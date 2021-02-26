VMware发布第四季度财报 业绩亮眼转型成果显著

正如之前每个季度一样，第四季度VMware财报业绩再次超出华尔街预期，其中订阅和软件即服务收入增长尤为强劲，这说明VMware从许可费模式转型为更可预测的经常性收入模式是一条成功的路径。

失去了一位富有活力的CEO，并没有放缓VMware的发展势头，至少目前还没有。

正如之前每个季度一样，第四季度VMware财报业绩再次超出华尔街预期，其中订阅和软件即服务收入增长尤为强劲，这说明VMware从许可费模式转型为更可预测的经常性收入模式是一条成功的路径。

该季度VMware的每股收益为2.21美元，比市场平均预期高出17美分，季度销售额为32.9亿美元，比去年同期增长7％，轻松超过了华尔街32.2亿美元的预期。

软件订阅和许可收入增长了8％，达到17亿美元，订阅和SaaS元素增长了27％，达到7.07亿美元，金融分析师密切关注这一数字的增长，因为这表明了VMware向新经营方式转变是否成功。

从2021整个财年来看，VMware的收入为118亿美元，同比增长9％，订阅销售额跃升38％。

尽管业绩强劲，但在华尔街整体表现惨淡的一天之后，VMware的股价在盘后交易中下跌了近2.5％，其中技术含量较高的纳斯达克指数下跌了3.5％多。

VMware高管们打消了投资者的紧张情绪。VMware首席财务官、临时首席执行官Zane Rowe说：“我们对订阅和SaaS产品组合很满意。续订率持续高涨，交易金额超过1000万美元的企业客户显著增长。”该季度VMware完成了35个这样的大型交易，去年同期为28个。

Forrester Research副总裁兼研究总监Glenn O’Donnell称：“又是一个表现出色的季度，他们继续保持执行力，这是我所期望看到的。”

VMware高管们表示，戴尔公司对于剥离VMware正在“取得进展”，但拒绝透露更多细节。Rowe说：“”们认为，这可能会提高VMware及其股东的价值。”

VMware凭借云合作伙伴关系和在核心市场的良好表现，将战略重点放在了新的Tanzu产品组合上，该产品组合用于构建和管理使用软件容器的环境——其中封装了可在多种计算机上运行应用的技术。O’Donnell称，Tanzu对于VMware在围绕Kubernetes容器协调器这个快速发展的市场中巩固这地位至关重要。

他说：“对于VMware来说，把自己和与Kubernete相关的一切关联起来是至关重要的，如果你使用Kubernetes，你就必须选择VMware。”

VMware产品和云服务首席运营官Raghu Raghuram称Tanzu带来了“面向转型中客户的一个重要而庞大的市场”，Tanzu的成功将推动VMware其他基础设施产品的销售。他说：“我们在产品组合的广度和多云方面都是独一无二的。”

Rowe表示，疫情推动了市场对打包应用的需求，也就是将VMware基础设施、最终用户计算和安全产品等要素结合在一起的应用包。

他说：“客户们开始意识到员工还将长期在家办公，而现有支持这种办公模式的方法还是临时性的，并没有完全成型。”VMware将端点管理、安全性和软件定义的广域网产品相结合，“我们认为将吸引重要客户的关注，和新客户的增长。”

O’Donnell认为，目前从VMware的业绩结果并未看到任何危险信号。最大的问题是谁将接替Gelsinger。VMware董事会还没有任何迹象表明它是倾向于内部还是外部候选人。

他说：“任何继任者都必须是富有活力的，精通技术的，还必须是一位好的CEO，而能同时满足这三点并非易事，而且这是一个竞争相当激烈的世界。”同时，他补充说，在解决继任者问题之前，VMware稳固的管理团队应确保一切进展顺利。