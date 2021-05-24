华为使能伙伴进行集成，携手伙伴汇聚能力

华为中国政企业务副总裁李同广在《汇聚能力，共创价值》主题演讲中表示，伙伴数字化转型的本质是一场业务变革，需要携手有能力的伙伴长期合作、持续运营。

5月18日，在“华为中国生态大会2021”上，华为围绕“紧贴业务，打开机会空间”、“统筹创新，共拓价值可能”两大主题，共邀生态伙伴举办了解决方案能力专场与总集能力专场。

华为中国政企业务副总裁李同广

华为中国政企业务副总裁李同广在《汇聚能力，共创价值》主题演讲中表示，伙伴数字化转型的本质是一场业务变革，需要携手有能力的伙伴长期合作、持续运营。2021年，华为中国政企伙伴体系新增总集伙伴类型，聚焦智慧城市、智慧机场、智慧财政场景，发展并赋能伙伴，形成长效合作机制，成就客户，共同迎接数字化转型浪潮。

同时，华为将对伙伴提出五大支持与三方面期望：在对总集伙伴的五大赋能和激励上，华为坚持全面向总集伙伴开放OpenLab能力；建设华为生态大学，以100场线上线下赋能、30场专项赋能、50场人才联盟双选会，共同赋能伙伴成长；全面投融资平台；提供1500+万的MDB市场营销支持；并将数字化平台延伸到伙伴，同平台高效协作，提升工作效率。

在三方面期望上，华为希望伙伴立足未来，提前投入，成立专职集成服务团队，面向数字化转型培养关键角色；构建质量管理体系，尤其关注应用和软件的开发质量管理；提升以客户为中心的意识，完善满意度管理组织设置，共创数字化转型新价值。

数字化转型下总集伙伴发展空间巨大

当前不管是国家政策层面，还是行业转型驱动，数字化转型的总体趋势带来巨大的市场空间。例如十四五规划中大篇幅提出建设数字中国的战略，国有企业加快推进数字化转型工作。

据IDC 2021年预测：到2025年，在新基建、科技自立自强的战略驱动下，政企持续加速推进数字化转型，预计中国新基建总投资10万亿人民币，同时伴随的中国数字化转型总支出也将在2024年累计高达1.5万亿美金。

不过，政企组织加速转型进程，借助数字技术实现业务变革，面临着诸多挑战，包括组织领导力的不足、缺乏IT/技术部门和业务部门之间的协同合作、负责部门不明确与权责不清，缺乏对应的技术人才和技术能力也是主要阻碍因素。

从政企数字化转型项目实践总结来看，华为与众多伙伴均认识到数字化转型是一个复杂的系统工程，需要具备跨部门跨行业的专业综合能力，需要多业务、多厂商、多场景的项目管理、技术管理、验证测试的集成能力，才能够长期帮助客户从咨询规划，集成交付，到运营运维实现基于数字转型的业务创新价值。

数字化转型浪潮已来，市场亟需总集伙伴，总集成商在数字化转型项目中将发挥越来越重要的作用，其市场机会巨大。

总集的目的是积累能力，共同做大市场。华为与总集成商进行能力互补，打造了智慧城市、智慧机场、智慧财政等多个标杆项目，这些领域的可参与市场空间达到2200亿。

例如在深圳机场数字化转型项目中，华为通过总集模式帮助客户统筹管理跨部门跨业务、多厂商、多场景集成和数据打通，完成数字化转型。华为与总集伙伴能力互补，华为负责咨询、架构管控与技术管理，总集伙伴提供项目里程碑、工程与伙伴应用的交付质量管理，共同提供完整的解决方案和服务方案。

多维度多举措构建总集伙伴生态体系

2021年，华为中国政企伙伴体系新增总集伙伴类型，聚焦智慧城市、智慧机场、智慧财政场景，发展并赋能伙伴，形成长效合作机制，成就客户，共同迎接数字化转型浪潮。

其中华为与总集伙伴在行业业务、资质、解决方案、集成能力等几个方面相互协同，通过咨询、集成、运营一体化作战实现的规模集成交付，让伙伴具备交付成熟场景化解决方案能力。

今年，华为建立总集伙伴认证体系，配套支持及激励，并且制定合作规则：总集伙伴分为领先级、优选级两个层级，设计相应的级别门槛，面向不同行业场景，建立伙伴资源池，供总集项目使用。2021年先发展优选级伙伴，后续根据升级标准，按年度晋级，并享受不同权益（包括MDB授予额度和伙伴选择优先级等）。

在数字化转型的新机遇下，总集伙伴加大人才与能力建设，特别是面向数字 化转型的关键角色人员的培养，包括项目经理、解决方案架构师、系统工程师、测试工程师等。为此，华为投资平台建设，支持伙伴能力发展：

通过OpenLab四大中心——集成验证中心、伙伴发展中心、实验局项目支持中心、平台能力中心，全天候赋能伙伴的方案孵化与项目支撑。

面向总集伙伴，通过华为生态大学的创新数字学院、应用技术学院、合作伙伴学院，为伙伴培养数字化转型的人才。100场线上线下赋能、30场专项赋能、50场人才联盟双选会，共同赋能伙伴成长。

针对总集项目，华为还通过全面投融资平台提供资金方面的支持；1500＋万的MDB市场营销支持；并将数字化平台延伸到伙伴，高效协作，提升工作效率。

华为希望伙伴立足未来，提前投入，构建质量管理体系，强化风险控制，提升以客户为中心的意识，共同为客户实现数字化转型的新价值。