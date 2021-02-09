展望2021 | 服务器定制、芯片多元化、AI与5G 服务器市场迎来新气象

展望2021年，疫情的阴影仍然挥之不去，但是服务器市场的变化确是显而易见的。我们不妨对2021年的服务器市场进行一番展望。

回首2020年，疫情这把“双刃剑”，一方面对应整个社会造成了冲击，但是另一方面，其也直接推动了服务器市场的发展。全球服务器市场呈现出非常不错的增长态势。而展望2021年，疫情的阴影仍然挥之不去，但是服务器市场的变化确是显而易见的。我们不妨对2021年的服务器市场进行一番展望。

新技术

当前新技术不断涌现，新基建也成为国家大力推动数字经济发展的重要抓手，人工智能、边缘计算、云架构、5G等不断为服务器市场注入“新鲜血液”。这样直接驱动了服务器市场需求的发展，同时服务器的产品类型也更加多样化，针对不同类型的工作负载，细分产品型号会是常态。

同时，我们正在从以计算为中心的架构转向以数据为中心的架构，而这一转变正在推动IT业新的服务器连接内存和存储模式。类似SCM和NVMe等技术，正在创造创新的IT架构，以实现最佳的数据安全、扩展和保存。

应用架构正在不断发展，软件定义、云原生应用、分布式架构等驱动基础设施的变革。技术架构是支撑业务、数据和应用所需的逻辑软件和硬件能力的描述，也是支撑应用架构与数据架构的技术基础结构，主要包括底层的IT基础设施、技术平台、组件、技术标准、技术逻辑等。所以，2021年我们看到多元架构的服务器产品也会成为一大趋势。

服务器定制化加速，服务器定制需要从几个层面来看，第一是互联网或者运营商的大规模定制的云服务器，2018年10月26日，浪潮的JDM模式入选2018年拉姆.查兰管理实践奖，其核心内涵就是开启了浪潮服务器大规模定制化生产交付的敏捷创新模式浪潮在互联网市场取得的骄人的战绩也离不开这两项核心能力;第二类就是不同垂直行业的中等规模的定制服务器，2020年4月21日，宁畅信息产业（北京）有限公司在北京成立，其核心思想就是定制化思路，精耕人工智能和边缘计算等应用场景，其实也反馈出来市场对服务器的需求越来越多元化，要求也越来越精细。第三类定制化是以AMAX为代表的服务器厂商，甚至规模更小的厂商，会针对行业市场中更小的客户，甚至更多元的需求群体定制服务器。

新产品

在2020年，不管是NVIDIA收购Arm，还是AMD收购赛灵思，半导体产业成为不容忽视的舞台，好戏不断上演，处理器的格局正在发生变化。同时，AI芯片也成为当前半导体产业的热点，包括云端训练、云端推理、计算机视觉、语音识别、自动驾驶等，AI芯片进入加速落地阶段。

在云数据中心方面，展望2021年，英特尔的10nm IceLake和AMD的7nm Milan平台都将投放市场，这可能会激起企业客户对服务器更换需求以及数据中心客户基础设施扩建带来的额外服务器需求的浪潮。

同时在人工智能加速、5G边缘计算等方面，相关的垂直细分产品的需求也会不断增加，相关的服务器产品也会成为热点。同时，单一的硅产品已经无法满足客户，结合软件产品，形成针对工作负载的集成产品方案，帮助客户优化业务，这将是未来服务器市场的重要方向。服务器芯片客户的垂直集成度更高。

尽管当前主流的AI服务器平台是以英伟达的GPU卡为主流，采用FPGA加速卡进行AI加速的也不在少数，国产的AI芯片平台比如华为的Atlas、寒武纪的思元芯片平台都开始进行商业实践。未来的互联网和运营商大型数据中心、科研院所的实验室都会出现越来越多的人工智能服务器。

新趋势

智能化是当前产业的基调。有调查数据显示，基于AI的芯片收入将从2019年的38亿美元到2024年的250亿美元，复合增速达到45%。中国AI服务器将快速增长，成为重要市场机会。AI服务器到2022年全球市场规模将达到176亿美元，复合增长率30.8%。

一方面AI人工智能技术对应服务器市场产生了推动作用，服务器也不断演进迭代引入更多智能化技术承载AI/ML工作负载。所以，在2021年我们会看到更多针对人工智能工作负载的服务器产品。

另一方面数据驱动服务器，使用遥测、分析和策略在其系统管理基础架构中实现更高水平的自动化。服务器产品将更加具有系统管理的AI运维能力，实现自主决策。

5G是与人工智能技术一样具有变革性。5G带动的边缘计算对数据计算和存储的需求量，有望呈现指数级别的增长，这或将进一步推动服务器需求的增加。

经过几年的炒作和承诺，我们将看到5G的扩散，随之而来的将是围绕通信基础设施、远程管理模式和连接的范式转变，这将影响到服务器的外形尺寸和功能。随着企业开发更多的边缘基础设施来处理数据的产生和涌入，5G将使客户需要重新评估其边缘连接和基础设施管理产品，以利用5G功能。

据IDC数据统计，到2020年将有超过500亿的终端与设备联网，未来超过50%的数据需要在网络边缘侧进行分析、处理与存储。智能互联的网络边缘侧面临着连接海量异构设备、业务实时性要求、应用智能化要求、安全与隐私要求等众多挑战，与此同时这也是一片新的蓝海，给服务器等厂商增添了新的想象空间。

此外，我们注意到2020年5月10号，中国电信公开了本年度的服务器集采需求，集采总共8个标包，数量是56314台，其中集采单独列出的H系列服务器，是指采用华为鲲鹏芯片平台和天津海光芯片平台的服务器共计11185台，占总共数量的20%左右。2020年5月14日，中国移动发布了2020到2021的人工智能服务器集采结果，华为的Atlas800服务器以50%的第一份额1000台占据头把交椅。国产替代会在服务器市场加快推进，未来的运营商和互联网巨头的超大型数据中心需要未雨绸缪，加快进行服务器国产化的替代和备份。

综上所述，2021年的服务器市场大致会呈现以上发展趋势，各个厂家都需要紧跟市场最新趋势，开发最有市场前景的新产品和新技术，获得最大的市场份额和发展前景。