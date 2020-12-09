打造数字化底座 厦门银行从IT架构入手推动金融科技转型

全球银行业正在迈入数字化时代，金融科技和平台效应已成为银行业不可忽视的话题。厦门银行依托金融科技创新在服务小微企业发展、推动普惠金融和服务社区居民方面取得了优异的成绩。

2019年，厦门银行积极捕捉市场机遇，持续完善产品体系，基本实现零售基础产品全覆盖；同时，通过拓展销售渠道和延展服务体系，为客户提供更加全面的金融服务。2020年10月27日，厦门银行正式在上交所挂牌上市，成功驶入了资本市场的快车道。

硕果累累 技术赋能下的业务创新

近年来厦门银行业务不断发展，产品创新速度日渐加快，为了满足日益增长的需求，厦门银行制定了数字化转型策略。厦门银行科技部总经理朱文婷告诉记者，在提升客户体验方面，厦门银行通过科技手段丰富获取渠道、服务手段，提升金融服务效率。

目前厦门银行通过统一的移动技术平台实现对私、对公等前端移动应用在后台系统服务的打通，全面推进产品与服务的移动化，提高移动渠道的渗透率；同时也实现了业务部门客户经理办公移动化和客户管理移动化，提升了内部运营效率和精准营销能力。

朱文婷说，今年厦门银行零售部门将互联网业务与手机App应用进行了整合，将客户和产品进行打通。此前互联网客户与传统客户在服务和产品是分离的。现在通过整合可以为用户提供一个完整的金融服务。"2020年在疫情危机下，金融机构业务线上化提速，银行客户对于非接触远程服务需求激增，所以厦门银行在移动化方面积极布局，很好地应对了这种变化。"

在对公App方面，厦门银行除了提供传统的银行服务产品外，还帮助中小企业提供OA、流程与人员管理、工资发放等服务，这样通过技术赋能就可以把厦门银行与中小客户之间关系更富粘性。“我们一方面向业务部门提供IT支撑，另外一方面也为银行的前端客户提供IT服务能力，实现客户价值最大化。”朱文婷说。

与时俱进 银行IT架构的选择之道

从厦门银行的一系列创新实践可以看到他们在金融科技方面的积极探索。为了更好地支撑业务创新，厦门银行不断升级IT基础设施，从传统IT向云架构转型。例如厦门银行建设同城双活数据中心、规划自建私有云平台、构建大数据平台实现精细化管理等，支撑未来客户和业务增长，客户体验和风险控制能力将得到进一步提升。

朱文婷表示，创新服务对于IT架构产生了冲击，从2018年开始厦门银行搭建技术应用平台，提供公共性的IT服务能力，借此可以消除业务之间的屏障。另外，互联网业务具有高频大流量的特点，这对IT基础设施的灵活性、扩展性或者资源调配上有很大的要求。两年前厦门银行采用传统架构来承载互联网存款业务，那时IT压力非常大。而现在厦门银行通过采用分布式架构或者云计算架构，很好地支撑了业务应用的运行。

但是对于分布式应用的采纳一定要根据实际情况来决定，朱文婷表示，金融行业和其他行业非常不一样，监管合规是红线，稳定和零事故是生命线。现阶段传统银行全面使用分布式肯定还不是一个很好的时点，厦门银行传统业务和传统系统还是运行在原来比较稳定的传统架构上面。

其实2018年，厦门银行考虑过分布式架构，并对分布式架构的好处和受益进行了全面评估。其实从城商行的业务量、客户量等看，城商行没有急迫到需要通过分布式解决业务连续性、效率、资源分配问题。针对核心关键业务，安全稳定是第一要求，核心业务必须7乘24不宕机，承载核心数据的硬件平台，要有极致的可靠性与隔离性。这些业务特性的要求，决定了关键应用和核心数据必须部署在稳态的IT架构上。

所以，厦门银行还是采用原来的传统架构确保整个业务系统的稳定持续安全，毕竟传统架构下的业务抽象能力相对来讲更成熟。而对于互联网业务系统等敏态应用，厦门银行则采用了分布式架构、微服务和开源数据库等新型技术，这些技术的应用场景落地成熟，可以实现后续持续的保障和维护。不过这稳敏两个系统通过技术屏蔽实现了隔离，确保整个基础设施架构的安全稳定。

IBM专家告诉记者，分布式架构因为具备自主研发、灵活兼容和伸缩扩张等方面的优势，一些金融机构也开始探索分布式架构的解决方案，但在具体实践中不免还是会遇到鱼和熊掌难以兼顾的挑战，尤其是在满足一致性的问题上。IBM LinuxONE可以和分布式架构形成很好的互补，完美地解决分布式架构落地遇到的重重挑战。此外，当分布式数据库遇上LinuxONE，分布式数据库对更强一致性的追求，也能够轻松得到提升。LinuxONE和分布式数据库的组合，就是一对黄金搭档。LinuxONE在硬件层面，提供了强大的底层支撑平台，从而在“相同的简单易用”基础之上，可以带给客户“与众不同的能力和体验”。

