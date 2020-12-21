对话新基建：新算力推动数据智能创新 按需分配是关键

近日，以“育万物互联新机 开数字经济新局”为主题的2020中国新基建领导力峰会举行。在峰会的领导力Talks（圆桌对话）上，嘉宾围绕“新算力推动数据智能创新”话题进行了深入讨论。

在“新基建”浪潮下，人工智能正成为经济增长的新引擎，各行各业开启智能化升级转型。其中算力在其中扮演了重要角色，因为数据智能的实现离不开强大算力基础设施的支撑。只有实现算力与数据智能的融合，才能承载智能化的业务创新，加速加速智能生态建设，还能在带动智能产业聚合等方面发挥巨大价值。

近日，以“育万物互联新机 开数字经济新局”为主题的2020中国新基建领导力峰会举行。在峰会的领导力Talks（圆桌对话）上，上海市浦东新区大数据中心首席架构师黄得志、IBM大中华区云计算及人工智能战略总经理姜天豪、SmartX联合创始人兼CEO徐文豪、第四范式副总裁郑曌等嘉宾围绕“新算力推动数据智能创新”话题进行了深入讨论。

数字经济下的算力变革

蒸汽技术革命的文明高度，取决于微积分和解析几何如何影响牛顿力学；电气技术革命的文明高度，取决于概率论和数理统计对建模技术的影响。而科技文明的高度，则取决于算力的指数级增长。算力是数字经济的生产力，如何为“新基建”提供源源不断的算力是实现智能化升级的重要保障。

在第四范式副总裁郑曌看来，不管是海量的数据还是复杂的算法模型都需要软硬件协同优化的算力基础设施进行支撑。针对AI的每一个环节，我们需要一个从软件到硬件的整体解决方案。

针对算力的供给、聚合、调度、释放的全流程交付，一个开箱即用的解决方案是必不可少的，而超融合架构就具备这样的特质。SmartX联合创始人兼CEO徐文豪表示，超融合设备通过引入软件定义分布式存储技术让存储设备更加靠近计算侧，实现了IO本地化，大幅提升IO性能，让计算更好地访问数据，加速数据处理。

如果说本地部署角度看，软件硬件调优的算力基础设施是必不可少的。那么基于云端的算力交付也在随着云计算的深入发展变得触手可及。IBM大中华区云计算及人工智能战略总经理姜天豪就表示，IBM基于开放的混合云架构把算力更好地交付给行业客户，并结合IBM的大数据平台，帮助行业客户实现数据价值的实现。

不管是第四范式还是SmartX、IBM都是产业的攻击方，行业客户自身对于算力又有怎样的需求呢？上海市浦东新区大数据中心首席架构师黄得志说，作为一个用户，政府是从云边两个角度看待当前算力的发展。“一方面，我们在云数据中心方面秉持集约化建设思想，包括绿色节能、易部署性等。另一方面，我们对于边缘测非常看好，大量的业务应用需求在边缘端出现，带动了异构计算的多元化发展。总之，我们要因地制宜看业务需求特点决定相应的算力架构。”

多方支招数据智能落地

当计算力成为新的生产力，数据成为新的生产要素，企业智能化升级也在加速落地。但是目前在数据智能方面，行业客户还面临诸多挑战。比如现在企业面临海量数据，所以很多时间花费在了数据清理上面，但是最终数据质量还是不理想，结果导致数据模型无法满足业务需求，没有充分发挥出数据的应有价值。

郑曌表示，企业需要更加先进的数据处理技术，包括标准化的数据规范，形成一套高效的数据治理规则，这也是第四范式正在做的事情。“而且现在人工智能人才缺口非常大，如何降低人工智能的门槛也是一大问题。第四范式通过自动化的人工智能算法来解决人才缺口的问题。”

第四范式一直聚焦人工智能产业，在“新基建”浪潮下，除了人工智能。第四范式在5G、IoT、云边端等领域也在拓展，投入研发力量，参与标准制定，在隐私保护、数据安全等方面开展前沿探索，并举行AI大赛，促进AI人才建设。

徐文豪认为，如何更好地赋能数据智能应用人员是当前企业需要考虑，比如为开发人员提供简单易用的工具，提升他们的开发效率，开发出更更多的数据智能应用。“这就涉及成本和运维，如何交付一个计算和存储面向AI场景的融合基础设施是实现数据智能的关键。接下来，SmartX会面向新的计算场景实现技术演进，比如异构芯片、云原生应用等。此外，SmartX也会拓展更多行业帮助客户实现数字化转型，实现数据智能。”

在这方面，姜天豪深有同感，他表示，IBM拥有成熟的方法论，提供了从数据挖掘、收集、治理、分析到应用的全面的云端平台工具，更好地帮助企业开启从数据到智能的旅程。而且IBM已经成功帮助类似五粮液、云南白药等行业客户实现智能化升级。“企业在选择这样的云平台需要有个选择标准，那就是混合云、开放、敏捷、稳定和安全，这样才能确保数据智能的落地。”

聚焦混合云和人工智能技术，IBM致力于成为最会创新的IT公司，而且IBM构建了这样一套体系，包括创新氛围、创新文化、创新思维、创新能力、创新人才等，更好地推动各行各业的转型升级。同时，IBM也在于地方政府进行合作打造人工智能赋能的公共服务平台，让当地企业享受数字化和智能化的红利。

目前随着数字城市建设的推进，政府在智能化建设方面也在提速。黄得志说，数字智能有助于政府管理服务创新，比如一网通办等，让群众少跑路。“但是这一过程也不是一帆风顺的，比如如何打通分散在各个部门的政府数据，而且有时政府需要第三方数据，这会牵涉到数据隐私保护等问题。除此以外，算法的集约化问题，如何采用共建平台实现算法有效管理。而在算力方面，如何实现政府购买服务等。这些都是政府部分在推动数据智能方面需要注意的事项。”

虽然挑战很多，但是黄得志表示，整个十四五期间，上海市浦东新区全面拥抱数字化转型，在扶持政策、应用场景等方面完善创意链、资金链、创新链、产业链的配套措施，比如建设人工智能岛。同时，加大5G在工业制造、自动驾驶等场景的应用。

此外，上海市浦东新区夯实智慧城市数字底座，打造“云数网安链”。“云就是我们将私有云变成智慧城市服务枢纽，并和公有云进行打通，打造无缝的政务云；数是建设大数据生态平台，实现数据治理；网是做强互联网，做大做强电子政务外网，实现一网双平面；安全是底线，我们实现了党内机关重要信息系统安全态势感知防护平台建设；链是区块链，我们全面拥抱区块链，在数据共享、项目审批、政府合同上链、食品安全等场景进行落地。”黄得志说。

结语

2020中国新基建领导力峰会的举行可谓是恰逢其时，随着数字经济的蓬勃发展，新型基础设施的重要性不言而喻。整个产业界也在不断创新实践，为“新基建”提供强有力的支撑。