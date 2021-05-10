十年之约 华为中国生态大会2021的新起点与新亮点

作为业界的盛会，华为中国生态大会2021（简称“生态大会2021”）即将于5月17日-18日在深圳会展中心举行。

“人之有能有为，使羞其行，而邦其昌。”——《尚书·周书·洪范》

解释：对于那些有能力有才能的人，就要让他献出他的才能，国家就会繁荣昌盛。

在当下数字经济环境下，生态的内涵和外延也在发生变化。不过万变不离其宗，能力建设是生态圈能够壮大的关键。

作为业界的盛会，华为中国生态大会2021（简称“生态大会2021”）即将于5月17日-18日在深圳会展中心举行。

今年大会的主题定为“因聚而生 有能有为”，寓意华为所倡导的生态已经汇聚了众多有能力、有抱负的伙伴，他们不仅能在华为的生态中得到充分发挥，更能通过带动效应，驱动更多伙伴一起用增长的能力获取更高的价值，让整个生态更加繁荣昌盛，一起在数字新时代，大有所为。

新起点：华为生态的新举措

回首过去一年，不确定性的外部环境让各行业数字化、智能化进程不断提速。同时，新一代数字技术向行业纵深发展，驱动着行业数字化转型和智能化升级变档提速。

特别是“十四五”规划和2035年远景目标纲要专门提到要“加快数字化发展”。所以生态大会2021的举行便具有了与往届不同的时代背景。

华为中国政企业务总裁吴辉表示，如今数字化进程在各行各业走向智能化的“深水区”，这既是未来的历史机遇，也是巨大挑战。在此过程中，华为与生态伙伴的合作也将开启新的篇章。

在吴辉看来，未来十年千行百业会迎来数字化改革的新阶段，基于数字化的创新虽然美好，但是历程会非常艰巨。基于行业新诉求和新价值机遇，华为对组织和运作模式也做出了及时的调整和优化。

例如华为在销售、解决方案、人才、投融资和服务与运营等5类合作伙伴基础之上增加总集伙伴的定义与认证（2021年规划扩展数十家总集认证伙伴），借助生态伙伴在行业与企业数字化转型过程当中的向导地位，使其能够在复杂的转型当中充分发挥行业经验，帮助更多企业实现转型的因地制宜、因人而异。

同时，华为升级规划与咨询伙伴认证体系，增加技术支持，牵引伙伴基于咨询沉淀方案；升级ISV伙伴体系，按行业场景授予身份，强化联合开发能力及方案合作牵引，积极赋能伙伴，打造“能力融合”、“能力共进”，具备强大“战斗力”的合作伙伴体系。

面对新变化，华为打造三维立体生态管理架构——聚合各类能力型伙伴，打造能力应对客户数字化转型场景的需要，做精做细场景化解决方案，通过场景化能力的持续构建，为行业客户创造更多价值；面向广大的地市区县，加强客户覆盖的能力，进一步下沉到地市/区县，持续优化地市运作，以“区域＋行业”的纵深突破，打开地市的新空间，创造新价值；为了支撑面向场景和面向覆盖的两大战略方向，华为成立人才发展部，赋能生态人才培养，打造全生命周期人才发展供应链，坚实人才底座。

截至2020年底，我们已经拥有35000＋合作伙伴，组建了超过300支地市虚拟团队。华为中国政企业务副总裁杨文池表示，在行业数字化转型中，能力型伙伴和华为是非常好的互补关系。华为专注ICT基础设施、云平台及使能平台，与能力型伙伴的行业理解力和服务构成有机整体。

新亮点：面向未来的生态繁荣

2021年是“生态大会”系列活动举办的第十年 。从大会主题的变化，到全新的主KV设计，今年生态大会2021具有多个看点。

例如今年大会打破了往届大会两天举办两场主题演讲（Keynote）的传统模式，带来了“1＋2＋N”的全新参会体验；在展厅上，总面积超过25000平米的超大展厅专设生态馆、产业馆和行业馆三大展馆；“生态大会2021”上还将密集举办数十场重磅签约和联合创新发布；全新升级的数字参会体验，包括一键同时报名现场参会和直播预约等。

大会形式和内容的创新是华为生态繁荣的一个侧面，其实透过这次生态大会，华为更希望传达出与生态伙伴一起瞄准下一个十年。

华为中国政企业务副总裁刘嘉表示，以客户为中心，携手伙伴助力客户实现商业成功，是华为始终如一的目标。2021年，华为继续深入政企行业市场、深入区域，携手伙伴致力于成为千行百业数字化转型最信任的“同路人”，成为千行百业的行业标准和企业标准的参与者和制定者。

随着数字化转型的深入，ICT核心技术已经成为业务转型的关键动力，这就要求我们从“被动响应需求”模式升级为为“主动发现需求”。

华为中国政企业务副总裁何达炳表示，2021年华为会进一步深入10＋行业和其中的子行业进行持续的创新和场景化解决方案的打造。在此过程中，华为加强与能力型伙伴的联合创新，构筑面向所聚焦的行业场景的行业“智能体”，助力客户智能化升级。

在场景化创新方面，华为的”懂行“理念已经深入人心。在华为中国政企业务副总裁李同广看来，“懂行”本质上就是针对客户的业务痛点和需求，不断深入理解行业场景和业务流程，站在客户的角度联合伙伴打造解决方案。”在’品质服务‘基础上，华为提出了’1＋5＋N‘服务产业体系，不断增强和完善咨询规划、行业应用集成、运维、辅助运营、人才发展等服务能力。“

“在数字时代竞争更加激烈的新十年，实现更好的发展和更大的商业成功，生态的力量必不可少。我们也希望与每一位有能力、有抱负的生态伙伴一起，合力相融，能力共进，释放更大生态潜能，在时代新局下助力更多客户的商业成功，共赢价值，共享繁荣！”吴辉最后说。

活动详情：https://e-campaign.huawei.com/campaign/partner2021-minisite-1/home/?tc=cIGbadHJef