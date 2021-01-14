VMware发布Tanzu家族新产品及Project Iris预览版

VMware今天宣布推出Tanzu产品组合的一款新产品，以构建和管理基于容器的现代应用。

VMware今天宣布推出Tanzu产品组合的一款新产品，以构建和管理基于容器的现代应用。

据说VMware Tanzu Advanced建立在VMware Tanzu Standard基础上，更加注重DevSecOps。DevSecOps是结合了软件开发和IT运营的一系列实践，旨在缩短系统开发生命周期，持续交付高质量的软件。

VMware在博客中表示，这款新产品是一个具有模块化功能的完整堆栈，可将开发人员的体验带到最前沿，同时将安全性深入到容器的生命周期中。

VMware Tanzu Advanced的主要优点之一是，它能够让横跨各种云和多个团队的Kubernetes集群管理变得更加容易。Kubernetes是一种开源软件，用于协调大型容器集群，这些容器集群用于封装应用，使其可以运行在各种计算机上。Tanzu Advanced还可以全面观察云中群集的运行状况和性能。

除Tanzu Advanced之外，VMware还公布了Project Iris预览版，旨在帮助团队发现和分析应用组合，目标是帮助企业减少运营开支以及改善维护窗口。

“Project Iris可以发现并分析企业组织的完整应用组合；建议哪些应用要重新托管、重新平台化或者重构；并且使客户能够针对每个应用、业务线或者数据中心调整自己的转型过程，”VMware Tanzu团队在博客中这样写道。“对于那些需要重新平台化的应用来说，它简化了Java应用（使用Tomcat、WebLogic和WebSphere）的转换，使其能够运行在Kubernetes环境中。”

此外，VMware表示将把软件咨询业务VMware Pivotal Labs更名为“VMware Tanzu Labs”。