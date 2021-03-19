VMware收购云原生可观察性平台初创公司Mesh7

数据中心软件巨头VMware宣布收购一家名为Mesh7的初创公司，以增强云原生安全产品。交易金额为对外公布。

数据中心软件巨头VMware宣布收购一家名为Mesh7的初创公司，以增强云原生安全产品。交易金额为对外公布。

这次收购也反映出，企业越来越重视保护云原生应用以及构建这些应用的微服务。

Mesh7是一家云原生的应用安全初创公司，开发的可观察性平台用于检测和解决应用面临的任何主动威胁。该平台通过应用编程接口、公有云数据事件日志、主机进程、用户身份和威胁情报等方面收集并关联上下文数据，持续监视所有这些行为，以追踪任何可能表明存在安全漏洞的行为变更。

从VMware的角度看，这次收购的关键在于Mesh7的可观察性平台是建立在开源服务网格基础Envoy之上的。这一点很重要，因为VMware的Tanzu服务网格也是基于Envoy构建的，跨Kubernetes集群和云为应用和微服务提供连接性和安全性。

VMware高级副总裁、网络与安全业务总经理Tom Gillis在宣布此次收购的博客文章中表示：“VMware很早就意识到Envoy将成为下一代安全服务的平台。Tanzu Service Mesh控制着数千个应用组件之间的通信，执行安全策略，衡量性能和其他关键功能，并且和底层基础设施是无关的。”

Gills表示，计划是把Mesh7的技术与VMware Tanzu Service Mesh相结合，让客户可以更清楚地了解哪些应用组件正在相互通信，以及使用了什么API。

Mesh7创始人Amit Jain和Pratik Roychowdhury在自己的博客中表示：“VMware Tanzu Service Mesh以及Mesh7 API Security Mesh将使客户能够更有效地为现代云应用部署分布式服务和应用层安全性。”

Gillis表示，他预计VMware Tanzu Service Mesh和Mesh7的结合对开发人员和安全团队特别有吸引力。他说，这让“每个人都将更好地了解应用和微服务是在什么时候、什么地方、以什么方式通过API进行通信的，甚至是跨多云环境，实现更好的DevSecOps。”

VMware此次收购Mesh7正值云原生安全市场涌入大量资金之际，这表明企业对保护现代应用是高度重视的。上个月，Palo Alto Networks斥资1.56亿美元收购了以色列初创公司Bridgecrew，后者出售的平台可以帮助开发人员和DevOps团队在整个应用开发过程中实施基础设施安全标准。

此外一些知名的云原生安全初创公司也吸收了来自投资者的巨额资金。例如在本月，Snyk在E轮融资中筹集了3亿美元，估值达到47亿美元，该公司售卖的工具主要用于在代码发送到生产环境之前对其进行漏洞扫描。此外，Aqua Security Software也在E轮融资中筹集了1.35亿美元，估值超过10亿美元。