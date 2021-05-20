坚持生态16字方针，鲲鹏使能伙伴，共创行业新价值

自2019年华为发布计算战略以来，鲲鹏计算产业生态在短短两年时间里于全国多个省市落地生根、蓬勃发展，不仅构建了完整的生态体系，并且鲲鹏行业解决方案已在国计民生行业核心系统获得了规模化应用。

到目前为止全国已落地24家生态创新中心，12家OEM整机伙伴，2700多家合作伙伴，5700多个解决方案认证，40万鲲鹏开发者，在各行业中已有成熟应用案例，包括电信、互联网、安平、能源、金融、交通、制造、政务等。

鲲鹏计算产业生态一直坚持“硬件开放、软件开源、使能伙伴、发展人才”的16字方针，通过鲲鹏计算产业的软硬件全栈能力，全面赋能合作伙伴，聚焦满足行业客户核心场景需求，与行业客户形成持续深厚的战略合作关系，与ISV及OEM伙伴合作联合开发各行业应用解决方案，共同推动行业数字化转型和数字经济建设。

5月18日，华为中国生态大会2021“鲲鹏展翅、凝心聚力 共创行业新价值”峰会上，华为公司高级副总裁、中国区总裁鲁勇指出，鲲鹏将重点从伙伴优先、基础软件先行、全栈协同优化等几个方面，加速计算产业发展。本次峰会上，来自南京市江北新区智慧城市的首席架构师及总工刑晓江、深圳证券交易所系统运行部副总监徐伟华、国网电科院北京科东公司行业总监刘文宗现场分享了鲲鹏积极助力政务、金融、电网等重点行业的标杆案例。

江北新区携手鲲鹏

建设数字孪生第一城

智慧城市的建设，包罗万象，城市规划如何实现人文和环境的融合？面对城市出行车多、路堵，如何实现道路快速感知？数字经济潮流下，如何更好地服务创新企业落地？如何基于数字化的城市治理，来了解整个城市的运行情况？

面向政务领域，鲲鹏为智慧城市建设提供底座支撑。通过鲲鹏为底座的智能体架构，实现物理城市和数字孪生城市联接。在架构上以全栈鲲鹏（包含了整机硬件，操作系统，数据库）为底座，构建“三横两纵”架构体系，基于城市规划“一张图” 的可视化系统，针对城市治理中的各个难题，服务于新型城市规划、建设、管理 、企业服务、产业发展、 道路、交通管理 、政府决策参考 、民生服务、社会治理等各个领域。最终形成以江北新区+鲲鹏+生态伙伴的1+1+N模式，从智慧城市到数字孪生全产业生态建设。

南京江北新区科技创新局智慧新区首席架构师邢晓江表示，2019年8月鲲鹏产业生态基地落地南京江北新区，双方签署合作协议，江北新区以全栈鲲鹏为底座，构建从智慧城市到数字孪生全产业生态建设。江北新区也将进一步聚焦数字技术与实体经济深度融合，立足江北、辐射江苏，打造数字经济的算力高地。

鲲鹏助力打造智慧金融新时代

30万笔/秒、6亿笔、1.1毫秒——深交所自主研发、自主可控的第五代交易系统实现了高可靠、高并发、低时延、可水平扩展的分布式大规模并行处理系统。而这一切背后都体现了鲲鹏生态对于深交所技术体系的适用性。

2019年，深交所和鲲鹏共同发起设立技术创新联合实验室。基于鲲鹏分布式存储验证、鲲鹏桌面云验证以及交易高速低延时网络验证，鲲鹏生态针对深交所业务特点进行底层优化并基于华为云原生平台大数据解决方案充分验证，鲲鹏生态应用场景解决方案已深度适配深交所业务平台，并把取得的成果在行业内进行推广应用。

深圳证券交易所系统运行部副总监徐伟华表示，深交所和华为深度合作，推动全业务平台以鲲鹏为底座、运用华为容器平台和云桌面，进行金融信息应用创新研究和应用系统实施，打造基于鲲鹏生态的应用场景解决方案。

电力安全生产，效能智能提升

国网电科院北京科东公司行业总监刘文宗谈到，国网智能电网调度控制系统（D5000）基于鲲鹏服务器和openEuler进行全栈优化，不仅满足年停机时间小于0.5分钟的系统高可靠性要求，而且达到秒级响应的系统调度能力。目前，基于鲲鹏平台的智能电网调度控制系统已经部署到国网8个区域站点的调度系统，为超过2000个变电站和发电厂的安全稳定运行保驾护航。

鲲鹏产业有能，行业有为

2021年，鲲鹏将以全栈能力全面赋能伙伴，在更广范围的行业领域里进行行业应用解决方案规模化商用。行业最核心系统优先商用，树立行业标杆，未来逐次推广到其它普适化场景。伴随市场逐步打开，鲲鹏将进一步拉动生态发展，打通生态构建和行业应用闭环，相互促进，正向循环。

中国未来计算产业空间巨大，多样性算力平台成为趋势。鲲鹏生态通过开放开源共享能力，帮助伙伴实现商业成功，鲲鹏使能伙伴加速在金融、政府、电力、制造、交通等核心行业场景中落地，表明鲲鹏计算产业生态更趋成熟，充分发挥了生态的“聚变效应”，通过全栈软硬件协同创新，构建持续领先竞争力，与伙伴、客户一起共创行业新价值。