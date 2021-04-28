红帽首席执行官Cormier认为每一位首席信息官都应该成为云运营者

红帽（Red Hat）首席执行官Paul Cormier表示，没有开源和混合云架构，边缘计算就不会发展。红帽还宣布与波士顿大学（Boston University）和Exida建立合作伙伴关系。

红帽（Red Hat）首席执行官Paul Cormier表示，没有开源和混合云架构，边缘计算就不会发展。红帽还宣布与波士顿大学（Boston University）和Exida建立合作伙伴关系。

作者：Larry Dignan

更新时间：格林尼治标准时间2021年4月27日13:00（东八区标准时间21:00）

主题：云计算

红帽（Red Hat）首席执行官Paul Cormier表示，首席信息官们将来都会成为云运营者，因为这些高管们将拼凑出各种平台来开展业务。

在红帽（Red Hat）2021年峰会上，Cormier的主题演讲涉及了硬件、应用程序、虚拟环境和云服务将如何结合在一起成为新的数据中心。就像那些企业数据中心一样，首席信息官们也会陷入工具、流程、安全性和最佳实践方面的问题。

Cormier表示：“我们的数据中心有望将数百个潜在的、独特的云结合在一起，每个组织都将需要平台、工具、流程和人员，才能有效地在这些不同的领域内运作……每一位首席信息官和他们的组织都必须明白他们控制着自己的云命运。”

在接受采访时，Cormier表示红帽（Red Hat）的客户将必须运营4到10个彼此独立的云。他表示：“首席信息官们必须掌握大规模云运行方面的专业知识。”

Cormier此次的演讲正值红帽（Red Hat）宣布将进行一笔新的捐赠之际，该机构宣布将向波士顿大学捐赠订购费用为5.519的软件，以支持一项研究云计划，该计划包括了大规模开放云（Mass Open Cloud）。红帽（Red Hat）和波士顿大学表示，将延长双方的合作关系，双方将签署一份为期五年、价值2000万美元的协议。

红帽（Red Hat）和波士顿大学将专注于合作研究开源技术并发展技能。红帽（Red Hat）表示，他们将在三年内为其产品组合提供订阅模式。

Cormier表示，首席信息官们希望全力押注云计算，但是从经济和技术的角度考量，混合的方法才是常态。随着企业向多云和边缘计算的方向前进，混合云甚至会变得更加重要。Cormier 表示：“如果没有混合云，边缘计算根本就不会存在。”他表示：“混合云才是新的数据中心。”

他表示，这里的关键在于构建能够在任何地方——而不是仅仅能够在一个云中运行的应用程序。毫不奇怪，Cormier表示Linux可以提供云、混合云和边缘计算之间的联接。

除此之外，IBM旗下的红帽（Red Hat）还表示将与exida合作开发针对汽车行业的Linux操作系统。Exida专注于功能安全系统。Cormier表示，将采用Red Hat Enterprise Linux的组件来构建这个汽车操作系统，该操作系统将成为未来驾驶辅助系统的基础。Cormier表示：“我们将汽车视为这些重要的边缘平台之一。”