新使命新市场 SUSE完成收购Rancher开启新征程

作为全球领先容器公司Rancher的联合创始人及业界知名的技术领袖，梁胜博士如何看待双方的这次收购以及后续的整合工作呢？带着这些问题，笔者开始了对梁胜博士的采访。

在Kubernetes这个圈子里，Rancher和梁胜博士的名字众人皆知。

早在2016年，我曾采访作为Rancher联合创始人及CEO的梁胜博士，彼时他对于Rancher未来的规划以及云原生市场的观点令我印象深刻。

但在前几天，我再次采访梁胜博士的时候，他的职位已经变成SUSE工程与创新总裁。SUSE也已经对外宣布正式完成收购Rancher。

今年7月8日，SUSE与Rancher首次共同宣布双方就收购事宜正式达成最终协议。当时笔者内心就有一个判断，对于Rancher来说，SUSE应该是一个不错的买家，毕竟双方有着共同的“开源”基因。

作为全球领先容器公司Rancher的联合创始人及业界知名的技术领袖，梁胜博士如何看待双方的这次收购以及后续的整合工作呢？带着这些问题，笔者开始了对梁胜博士的采访。

新角色，新使命

对于SUSE工程与创新总裁的身份，梁胜博士表示，这个角色类似“CTO”，负责工程师和研发团队。由于SUSE原先研发团队的负责人有新的岗位任命，梁胜博士现在管理SUSE的整个研发团队，进一步加快产品创新的步伐。

Rancher提供了业界应用最为广泛的Kubernetes管理平台，而SUSE是全球最大的独立开源软件公司，也是企业级Linux的领导者。Kubernetes与Linux是互补关系，SUSE原来的容器和Kubernetes产品的研发人员也将并入Rancher团队，这样SUSE能够给客户提供更加完整的解决方案。

“通过结合Rancher与SUSE，我们不仅获得了大量的研发资源，从而进一步增强我们在市场上处于领先地位的产品，还能始终如一地保持我们独特的100%开源的商业模式。”梁胜博士说，“我现在带领的研发团队是原来研发团队的十几倍，我们可以进行更多创新尝试，拓展更多的业务类型。”

除了产品与研发整合，梁胜博士认为，此次收购对于双方的客户和合作伙伴而言也是一个非常好的消息。Rancher和SUSE过去几年深耕中国市场，在企业客户支持、开源社区建设、合作伙伴生态建设等方面都取得了显著的成绩。“未来在SUSE管理团队的支持下，我们将增大中国研发中心的投资力度和规模，努力推出更多面向中国企业客户的创新产品和解决方案，更好地满足企业对国产化和本地化需求。”

尤为值得关注的是，SUSE在全球拥有强大的市场、销售、技术支持、售前、服务团队和生态系统，可以加快Rancher致力于推动企业采用云原生技术的发展进程，加强对依赖Rancher来执行关键任务工作负载的客户的承诺。另一方面，SUSE与Rancher的客户资源并不重叠，可以为双方的客户提供更多的产品和服务选择，从底层操作系统到容器管理、Kubernetes管理、IT基础架构管理、应用管理、混合云管理、边缘创新的一揽子解决方案和统一企业级技术支持服务。

新市场，新合作

众所周知，SUSE在开源技术方面有着悠久的传统，在过往的28年间创立了极为成功的开源业务，塑造了鲜明的品牌和技术形象。这与Rancher一直以来秉承的开源精神一脉相承，那就是一如既往地坚持100%开源的理念和践行开源的坚定承诺。

梁胜博士说，除了开源基因，SUSE跟Rancher还有一点特别契合的地方，那就是两家公司的商业模式是完全一致的。“我们都是开源软件公司，软件都是100%开源的，在开源的基础上为用户提供企业级支持订阅模式，这也是业界接受和认可的一个模式。”

6年前，Rancher正式成立，致力于构建一个云原生时代的计算平台，包括Kubernetes管理平台和Rancher围绕Kubernetes生态所开发的一系列产品。当时容器技术还比较新奇，市场前景并不清晰。如今，Kubernetes已迅速成为企业IT战略的核心支柱。Gartner预测，随着采用云原生的应用程序和基础架构的企业数量大幅增加，到2024年，成熟经济体中使用容器管理平台的大型企业的比例，将从2020年的35%增长至超过75％。

基于此，Rancher中国的业绩在过去三年保持300%的平均增长率，拥有来自超过2万家企业的约3万名架构师及高级程序员组成的Rancher中国技术社区是国内顶尖的开源技术社区。同时，Rancher中国开源开放的业务模式吸引了近100家ISV/SI合作伙伴。

当前，容器市场也已经越发成熟，呈现了多强纷争的局面，竞争十分激烈。市场发展比梁胜博士原来想象的还要快很多。梁胜博士也在思考公司的未来发展，所谓“物竞天择，适者生存”。“无论外部环境如何变化，尽可能把产品做得更好，把业务做大，把公司团队建设好，把客户服务好，这个一直都没有变化。”梁胜博士说。

Rancher对开源社区的平等承诺得到了包括RKE、K3s、微软云AKS、亚马逊EKS、谷歌云GKE、阿里云ACK、腾讯云TKE和百度智能云CCE在内的所有主流认证Kubernetes发行版和操作系统的支持。在这种情况下，SUSE收购Rancher之后，双方能够更好地面对快速发展的市场，同时也为员工创造了更大的机会。

新征程，新未来

尽管2020年的挑战很大，但是Rancher还是完成了疫情发展之前的计划，这说明Rancher的业务本身有很大的潜力。“这次收购是Rancher进一步发展的全新起点，对于在整个行业、技术和业务的重新启程，我感到无比振奋，并且抱有殷切的期待。”梁胜博士说。

2020年12月1日，SUSE宣布正式完成对Rancher的收购。接下来，双方会基于开源创新的模式研发新的开源项目，比如K3s、Longhorn、Fleet等，重点聚焦帮助企业进行边缘计算领域的创新，打造产品独特的功能，为所有的企业提供一个真正的跨云、跨数据中心、跨边缘节点的计算平台，帮助其数字工作流程实现云基础设施现代化。