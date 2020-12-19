据报道微软正在为数据中心服务器设计自己的Arm芯片

我们已经知道微软正在努力将其在内部使用的Arm服务器引入其云数据中心。但是他们打算在什么时候这样做？这对于客户来说又意味着什么呢？

我们已经知道微软正在努力将其在内部使用的Arm服务器引入其云数据中心。但是他们打算在什么时候这样做？这对于客户来说又意味着什么呢？

作者：Mary Jo Foley

更新时间：格林尼治标准时间2020年12月18日21:30（东八区标准时建05:30）

主题：服务器

彭博社在12月18日的一篇报道中透露，微软正在为其数据中心服务器开发自己的Arm处理器。彭博社的报道中还表示，微软正在探索使用另一种芯片为一些Surface PC提供动力。

虽然可能有一些人会觉得这是微软对苹果最近决定部署自己的基于Arm的M1处理器的回应，可是实际上，微软和高通从2019年开始就已经在合作开发微软的Arm芯片，这些芯片出现在了最初的Surface Pro X之中。Pro X 2使用SQ2芯片，这是高通Snapdragon 8cx芯片的一种不带5G的变体版本。

对我而言，更有趣的是微软在服务器里使用Arm。微软已经在和Qualcomm 及Caviium合作——还有英特尔和AMD——进行Olympus项目，这是微软为Open Comput项目进行的下一代云硬件设计。在2017年，微软还宣布该公司已经与多家ARM供应商合作，其中包括高通和Cavium，共同努力让Windows Server运行在ARM上，但是当时这项技术只供微软内部的数据中心使用。

早在2017年，我就询问过微软的高管们，问他们微软是否会向合作伙伴和客户提供ARM上的Windows Server。他们表示，这项技术仅供内部使用，目的是为了在Arm服务器上评估Azure服务。但是该公司的高管们在那个时候确实表示过他们认为Arm服务器对内部云应用程序——例如搜索和索引、存储、数据库、大数据和机器学习工作负载——非常有用。

我就彭博社今天的报道询问了微软的高管们，并且得到了企业传媒总监Frank Shaw的回应：

“因为硅是技术的基础构建块，我们将继续投资打造自身在设计、制造和工具等领域中的能力，同时还将促进和增强同一众芯片供应商的合作伙伴关系。”

我找到了一则微软最近发布的招聘信息，里面提到了微软在其数据中心内围绕ARM64服务器进行的工作。我猜测这是该公司2017年公布的消息的延续。

招聘信息中提到：

“鉴于我们的数据中心的增长，我们一直在研究新的硬件和软件解决方案，以满足我们的规模和客户的需求。Azure新技术（Azure New Technology，ANT）团队正在展望未来的云技术，这些技术既包括硬件也包括软件，而且我们正在研究这些技术，以便利用这些技术支持我们的数据中心。我们在数据中心中开发部署的ARM 64位服务器是这部分工作的一个非常好的例子。这项工作持续多年，并且同多家芯片公司深度合作，包括在未来硬件设计和软件支持方面的合作。我们是一个非常实干的团队，在芯片、系统、操作系统（Windows和Linux）和应用程序堆栈方面拥有深厚的技术功底。”

微软会继续在内部使用Arm服务器进行测试吗？或者他们将很快开始在Azure数据中心内部使用Arm服务器来运行新的或现有的Azure服务？

另一个问题（或者说是三个问题）：微软是否会很快追随AWS在Gravitron上的脚步，向自己的云客户提供定制的Arm内核？我最近联系了微软，询问该公司是否打算在Azure中为客户提供Apple M1实例——类似于AWS本月早些时候宣布的消息——该公司的一位发言人告诉我：“我们致力于与开发人员保持联系，并一直在努力地扩大我们的产品供应范围。今天，我能说的只有这些。”