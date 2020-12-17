站在明天的角度做今天的决策 数字经济时代的创新之道

在近日举行的“智者对话”节目上，至顶网总经理兼总编辑高飞、中国信息通信研究院云计算和大数据所所长何宝宏、英特尔公司市场营销集团副总裁、中国区行业解决方案部总经理梁雅莉就新基建、智能化机遇、技术融合、生态协同创新等话题展开了深入讨论。

“提出一个问题，往往比解决一个问题更重要，因为解决一个问题也许仅仅是一个数学上或实验上的技能而已，而提出新的问题、新的可能性，从新的角度去看旧的问题，都需要有创新性的想像力，而且标志着科学的真正的进步。”——爱因斯坦

在当下的智能新时代，企业对于创新的诉求是前所未有的。不过在新的商业环境下，新技术、新应用、新模式交织在一起，这对企业的创新能力提出了更高的要求。这种高要求不光要求企业对于商业机会的把握，还包括对于技术和生态的理解。

作为数字经济的赋能者，英特尔充分发挥英特尔客户至上的价值观，站在客户的角度，从客户的实际应用需求出发，为客户匹配到最合适且最具性价比的解决方案，并通过与客户一道进行反复的沟通测试，真正验证了英特尔平台级解决方案在真实应用场景中的价值。

在近日举行的“智者对话”节目上，至顶网总经理兼总编辑高飞、中国信息通信研究院云计算和大数据所所长何宝宏、英特尔公司市场营销集团副总裁、中国区行业解决方案部总经理梁雅莉就新基建、智能化机遇、技术融合、生态协同创新等话题展开了深入讨论。

站在明天的角度做今天的决策

新基建的话题是现在业界讨论的热点，在何宝宏看来，新基建的“新”是相对传统基建而言，但是新基建其实更多是从新技术、新产品、新服务而言的，具有公众属性和基础属性。

其实针对新基建的这种属性而言，其必然会成为各行各业进行创新的重要平台支撑。在梁雅莉看来，新基建可谓是恰逢其时，借助数字化的新型基础设施为整个社会服务，将智能技术与智能应用渗透到各个行业。

智能化是当前行业的关注焦点，为此英特尔还提出了“智能X效应”，智能科技、智能应用、智能基础设施建设将成为刚需，“智能X效应”将在广泛的产业和经济领域发生。

梁雅莉说，X就意味着加速和赋能，无论是5G、云计算、人工智能、边缘计算需要与行业的应用场景进行融合，才能发挥更大的价值。随着数字化基础设施的成熟，各个行业的智能化趋势明显，比如金融、医疗、交通等能够为用户提供智能化的体验。

梁雅莉还以餐饮店为例进行了说明，她说，如果说以前店长的进货更多是基于个人经验判断，而现在借助数字化技术，根据以前历史数据训练数据模型，然后结合实际业务情况，就可以做到精准进货。“智能X效应”是为站在明天的角度做今天的决策。

对此，何宝宏表示，数字技术赋能万行万业其实分两个阶段进行的，第一阶段是纯粹的技术赋能，但是技术只是企业转型的一个方面，还需要管理、制度等配合。“所谓数字化转型，重点不在于数字化，而是转型。”

技术融合驱动业务场景创新

现在新的技术不断涌现，而且新技术之间融合趋势明显。何宝宏说，以前我们是站在产业侧或者供给侧看技术，技术是碎片化的。但是当我们从需求侧看，用户需求的是整体解决方案，社会需要的是基础设施，所以未来技术是融合的。

在英特尔看来，在云时代，转折性技术处于前所未有的历史交汇期，进一步释放“智能X效应”，AI让网络和边缘更智能，5G和边缘让AI无处不在，5G和AI让边缘解锁新机遇。 AI×5G×智能边缘，三者相互交织, 推动智能进入新的发展拐点。

梁雅莉表示，从用户业务场景入手，英特尔以数据为中心提供了全栈式的产品组合。凭借软硬结合的优势、规模化的能力以及与客户的深厚合作，英特尔灵活创新的产品和解决方案经过了客户的实战考验，并在广泛的应用中被成功验证。

