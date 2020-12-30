开源、开放加速云原生落地 KubeSphere匠心打磨赢得用户芳心

周小四说，青云QingCloud在云原生层面秉承开放、中立的理念，坚持开源的方式。相比市场上的其他玩家，KubeSphere主打开源，并且不断加强运营能力建设。“我们现在重点打造运营团队。这个运营团队除了运营外，还有专职的项目文档团队。”

众所周知，在云计算的下半场，从平台资源到应用层的贯通才是企业上云的关键。于是，我们看到云原生是业界探讨最多的话题之一，容器、微服务、DevOps、Serverless等成为企业落地云原生的关键手段，也是不同云厂商纷纷布局的方向。

青云QingCloud应用及容器平台研发总监周小四在近日举行的“KubeSphere and Friends 2020” Kubernetes and Cloud Native Meetup活动上接受记者采访时表示，在数字化转型和互联网化的冲击之下，企业应用需要快速上线交付和迭代，然而传统的技术堆栈无法适应这种趋势，云原生便应运而生。

云原生平台能够在异构环境里运行分布式应用、微服务，并支持异构环境的统一管理，让应用更加灵活地部署在多个不同的节点上，建立自身的DevOps流程，支撑创新的应用、互联网化的应用。

而且近几年，容器、微服务、分布式应用架构、5G等技术发展，极大地方便用户把应用迁移到云端，通过云原生技术让应用发挥云的弹性、标准化交付、高容错、高并发处理等特性，加快应用开发、持续迭代。

作为青云QingCloud旗下面向云原生应用的容器平台——KubeSphere，以Kubernetes为基础，致力于成为管理云原生应用的一种分布式操作系统。相对于其他企业，青云QingCloud的起步虽称不上早，但是经过两年多的发展，于2018年正式发布的KubeSphere已经在国内站稳市场，并实现领跑。

周小四表示，在2019年，KubeSphere就定下了三步走的目标，也就是达到1万个用户、10万个用户、100万个用户。如今在国内，这一目标已经实现，在2021年，KubeSphere的目标是从1万个用户到10万个用户。

匠心产品打磨赢得用户芳心

KubeSphere的目标可谓远大，青云QingCloud的底气在哪里？

周小四说，青云QingCloud在云原生层面秉承开放、中立的理念，坚持开源的方式。相比市场上的其他玩家，KubeSphere主打开源，并且不断加强运营能力建设。“我们现在重点打造运营团队。这个运营团队除了运营外，还有专职的项目文档团队。”

在产品层面，KubeSphere持续迭代，从1.0、2.0到3.0，不断优化功能和使用体验，赢得了用户的芳心，将大量的试用用户转化成支持用户。

KubeSphere非常注重开源社区的完整性，用户在开源社区使用KubeSphere没有任何顾虑，功能齐全，直接用就好。周小四表示，对用户来说，开源社区是无价之宝，提供了他需要的东西。如果他发现问题，也会及时反馈，建议和参与改进工作。这推动了KubeSphere社区的良性发展。“KubeSphere非常贴近社区用户，我们和社区用户是‘水和鱼’的关系，交融在一起，他们在促进我们，我们在为他们服务。这是我们对开源的一个认识。”

除此以外，在切入云原生市场的时候，KubeSphere就进行了长时间的调研工作，了解用户的痛点。KubeSphere完全以用户角度进行设计，非常注重UI交互体验，吻合用户的使用习惯。

周小四表示，现在KubeSphere有两种常见使用方式：一是以KubeSphere作为管理平台；二是定制化KubeSphere。但是，这两种方式都不能充分发挥云原生的价值。在接下来的4.0版本，KubeSphere采用前端、后端连成一体的可插拔架构。这意味着KubeSphere不会触及微服务治理、DevOps，用户自己开发，可以直接嵌入KubeSphere 4.0架构，最终用户看不出来这是KubeSphere提供的服务还是合作伙伴提供的服务，这叫做KubeSphere Native服务，而不是一个离散的、割裂的服务。

这对于ISV合作伙伴更为友好，因为不需要定制化KubeSphere。对他来说，定制化是有成本的，而且定制化会脱离上游社区。按照这种方式，既可以紧跟上游社区连接，还可以完全利用KubeSphere本身的能力做成Native服务，交付给用户。

