四大看点 2021年的这届ASC大赛精彩纷呈

从范靖的这番话，我们能够看到今年 ASC20-21选择南方科技大学作为比赛地的原因。其实本届ASC大赛的看点非常多，我们不妨细细盘点一下。

受到新冠疫情影响，传统线下活动线上化的趋势非常明显。例如美国SC、德国ISC大学生超赛竞赛均改为线上比赛。

不过随着国内疫情的有效控制，线下活动回归成为大势所趋。近日，2020-2021 ASC世界大学生超级计算机竞赛（ASC20-21）总决赛在南方科技大学落下帷幕。

南方科技大学科学与工程计算中心主任工程师范靖表示，南方科技大学对超算的支持力度非常大，目前学校科研平台已经完成第二期的建设，具备1000多个节点的计算资源。“其实南方科技大学在2016年就开始参加ASC大赛，学生自发组织了南科大学生超算俱乐部，进行定期培训和交流。总之，超算比赛对于人才培养起到了非常大的促进作用。”

从范靖的这番话，我们能够看到今年 ASC20-21选择南方科技大学作为比赛地的原因。其实本届ASC大赛的看点非常多，我们不妨细细盘点一下。

看点一：赛制

作为疫情期间首个恢复线下比赛的国际大学生超算竞赛，ASC20-21总决赛采用现场竞赛和线上竞赛相结合的创新赛制，21支中国大陆高校队伍参与现场竞赛，7支中国大陆之外的高校队伍通过云平台进行线上竞赛的比拼。

ASC组委会委员刘军表示，现场比赛和线上比赛结合起来具有创新意义，这让全球青年人的跨地域、跨时区、跨语言协同创新成为可能。

不过比赛的组织难度也随之增加，包括浪潮提供全球最领先的计算设备，以及AWS云平台的引入与现场比赛进行结合，这些都是挑战。但是从最终效果看，ASC20-21取得了圆满成功。

看点二：赛题

本届大赛的赛题设置兼顾了前沿性与实用性，各参赛队伍在3000瓦功耗约束下自行设计并现场搭建超算系统，运行优化国际通行基准测试、人工智能自然语言理解、基于中国天眼“FAST”真实观测数据的脉冲星搜索PRESTO、量子计算模拟QuEST、神秘应用跨尺度预报模式MPAS-A等前沿科学与工程应用。

清华大学的参赛学生代表表示，脉冲星搜索与中国天眼“FAST”密切相关，“FAST”总工程师南仁东先生是清华大学的优秀校友，今年清华110周年校庆也特别纪念了南仁东先生。同学们对这道题进行了充分的准备工作，包括天文知识、代码分析与优化等。

刘军说，ASC大赛把国际国内最尖端、最前沿的科研创新或者产业命题拿过来，让同学们通过超算进行解决，这对整个人类的进步起到了积极的贡献，可以增强学生们的成就感。“其实学生参赛是发自内心对相关领域的兴趣与热爱，这才是最重要的。”

据介绍，大赛的一些比赛成果已经在实际生产生活中有所应用，比如将NLP自然语言处理技术应用在智慧医疗领域，基于电子病例，建立医疗诊断模型，实现病情的诊断。

范靖表示，目前我们正与相关企业进行深度合作，毕竟科研成果需要最终实现产业化。

看点三：赛队

ASC20-21超算大赛由亚洲超算协会、南方科技大学和浪潮集团联合举办，共有全球300余支高校代表队报名参加，经过预赛选拔有28支队伍晋级总决赛。

本届大赛汇聚了众多强队，包括在全球三大超算竞赛中荣获上个赛季冠军的队伍，即SC20冠军清华大学队、ISC20冠军中国科学技术大学队和ASC19冠军中国台湾新竹清华大学队。这将是大学生超算竞赛历史上首次实现全球三大赛冠军的同场竞技，也使得本次ASC总决赛的冠军归属备受关注。

刘军表示，ASC大赛一路走来，参与的队伍越来越多，激发大家了解超算、学习超算、热爱超算，这对于提升我国在科研创新领域的竞争力大有好处。“相比国际上的其他超算比赛，ASC竞赛的水平应该来说是遥遥领先的。”

