望在年底之前将大部分产品转换成订阅或者SaaS模式。该季度，订阅和SaaS的经常性收入增长了30％，达到30亿美元。

最大的惊喜是VMware核心的数据中心产品预订量增长了20％，这一数据打破了关于本地计算正在下滑的看法。

Raghuram说：“我们看到这部分业务表现突出，是因为计算是我们多云产品组合的一个重要组成部分。客户正在云、数据中心和边缘位置进行部署，他们要寻找最能满足这些需求的平台。”

Raghuram表示，VMware预计市场需求将不断回升，因此还将加大对核心计算产品组合的投入力度。“我们已经加速了在核心计算方面的创新速度，不仅是vSphere 7，还有与Nvidia这样vSphere可作为企业AI黄金平台的合作伙伴关系。”

VMware临时首席执行官Zane Rowe表示，这些数字表明客户已经开始反思疫情带来的变化了。他说：“我们看到普遍的乐观情绪，预示着对我们核心产品的利好，未来是光明的。”

提高预期

此外，VMware还调高了今年的财务预测，预计收入为128亿美元，调整后的每股收益为6.88美元，高于此前127亿美元和每股6.68美元的预期。展望下个季度，VMware预计收入为31亿美元，调整后的每股收益为1.62美元。

尽管业绩强劲并提高了预期，但VMware股价在纽约证券交易所的盘后交易中仍下跌了1％以上。

Forrester.研究主管Glenn O’Donnell对VMware数据中心业务的激增并未感到惊讶。他说：“由于疫情、云计算和其他因素，去年数据中心市场确实遭受了冲击。但随着市场复苏，很多抑制的需求开始释放。”

VMware表示，计划于今年晚些时候从戴尔公司分拆出来，届时将获得更高的自由度。 Raghuram说：“我们与戴尔长期以来一直保持良好的合作关系，我们已经将双方之间的关系形成于一份商业协议中，预计分拆之后我们将继续保持牢固的关系。”

但同时VMware希望在分拆之后能够拥有更大的灵活性，可以与戴尔的竞争对手合作。Rowe说：“我们预计分拆将使我们能够继续保持与戴尔的关系，但同时也可以进行更广泛的合作。”





O’Donnell认为VMware希望在年底前全面转为订阅模式的目标是“很有野心的”，但从整个产品系列来看也许是不切实际的。“某些软件理所应当是一种服务，但VMware也要把VMware以即服务的形式售卖吗？这几乎是不可能的。”

尽管如此，Raghuram表示，对于VMware把所有产品的控制平面转移到云端的计划来说，这个转变是一个自然而然的结果。他说：“我们将转换所有本地环境的产品，让我们能够在云端对其进行控制。因此，我们所有的产品都将能够以订阅或者SaaS的模式提供给客户。”