比如在海底捞，每个店最大的成本其实是电费，而借助英特尔边缘计算技术，每个月每个店节省的成本大概是在30万人民币左右，所以每年对于海底捞整个连锁店节省大概会在3000万左右的开销。这对于成本敏感型的餐饮企业是至关重要的。

“对于海底捞而言，好像这个计算只是发生在边缘侧，但实际上它所有的能耗数据都会传输到云端平台，通过算法和模型，开发出针对不同的店最适合的节能方案，这是一个互相反哺的过程，也是一个特别好的边缘计算和云基础设施结合的一个例子。”梁雅莉说。

除了海底捞，韵达利用英特尔AI视觉技术，推出了 “智慧视觉” 边缘计算解决方案，不仅降低了网络负载与人工智能推理延迟，还切实降低了人工智能基础设施平台的采购成本；在这套方案的帮助下，韵达在仓储环节爆仓下降了50%，破损率在原基础上进一步降低20%。

宁德时代通过导入集成AI加速能力的英特尔至强可扩展平台，并与英特尔开展紧密合作对检测平台进行持续优化，宁德时代的全新AI动力电池缺陷检测方案已能达到非常出色的应用效果，并已在宁德时代落地应用。接下来，宁德时代还将与英特尔进一步合作，在动力电池制造及销售的各个环节中继续引入更多AI技术，致力于继续提升产能，严保产品质量和提升企业运行效率。

5G作为国家“新基建”战略中的重要组成部分，国家电网公司从公司层面积极推动电力5G的建设及应用，支撑具有中国特色国际领先的能源互联网企业建设。基于业务需求和集团自研5G产品，针对发/输/变/配/用电环节典型场景，提供面向客户需求的基于“5G＋AI”的端到端的全套产品及解决方案。

三方融合的生态有机体

新基建变成一个社会的基础服务，技术也在不断融合，很多方案不可能靠一家公司、一个机构就能完成，这需要一个生态的力量。

梁雅莉说，生态自始至终是英特尔的一个核心竞争力。作为基础技术的提供商，英特尔在产业实践上面一直在营造生态系统。特别是在新基建背景下，从消费互联网到产业互联网，整个生态系统也在发生变化。“我们原有的生态系统持续进行技术赋能，但是在新的经济动能下，新的生态系统也在慢慢形成，英特尔希望与所有的合作伙伴一起掘金产业互联网。”

如果说以前的生态赋能更多是技术、架构、应用框架等，现在随着商业逻辑的变化，英特尔与生态伙伴更多是基于客户场景的变化来匹配产品方案，也就是经济化与定制化的趋势。

何宝宏表示，产业跨界融合下传统生态正在重构。技术是一个“生物体”，需要跟其他技术相互配合。特别是新基建下，基础设施是开放的，因为生态建设是必不可少的。“英特尔很早就构建了强大的产业生态，这时候更应该把生态做大做强，尤其是跟实体经济和传统行业融合，这是肯定要做的一个事情。”

对于新时代下的生态思考，梁雅莉表示，客户诉求是英特尔第一考虑的，因为客户已经认识到技术就是生产力，他需要基础设施重塑业务流程。“客户现在需要考虑什么样的技术可以帮助他实现业务创新，这个技术不是一个点对点的技术，而是一揽子方案。这样技术赋能方、合作伙伴和用户变成一个融合的有机体。”

技术赋能者、合作伙伴、用户是一个有机的整体，三者之间相互反哺。“以前我们只是提供技术给合作伙伴和用户，但用户越来越成为这个生态系统当中的重要一环，他的需求反哺给我们，我们融入到技术平台、技术路线的开发当中，然后再提供给生态系统。”梁雅莉说。

总而言之，新基建催生新的商业思路，技术融合推动新的业务模式，生态也从原来的单相循环变成了一个多方的流动，有了这些赋能，未来不管是技术世界还是商业实践都将呈现一个全新的面貌。