超算是未来科研创新的基础能力，而越来越多的高校和大学生关注到大赛，这对相关人才建设起到了催化作用。

看点四：榜单

经过两天激烈角逐，最终暨南大学代表队发挥出色，在人工智能自然语言理解、量子计算模拟等多道赛题均有上佳表现，反映出全面、深刻的超算系统与应用理解能力、出色的性能优化能力以及优秀的临场应变能力，首次问鼎ASC总冠军。清华大学代表队在基准测试、脉冲星搜索优化等多个赛题中都取得优秀成绩，获得亚军，并获得e Prize计算挑战奖。

暨南大学智能科学与工程学院带队老师告诉记者，2018年暨南大学首次参加ASC大赛，当时学生报名踊跃，学校也购置了浪潮的计算设备进行平台建设，并由相关老师进行知识和课程的培训。“应该说大赛对于学生培养和教学科研起到了正面推动的作用，锻炼了学生各方面的能力。”

中山大学代表队在3000W功耗约束下运行HPL国际基准测试，实现79.04万亿次/秒的持续浮点运算性能，创造新的世界纪录并获得最高计算性能奖。

对于比赛成绩，中山大学参赛学生表示，拿奖不是目的，不是为了比赛而比赛，重要的是队伍之间的技术交流，促进知识的流动。“这也是线下参赛的好处，面对面交流，获得更多的东西。”

在总决赛期间，28支队伍还通过抽签分组形式完成超级团队赛，由西北工业大学、华中科技大学、清华大学、俄罗斯乌拉尔联邦大学组成的联队通过跨团队、跨地域合作对VENAS进行高效优化，性能提升超过10倍，成功赢得超级团队奖。VENAS通过比较基因组的变异信息，对病毒基因组进行分型，可以极大地帮助新冠病毒的溯源与传播研究，助力疫情防控。

此外，北京航天航空大学、山西大学、清华大学等队伍凭借在单项赛题上的优异表现获得了应用创新奖。

在线上竞赛中，中国台湾新竹清华大学获得冠军，哥伦比亚EAFIT大学、香港中文大学、波兰华沙大学、澳大利亚蒙纳士大学等队伍分获应用创新奖。

结语

ASC大赛迄今已举行9届，共吸引了全球超过10000名大学生参赛，是目前全球规模最大、参与人数最多的大学生超算赛事。

从量变到质变，ASC大赛的内涵也在不断延展，我们已经不能从一个单纯的超算大赛来看ASC，它已经成为众多学子未来学习乃至工作生活的重要推手。

相信随着ASC大赛的持续举行，其必将在未来科研创新和人才培养方面发挥更加重要的作用。

附：ASC20-21完整获奖榜单：

ASC20-21超算大赛共设置 8 大奖项，分别是冠军、亚军、超级团队奖、e Prize计算挑战奖、最高计算性能奖、应用创新奖、最佳人气奖、一等奖等各个奖项。获奖榜单如下：

现场竞赛：

冠军

暨南大学

亚军

清华大学

超级团队奖

西北工业大学、华中科技大学、清华大学、俄罗斯乌拉尔联邦大学

e Prize计算挑战奖

清华大学

最高计算性能奖

中山大学

应用创新奖

北京航空航天大学、山西大学、清华大学

最佳人气奖

兰州大学

一等奖

中山大学、北京大学、南方科技大学、华中科技大学、山西大学、西北工业大学、上海交通大学、北京航空航天大学、山东大学、国防科技大学、青海大学、电子科技大学、浙江大学、中国科学技术大学、东南大学、福州大学、兰州大学、太原理工大学、湖南大学

线上竞赛：

冠军

中国台湾新竹清华大学

应用创新奖

哥伦比亚EAFIT大学、香港中文大学、波兰华沙大学、澳大利亚蒙纳士大学

最佳人气奖

哥伦比亚EAFIT大学

一等奖

波兰华沙大学、哥伦比亚EAFIT大学、泰国农业大学、香港中文大学、俄罗斯乌拉尔联邦大学、澳大利亚蒙纳士大学