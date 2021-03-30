IBM公布业界首个量子开发者认证计划

IBM今天首次推出了号称业界首个专注于量子计算的开发者认证计划——IBM Quantum Developer Certification，此举代表了量子计算这项新兴技术实现了一个重要里程碑。

IBM今天首次推出了号称业界首个专注于量子计算的开发者认证计划——IBM Quantum Developer Certification，此举代表了量子计算这项新兴技术实现了一个重要里程碑。

当前的量子计算机仅能够执行相对简单的处理任务，但是人们相信，量子计算技术最终将变得足够先进，能够解决对于当今最先进的超级计算机来说都过于复杂的计算任务。量子计算发展迅速，而作为开发量子硬件的厂商之一，IBM的目标是到2023年底前上线一套1000量子位的系统。

但这有一个核心要求，就是扩展硬件是实现量子计算的先决条件之一，业界还需要能够发挥硬件优势解决复杂科学问题的新型算法。要开发这些算法，开发者就必须首先学习如何对量子计算机进行编程，这系统通过这项开发者认证解决的要求。

IBM Quantum Developer Certification是一项包含了60道问题的测试，需要对核心量子计算概念有透彻的了解才能完成。工程师们必须证明他们能够编写量子计算机程序（无论是真实的还是模拟的），而无需咨询技术指南或同行的帮助。

此外开发者还需要熟悉IBM Qiskit开发套件才能完成这项测试。Qiskit提供的软件构建块让开发者可以更轻松地编写量子程序，其中包含了一组涵盖金融和化学等领域的预打包算法，以及可用于操纵量子电路的更多通用代码组件。

IBM预计，这项认证计划将从多个方面促进量子计算生态系统。IBM表示，这将为那些想要进入量子计算领域的开发者提供一种展示其技能的途径。反过来，对于寻求招募量子软件工程师的企业而言，IBM的认证计划可以让企业更容易找到具有必要专业知识的候选人。

最后IBM表示，对于那些希望在企业内采用量子计算的高管而言，这项认证可能是一种有用的培训资源。来自IBM公司的Abe Asfaw、Kallie Ferguson和James Weaver解释说：“这项测试的主要对象是那些技术领导者，这将有助于他们在组织设定量子计算相关的发展方向。”

未来，IBM将推出更多高级认证，针对那些致力于践行量子计算的开发者。要获得这些证，开发者就需要证明他们可以通过编写量子程序来解决各种领域例如化学领域的特殊问题。