全国产云时代来临 中科曙光打造安全可信城市云

中科曙光率先在业内推出“安全可信城市云”，也是行业内首个“全国产云”。曙光安全可信城市云基于国产微处理器构建智能云管平台，为用户提供安全稳定的运营管理体系、丰富成熟的应用生态环境、无须二次开发即可平滑上云的体验。

在“新基建”浪潮的推动下，云计算作为“数字新基建”的重要形态，承担着支撑各行各业创新发展的重要角色，各行各也都在加速“上云”。不过云的安全问题已成为业界广泛关注的重点。与此同时，国内企业在国产处理器、操作系统、数据库等核心技术领域已取得一系列突破，构建安全可信的“全国产云”可谓恰逢其时。

在此背景下，中科曙光率先在业内推出“安全可信城市云”，也是行业内首个“全国产云”。曙光安全可信城市云基于国产微处理器构建智能云管平台，为用户提供安全稳定的运营管理体系、丰富成熟的应用生态环境、无须二次开发即可平滑上云的体验。

数字新基建时代，全国产云恰逢其时

2020年一场突如其来的疫情给所有人生活和工作带来非常大的冲击和影响，而数字化基础设施在其中扮演了重要角色，帮助整个应对挑战。新经济发展模式快速发展，尤其是数字经济发展需要新的基础设施，中央提出了“新基建”，云计算变得尤为重要，特别是安全可信云平台。

曙光云计算集团总裁关宏明表示，安全可信云平台需要具备四大特征：一是技术安全可信；二是系统安全可信；三是数据安全可信；四是应用安全可信。

虽然现在我国在一些核心产品技术领域进行了储备并有所突破，但是在推进安全可信云平台过程中，相关挑战仍然存在。比如核心技术供给风险，国产化核心产品技术能能否满足市场需求。除了核心技术以外，安全可信云平台是一个完整的体系架构，需要多环节进行融合性支撑和配合。而安全可信云平台技术生态不成熟，云平台集成繁难。云平台能不能拉动相关产业发展，提高新要求，还有大量的细节问题需要解决。

关宏明说，推动全国产云，基本的产品、技术能力是保障，这是实现国产要求的基本功。所有的产品和技术要变成用户的效能，需要构建完整的生态能力实现交付。

中科曙光总裁助理何牧君博士也表示，全国产云不光要涉及软件应用适配，还需要处理全国产硬件设备运营。所以，云服务能力对云服务质量的保障也就变得非常重要。

“S.A.F.E.”四大特点，打造好用“全国产云”标准

作为国家队与主力军，曙光基于国产的处理器架构，正在推动首个国产云的建设。而且曙光具备四大优势：第一是技术平台安全可信，第二是完整全面的云服务能力，第三是高效无忧迁移交付，第四是形成丰富程度的应用生态。

近些年，我国智慧城市建设不断加快，大量的智慧应用不断涌现，这需要安全可信的云基础设施支撑。曙光早在2011年就发布了曙光城市云战略。

关宏明说，曙光对于城市云有着自己的理解，在落地城市云过程中，曙光会在当地建设一个团队，将城市云定位为城市的重大IT基础设施，与当地社会经济紧密结合到一起。

如今城市云在城市发展中发挥了日益重要的作用，所以安全可信的城市云变得尤为重要。一方面，安全可信的城市云首先要提供全面的云服务能力，对应的运维、安全保障体系也是必须的。另一方面，安全可信城市云需要兼容适配整个产业链的软硬件产品，支持全场景的智慧应用。

曙光云计算集团总裁助理张晓辉博士表示，曙光安全可信城市云是面向城市信息化的建设发展需求，构建安全、高效、生态丰富的全国产云解决方案。具备从底层处理器到上层应用的完整技术产品栈，具有安全可信（Security）、全栈服务（All-Stack）、无忧交付（Fast Delivery）、生态丰富（Eco-System）4大核心特点。

加速落地 全国产云时代城市新样板

为了更好地落地安全可信城市云，曙光与合作伙伴进行深度合作，将他们的能力在安全可信城市云进行赋能。曙光全国产云是整体解决方案形式进行交付，避免用户就不同国产软硬件体系进行集成，不同产品之间适配、兼容。

曙光通过在全国各地建设了多个“全国产云”适配中心，已完成主流基础软件和上千个上层应用适配，并通过全国产的全栈云平台提供完善的上云迁移方案和服务支持，已实现数万个业务应用平滑迁移和稳定运行，有效支撑了不同行业用户的商业运营需求，为未来“全国产云”广泛的商业化应用扫清障碍。

到目前为止，曙光全国产城市云上已经部署上千项应用，覆盖了城市云过程中的方方面面，像政府、工业互联网等。曙光以从“四个统一”：统一运营、统一管理、统一控制、统一监控，保障运行质量。所有曙光统一管理的城市云平台，平均业务支撑可行性都可以达到99.99%以上。

张晓辉博士说，曙光云中心从传统云迁移到全国产云，或者从用户原有环境迁移到国产云环境，平均业务迁移部署时间是2.5天，小规模基本1天可以完成，大规模需要的时间就会长一些。曙光进行了大量的测试、验证工作，确保平稳地把用户系统迁移到全国产云平台。

据悉，目前曙光正在将众多政企用户升级“安全可信城市云”，天津、无锡、成都、抚州政务云平台成为首批升级为曙光全国产云的政务云平台。该平台已为政府多个部门提供了全国产的政务外网和互联网端的计算、存储、安全等云服务资源，加速了政务数字化进程，树立了政务云新典范。

未来5年全国产云有望占国内市场的50%，国内政府和政务市场有望达到90%以上，预计五年后全国产云市场容量将超过千亿。“明年我们会加大城市布点的力度，同时以城市为服务对象针对特定行业构建专项服务能力，更好地推动当地经济的发展。”关宏明最后说。