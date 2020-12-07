与数共舞 与智俱进 新华三助力港珠澳大桥天堑变通途

从4个小时到30分钟，这是港珠澳大桥为珠海和香港带来的运输效率提升。作为世界上最长的跨海大桥，港珠澳大桥是世纪大工程，大桥跨越伶仃洋，东接香港，西接广东珠海和澳门，桥隧全长55千米，其中主桥29.6千米，是粤港澳三地首次合作共建的超大型跨海交通工程。港珠澳大桥作为中国交通史上技术最复杂，建设要求及标准最高的工程之一，不仅给桥梁建设的规划、设计和施工带来了前所未有的挑战，如何搭建大桥上基础的网络、计算基础服务，更给工程人员提出了人类工程史上罕见的难题。

面对未曾被探索过的领域，新华三依靠从硬件设备到系统平台的数字化技术积累，以及在青藏铁路、南水北调、洋山深水港等多个世纪工程中的实践经验，担当港珠澳大桥信息化建设的核心解决方案供应商，承担了大桥90%以上的IT基础架构建设，成功打造了连接港珠澳三地的智能数字化平台。

新华三，以数字化技术连通汪洋天堑

从2009年12月15日正式开工建设伊始，新华三面对紧张的建设周期，严苛的施工标准，少见的施工难度以及众多建设参与方的协调沟通等多方面的技术挑战，新华三迎难而上，依靠高度的责任心，卓越的服务意识和对于数字化技术的深入理解与部署经验，为港珠澳大桥的建设按时按量地提供了多种不同类型的产品与解决方案。

在网络层面，新华三为大桥量身定制的SDN智能网络平台，可按需配置网络资源，支持海量数据传输，实现数据低延时，网络维护成本降低50%、网络安全可靠性提升40%，而高性能AP设备则为通关设备高效运转与无线移动高效查验提供了信息通道保障，能够让旅客以最快8秒的速度高效通关；在底层IT基础设施层面，新华三为大桥各业务系统提供世界一流的服务器、存储及备份解决方案，实现业务处理效率提升30%；在安全层面，为关键业务构建符合国家安全等保三级的安全防护体系，进行全方位保障；在运维层面，新华三的智能运维解决方案有效地简化大桥网络运维复杂度，并大幅降低投资与运维成本。

全栈式创新实力，筑造便捷出行体验

港珠澳大桥珠海口岸的建设和运营融入了诸多信息化，智能化的技术，整体而言，新华三为支撑大桥运营和管理的各业务系统提供了高效、智能化的IT基础设施平台，保障了包括智能弱电管理系统、视频监控系统、应急指挥系统、人工岛智能化系统、智能停车场、旅检中心、口岸货检以及海关、边检、警务等业务系统长期稳定的运行。

从整个大桥口岸的规划目标出发，需要优化通关流程，优化旅客的通关体验，需要新的技术，新的装备来支撑，项目采用了新华三的智能网络系统，使得港珠澳大桥珠海口岸成为高水平的智慧型口岸。珠港澳大桥珠海口岸工程123标段总监理工程师张原说“整个工程采用了非常先进的技术，比如说澳门珠海的通关可以一次性排队，一次性采集数据，珠海口岸、澳门口岸联合查验，大大提高了通关效率” 。智能网络平台峰值时，可支持约35万人通过港珠澳大桥每天，这是数字化能力带来的便利。

为大量数据交互对接信息互联互通，为高效便捷通关，建设数字化，智能化，信息化大桥，新华三与战略合作伙伴英特尔一起配合努力，基于英特尔提供的至强的计算能力和傲腾的存储能力，以及AI加速的优化和提升，为整个数字底座提供了强劲的动力和全方位的服务支持。进一步助力粤港澳大湾区的协同发展，奠定了坚实的基础。

如今，港珠澳大桥已经成为连通三地产业融合发展，经济协同转型的关键通道，保障粤港澳大湾区的融合发展。作为数字化转型领导者，新华三肩负起以前沿数字化技术助力港珠澳大桥建设的历史使命，这不仅是对新华三技术实力的最大肯定，更是为新华三提供了一个铸造大国形象，融绘数字未来的绝佳平台。新华三未来将携手生态合作伙伴，让更多的“世界级中国造”闪耀智能时代。