这样KubeSphere就会成为一个系统平台，里面的功能来自于不同厂商，这些功能模块可以放到应用商店，云原生的产品和服务可以内嵌到KubeSphere，也可以独立部署。“KubeSphere的核心竞争是平台架构，并不是上面的应用。”周小四说。

对于ISV来说，他们需要将应用交付给不同的客户，但是在开发过程中不同客户部署的云平台不一样，所以需要适配不同云平台。这个时候他们就需要一个同构平台，能够解决异构资源池问题，解决标准化安装、部署、运维问题，KubeSphere就提供了这样一个平台。

新基建带动了云原生技术需求增长飞速。以工业互联网为例，底层建设涉及平台、网络、安全等，上层是工业App。在开发过程中，面对大量场景和大量开发者，不可能把所有的开发平台都全部适配，所以开发者希望共享同一个开放、标准、开源的平台。

在场景拓展方面，KubeSphere可以将边缘计算、物联网打通，AI平台进行训练，KubeSphere负责将模型从云端推到边缘进行AI推理，为工业互联网、智慧园区、智慧工厂、智慧楼宇等提供基础平台，合作伙伴可以基于该平台进行更多增值服务。

目前，KubeSphere在开源社区中独立IP下载已经接近2万，而其中有将近50%的用户都来自500人以上规模的企业，行业覆盖银行、保险、在线教育、制造业、物流、交通等。其中便包含了微众银行、中通物流、津燃华润、中移金科、新浪、本来生活、绿米Aqara、米文动力、红亚科技、遥望网络等众多行业企业。

多方协同加速云原生落地

KubeSphere的成功并没有局限在国内，在KubeSphere于GitHub上的开源项目中，海外社区用户的贡献巨大。

周小四说，得益于开源社区建设，许多海外客户主动联系KubeSphere，并且他们将KubeSphere用于本国的项目实施中，比如土耳其的一个合作伙伴在国内的卫生部门中成功落地KubeSphere。

除了活跃的社区，AWS也同样在自己的Quick Start上提供了KubeSphere on AWS选项，为全球用户提供服务。一个产品进入Quick Start是有门槛的，而且AWS的工作人员会全程参与相关工作，比如市场联合投入等。周小四表示，KubeSphere上架AWS后面对的是全球市场，而不只是国内用户。AWS与KubeSphere的合作是全方位的合作。

为了更好地服务商业客户，KubeSphere计划推出KubeSphere.Cloud全新的商业模式，通过该平台可以服务好有商业诉求的客户，比如提供云原生SaaS服务和线上服务支持。KubeSphere.Cloud主打中小型企业，而不是传统驻场服务。

在周小四看来，线上服务解决速度不会比驻场慢，反会更快。一是研发服务人员对产品技术的理解会更好一些；二是线上立即回复。这可能是客户更喜欢的方式。而且，传统驻场服务价格高，线上高质量的服务可以更好地帮助企业进行成本控制，实现良性发展。

借助商业客户付费，社区可以提供更高质量的服务，这是相辅相成的，是良性循环。“我们一直在平衡，如何照顾社区用户，也兼顾有商业诉求的企业需求。我们的商业模式都会在KubeSphere.Cloud体现出来。”周小四说。

在云原生浪潮下，KubeSphere是毋庸置疑的最佳容器平台选择。青云QingCloud将基于KubeSphere推出非常多的云原生产品，比如数据库、中间件、应用市场、中台等，可以更好地帮助企业拥抱云原生。

除此之外，青云QingCloud还可以提供广泛的底层支撑能力，包括光格网络SD-WAN、AppCenter云原生应用中心、OpenPitrix应用发布和管理平台等，提供完整的、全栈云服务的支撑能力，并保持中立，给用户足够灵活的选择权，让用户根据自身的技术能力、业务需求，逐步去升级、转变、迁移应用体系。

当前容器市场竞争非常激烈，但是其实更多是云厂商之间的竞争。周小四说，现在KubeSphere的用户遍布各地，来自于各种云厂商，KubeSphere本身不限定的，是裸K8s还是云厂商托管服务，都不做限制，只要是标准的K8s集群，都可以在上面部署。这种开放心态无疑让KubeSphere的视野更加开阔。

“青云QingCloud提供了从平台云原生运行环境，到分布式应用架构支撑，到DevOps流程的建立，包括相关的基于云原生的PaaS组件的引入，各行各业的用户都可以在青云QingCloud获得他需要的平台和技术能力，构建云原生的护城河。”周小四最后说。