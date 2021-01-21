从企业云指数报告看Nutanix以超融合为抓手加速混合云落地

近日，Nutanix发布了其委托Vanson Bourne公司撰写的2020年度全球企业云指数调查研究报告，揭示疫情期间全球IT基础架构决策方面发生的变化。

回首2020年，全球经历了前所未有的挑战，而数字化技术的广泛应用在危机应对方面发挥了重要的作用。近日，Nutanix发布了其委托Vanson Bourne公司撰写的2020年度全球企业云指数调查研究报告，揭示疫情期间全球IT基础架构决策方面发生的变化。

Nutanix中国区技术总监夏峰告诉记者，Nutanix已经连续第三年发布企业云指数报告，而今年的报告有几个比较显著的关键发现。

2020年度企业云指数报告的亮点

今年的报告显示，全球企业正采取成功运行混合环境所需的初期重要举措，全球3400名受访者中，有86%认为，混合云是理想的运营模式。中国受访者则有92%持这一观点，超出全球水平。

夏峰说，混合云并不是简单地把私有云、公有云进行混合使用，而是需要实现各云基础架构之间互操作性。报告调查的过程中，严格地区分了不同云的简单混合，以及真正的混合云模式。

此外，调查显示超融合基础架构（HCI）正在被越来越多的数据中心采用，在中国的受访者中，只有1%的用户表示不准备采用超融合，已经部署超融合基础架构的企业占受访者的18%，正在部署的占29%，未来12个月内将部署的占37%，中国企业越来越认可超融合基础架构的作用。

中国企业在大规模采用超融合基础架构的同时，也在大量停用不支持云技术的烟囱式传统三层架构数据中心，转而使用私有云和公共云。

2020年，仅有11%的中国受访企业表示目前仅使用传统的非云技术数据中心，而去年该比例高达55%，前年甚至超过70%。绝大多数（87%）中国受访企业认为由公有云和私有云/数据中心组成的混合环境是理想的IT架构。

这样的使用情况直接驱动了混合云架构的普及。夏峰表示，未来5年，全球企业计划将大量投资转移到混合云架构。中国受访企业与上述趋势保持了高度一致，计划未来5年内将混合云的使用率提升38个百分点。“我们会逐步地从单一公有云，简单的多公有云混合模式、私有云模式、传统数据中心架构，转变成混合云的模式。”

IT基础架构变化的原因是多方面的，报告显示IT基础架构现代化的三大驱动力分别为：更好地控制IT资源使用（75%）、更好地支持客户（64%）、提升灵活性以满足业务需求（54%）。

2020年新冠肺炎疫情对于企业IT工作优先级的影响是方方面面的，包括提升居家办公能力、部署混合云解决方案、提高IT的运营效率/IT基础架构、加强灾难恢复、改进业务连续性、自动化、实现边缘计算、IT相关支出削减等各种可能。

综上所述，各行各业正在加速数字化转型和创新步伐，而原有的IT基础架构陈旧落后，难以为继，于是加速转向混合云和多云技术。而在这一过程中，超融合基础架构扮演了重要角色。

Nutanix超融合的目标是最终让企业的数据中心能体验到公有云的服务模式，让企业真正运行应用的时候不用顾虑是在公有云还是在私有云，在云化的企业数据中心内部、公有云或者不同的云上运行应用时没有交互性的障碍。Nutanix的目标不仅是解决数据中心云化的方式问题，还是要最终实现与公有云，或者其他云无缝的关系，并且实现不同云的互操作性。

而这就需要将企业传统的数据中心模块化、标准化。“企业云化的方式是逐步的，因为在标准化、模块化以后，企业才有机会转向云的方式，提供即时的、面向用户的服务。”夏峰说。

Nutanix持续赋能企业数字化转型

当前，越来越多的企业使用软件定义解决方案来实施关键IT项目和数字化转型。在Gartner的2020年12月超融合基础架构魔力象限中，Nutanix因其超融合基础架构软件能力获得了行业的高度认可，居于领导者象限。

Nutanix中国区资深产品经理吴孔辉说，Gartner首次推出了超融合软件这一新领域的报告，而以前该报告是将超融合软件、硬件放到一起的。超融合市场已经从单一的硬件供应商提供软硬件一体机服务开始转向开放的软件和服务器。“这份报告也再次证明，Nutanix自2018年开始的软件转型已经被越来越多的市场研究机构所认可。除了超融合之外，Nutanix还提供了AHV虚拟化软件及内置容灾方案、Prism管理软件、Files分布式文件存储、Flow网络微分段隔离解决方案等。”