银行承载着整个市场金融稳定性，市场稳定性是银行很大的社会责任。不管技术如何变化，IT基础设施的安全性、可持续性、稳定性依然还是重中之重。不过互联网金融驱动传统金融机构需要采用开放性态度拥抱新技术。银行应该根据自己的业务特点，实现稳敏兼顾。

重点突破 城商行要聚焦关键平台技术

朱文婷坦言，这一过程对于厦门银行这样的城商行挑战挺大的，虽然厦门银行非常重视IT建设，但是毕竟城商行在IT能力、基础设施资源等方面是非常有限的。所以城商行一定要技术能力上进行聚焦，对于自己不擅长的领域借助市场的力量来获取。

通过聚焦关键平台技术，城商行要学会重点突破，让自己的IT人员轻量化，让这些人员能够在关键业务以及关键技术上发挥更大的作用。比如在数据中心建设上面银行通常采用自建模式，但是厦门银行通过考察发现市面上数据中心提供商的数据中心质量与服务已经达到了金融行业的要求，就与他们合作，这样就减少了基础运维人员成本，银行可以更聚焦核心业务。厦门银行还在考虑采购公有云服务，尽量将基础设施部分进行外包，实现资源的优化配置。

在数字化转型的过程中，银行IT不仅需要满足核心业务的发展需求，还要应对互联网金融的冲击。对于互联网等新型应用，开放开源技术的引入对于银行IT技术人员的压力也是很大的。因为作为城商行而言，他们在机制与体制、以及人员资源匹配等方面是存在提升空间的。

比如现在银行也在积极尝试开源数据库，由于数据库与应用结合非常紧密，后台的维护工作对于产业的稳定性至关重要。目前厦门银行正在使用MySQL数据库替代原来传统金融长期使用的数据库，这期间他们在人员能力培训、团队融合建设、与合作伙伴的协同等方面进行摸索，取得了显著的成绩。

新技术的引入需要技术和业务人员将业务模型抽象出来，这对城商行是一大挑战。特别是开源技术具有很大自由度与灵活度，可以显著促进业务自动化。厦门银行也在鼓励技术人员在运维管理、开发平台、工作流程上应用开源技术，更好地驱动业务发展。

“不光MySQL，还有其他技术比如微服务等，如何研究与落地这些新技术对于城商行的IT团队支撑能力提出了挑战，这需要城商行持续投入与改进，而不仅仅是一个简单应用的落地问题。”朱文婷说。

IBM专家表示，开放开源是当前业界的主流趋势，而LinuxONE本质上是一台开放Linux服务器，其综合能力远远超过其它的 Linux 服务器，它把开放开源的最好的部分，也就是基于Linux发展出来的开放的软件技术堆栈，跟企业级计算里最强的大机硬件平台做了强强联合。在使用体验上可以做到同样的简单易用，包括应用的开发、交付、混合多云的管理，以及服务治理管控等等。另外，客户在Linux方面的已积累技术力量，同样可以在LinuxONE上得到充分的复用，并不会带来额外的技能要求。

LinuxONE除了具备开源开放、稳敏合一、绿色计算和安全可靠的特性外，还有很多独特的价值，可以很好地帮助应对各个层面的挑战，我们可以用“3高6黑”来概括，”3高”是指 LinuxONE 超越任何其它平台的 3种超高能力，包括“高性能、高可靠和高密度”；”6黑”是指 LinuxONE 所配备的 6种黑科技，主要是解决企业级用户经常会遇到的一些需求，比如数据的压缩排序和加解密，以及虚拟化环境中各种应用负载或虚拟服务器之间的通讯、隔离、时钟同步的需求等。

对于金融行业客户，他们一方面需要确保核心业务稳定运行，另一方面借助云原生技术开放创新的互联网应用。IBM Z对于关键计算的支撑是不容置疑的，同时，利用OpenShift与Cloud Paks，金融行业客户可以在IBM Z上面构建私有云（IBM zCloud）。在云原生创新方面，基于Red Hat OpenShift的IBM开放式混合云平台架构可以帮助云原生开发人员充分利用IBM硬件的独特能力。

业务上的创新离不开基础架构的创新，新技术的应用对银行业务连续性保障带来挑战，银行对外开发带来了业务流程变革，以及技术和业务的安全挑战。厦门银行储备新技术的研究，提升人员能力，应对转型挑战。未来厦门银行也计划将自己的IT能力输出，服务同业客户。同时，在AI、区块链等技术上找到应用落脚点，比如AI在智能客户使用，在业务流程中引入RPA，实现流程效率优化。

2020年是厦门银行三年战略规划实施的收官之年。"今年，厦门银行实现上市，所以银行的规划会有很大变化，这对IT也有了更高的要求。我们明年在IT建设的方向大致是IT轻资产策略、数据治理实现全行精细化管理以及技术、业务、数据的安全管控，更好地推动基础平台架构的革新，赋能业务的发展。"朱文婷最后说。

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