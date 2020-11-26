安全可靠、开放兼容拔得移动集采头筹

在内部云改、外部云化的构建过程中，如何对计算资源进行正确选择，成为中国移动转型成败的重点。为此，中国移动在近年来的服务器集采过程中，向各大服务器厂商提出了更加严格网络、计算处理能力与存储性能要求。

“新基建”已经成为广受社会关注的热词，5G正是新型基础设施建设的核心重点。作为中国移动通讯的“顶梁柱”企业，中国移动一直致力打造“硬核”技术能力体系，如在核心网上实现75%云化，2025年100%云化。还发布了网络即服务（NaaS, Network as a Service）能力体系，通过打造一个核心基石、六大创新能力，实现开放化的网络即服务，从而为各行各业数字化转型升级注入“5G+”新动能，助力社会、经济高质量发展。

内部云改、外部云化的计算性能挑战

可以说，云计算是5G的基础技术，是5G必要的云基础设施。5G是第一个云原生的移动通信网络技术，从标准制定之初，5G就是基于云和服务化的理念进行架构设计和协议设计的。云计算将有利于5G快速规模化和集中化组网。同时云计算又为5G提供了更多的弹性和对外开放服务的能力，而这些又是面向未来广泛的垂直行业应用必不可少的能力。

中国移动持续构建的“5G+”硬核能力体系。一是做优做强“5G+”内生能力，利用中国移动资源优势提供更优质的高速率、低时延、高可靠等通信能力；二是叠加赋能“5G+AICDE”外延能力，与人工智能、云计算、大数据等信息技术深度融合，提供全方位满足用户需求的差异化定制网络与智能服务，即内部云改、外部云化。然而在内部云改、外部云化的构建过程中，如何对计算资源进行正确选择，就将成为中国移动转型成败的重点。为此，中国移动在近年来的服务器集采过程中，向各大服务器厂商提出了更加严格网络、计算处理能力与存储性能要求。

安全可靠、开放兼容的中兴服务器

作为英特尔的战略合作伙伴，中兴通讯近年来一直与英特尔紧密合作，基于不同场景推出精选解决方案（Intel Select Solution），产品软硬件设计和调优能力获得了业内同行的认可。同时，中兴通讯具有业界一流的可靠性实验室，每一台设备都经过严苛的测试，保证设备的性能和稳定性。

为了满足中国移动内部云改、外部云化的服务器使用需求，在安全可靠方面，中兴服务器通过BIOS、BMC软件，提供出功能调用安全、用户权限安全、日志管理安全及版本管理安全的更多更优解决方案。通过提高系统安全性和健壮性，并提供带外管理功能，在中国移动集采测试中，可以完全满足《中国移动服务器Redfish管理接口要求》，无偏离；顺利通过移动中国集采测试验证。

此外，中兴通讯还做了大量定制化开发工作，如服务器管理接口适配、BIOS预配置、自动化部署工具适配等等。并且获得了Redhat、Vmware、OpenStack等多项虚拟化、大数据认证。并且在操作系统、数据库认证方面，获得了微软、SUSE、红旗、麒麟、银河、Oracle、SQLServer、Sybase认证等等。还支持多种电源模式，如-48V、220V交流、240V高压直流、336V高压直流及220V交流、336V高压直流混合供电模式。基于第二代可扩展至强服务器处理器（Cascade Lake）的R5300 G4服务器已经通过Intel® Select Solutions for NFVI的认证。

中兴通讯向中国移动提供的ZXCLOUD R5300 G4机架服务器是中兴通讯全新一代2U双路机架服务器，基于最新的英特尔至强可扩展处理器。R5300G4采用高密度、模块化设计，具有高性能、高可靠、高可扩展、易管理等特点，广泛适用于互联网、云计算、大数据、NFV、SDN等领域。

R5300 G4产品三种型号共享同一机身，通过更换前置硬盘框提供8SFF、12LFF和24SFF三种存储形态。8SFF满足计算型服务器需求，12LFF最大支持16块可插拔3.5寸硬盘，提供超过190TB存储空间，完全满足分布式块存储服务器单节容量需求，全系列产品支持NVMe SSD，满足高性能缓存服务器需求。

ZXCLOUD R8500 G4机架服务器，基于最新的英特尔至强可扩展处理器，是一款面向关键应用领域的计算密集型机架服务器。

R8500 G4机架服务器拥有超大容量内存和超高速I/O接口。通过芯片级、链路级、模块级和系统级的诸多独特设计和创新，具备高可靠性、高可用性和高可扩展性的特点，充分满足大型数据库、高性能计算、虚拟化、客户关系管理、企业资源规划等关键应用领域的苛刻要求。

此外还有ZXCLOUD R5500 G4，这是一款面向数据存储领域应用的计算与存储结合的存储密集型机架式服务器，基于最新的英特尔至强可扩展处理器，拥有超大容量存储和超高速I/O接口。R5500 G4具备高密度、大存储的特点，充分满足云存储、云计算、私有云、大数据、视频、图像等海量数据存储领域应用的苛刻要求。

安全可靠、开放兼容赢得移动集采大考

正是由于中兴服务器为中为移动服务器集采所作出的大量努力。在中国移动2020年度（第一批）PC服务器集采：总份额80亿项目，中兴获得27亿份额，约5万台服务器，是第一大份额厂家。中兴全系列服务器高性能、稳定性获中国移动认可，2019-2020连续成为第一大供货商，全面应用于中国移动核心业务。

2019年（第一批次）PC服务器集采：整体排名第一，获得超过40%份额，约3.6万台。R5300 G4、R8500 G4和R5500 G4三款服务器均入围集采。

中国移动2019年NFV电信云一期项目：中兴排名第一、获得70%份额，1.4万台。在集团规定时间内顺利完成14000套服务器交付。