为了响应转型，Nutanix进行了很多创新举措，包括在AWS和Azure上推出Nutanix Clusters，以及发布全新多云平台即服务解决方案Karbon Platform Services，为企业提供统一混合云和多云解决方案。Karbon将虚拟化和云原生IT环境无缝融合，通过容器化、微服务化的方式部署，并借助Kubernetes进行流程的部署和管理，实现云原生应用在企业数据中心的本地开发，从而无需顾虑最终的部署环境。

吴孔辉表示，企业上云考虑的敏捷性无非是两种，一种是基础架构的敏捷性，或者说云的敏捷性；另外一种是应用的敏捷性。而现在大部分的行业客户不是互联网企业，他们的应用进行云原生改造是非常困难的，所以将系统应用SaaS化是主流，而不是改造出一个云原生版本。例如对于SAP系统，Nutanix既可以通过私有云方式进行内部部署SAP HANA，将来也可以借助Nutanix Clusters，把SAP HANA同样地部署到公有云上面，并实现和企业私有云的无缝交互。

在中国，Nutanix帮助新松机器人、嘉里大通、富国基金、华南师范大学等行业客户通过Nutanix提供的私有云、终端用户计算等解决方案，推动企业数字化转型。例如，新松机器人与Nutanix合作，打造以超融合基础架构为核心的完整的数字化底座，并在此基础之上实现三维云桌面，支持更多云计算服务，实现公有云与现有私有云基础设施的融合，让海外的研发人员也能用上云桌面，将整体生产效率提升50%以上。

为了更好地服务中国客户，Nutanix在北京成立新的办公室，并会和渠道、OEM的合作伙伴一起努力开拓中国市场。售后方面，Nutanix在中国一直提供7×24小时的全中文服务。即使客户的电话转到国外，Nutanix也能保证在全球10个服务中心提供中文支持。除了远程的服务之外，Nutanix拥有自己的实施团队，包括驻厂服务，为关键的用户在关键的时间节点提供支持。

正式这些举措，截至2021财年第一季度，相比去年同期Nutanix实现了21%的客户增长，以及18%的合作伙伴增长。越来越多的新客户接受超融合作为其企业的IT基础架构，涉及金融、医疗、教育、快消、制造业、物流、政府等行业。

在中国产业生态里，Nutanix不仅注重合作伙伴和经销商的数量，也发展ISV、云服务商等新的合作伙伴，比如联想、世纪互联、浪潮等，展开多方位、多生态、多形态的全新合作，从而提高市场覆盖率。

支招2021年企业IT战略实施

面对不确定的外部环境，2020年各行各业都都面临了巨大的考验，在2021年企业该做好哪些工作呢？

Nutanix中国区董事总经理马莉表示，以往企业战略瞄准增长、解决或者开拓，而现在战略的实施需要具备敏捷性，要求企业应对更多的未知情况。一个企业的执行力和它真正能够面对这种未知情况的抗压能力才是未来真正的核心竞争力。

在IT层面，企业需要做出IT战略的调整，以应对未来的不确定性。企业需要更好、更敏捷、更灵活的IT支撑，以支持业务转型，应对不可预测的风险。

马莉说，数字化转型是一把手工程，它不仅仅是IT人员关注的事情，更需要从业务和IT的整体角度进行推动。“企业数字化转型以前往往是CIO、IT经理的职责，现在CEO、董事长、法人等公司管理层参与进来。”

随着对云的认识和使用日趋成熟，企业采用混合云的进程也在提速。出于企业IT运营的有效性、管理性、可控性、安全性等考虑，很多行业客户已经在实施混合云架构。

超融合或者混合云架构的好处是显而易见的，其可以能够让客户把注意力或人力从原有的基础架构部署和运维当中解放出来，从而聚焦业务和应用。而Nutanix提供一个简单、易于部署、安装、扩展的平台，帮助客户应对业务变化的灵活性和安全性需求。

“在Nutanix看来，混合云、多云的战略是所有客户的共识。这也是未来Nutanix在中国市场大有可为的方向，我们能够发挥更多作用、真正做出贡献。”马莉最后说。