VMware第三季度表现抢眼 订阅业务收入创下新高

对VMware来说，好时光仍在继续。今天VMware公布的第三季度财报显示，收入和利润双双超出分析师预期，同时提高了对下个季度的财务指引。

对VMware来说，好时光仍在继续。今天VMware公布的第三季度财报显示，收入和利润双双超出分析师预期，同时提高了对下个季度的财务指引。

VMware将自己定位为多云客户的“代理”。该季度VMware的净收入为4.34亿美元，每股收益1.66美元，高于去年同期的4.07亿美元，即每股收益96美分。收入从去年同期的26.6亿美元增至28.6亿美元。收入和每股利润都超出了分析师预期的28.1亿美元和1.44美元。

值得注意的是，VMware的订购和软件即服务收入增长了44％，达到6.76亿美元，创下新高，首次超过了本地许可收入。订阅运营利润率为31％，轻松超过了此前预期的27.5％。

首席执行官Pat Gelsinger说，尽管VMware预计许可收入会像往常一样在第四季度出现反弹，但“我们预计会在明年出现回升。我们希望明年年底之前将所有主要产品转变为订阅和SaaS模式。”

VMware提高了全年展望，调整后的每股收益为7.03美元，收入为117亿美元，远高于分析师预期的每股6收益.66美元和收入116.2亿美元。首席财务官Zane Rowe说：“我们对第四季度的市场需求很有信心。”VMware股价在盘后交易中出现反弹，常规交易中上涨1％之后下跌约1％。

VMware高管表示，持续向订阅模式的转型给增长带来了影响，但长期趋势是有利的。该季度VMware签署了16笔金额超过1000万美元的交易，而去年同期为19笔，Gelsinger将这归咎于疫情，“大笔交易需要更长的时间，”他说。

Rowe补充说：“今年疫情影响非常广泛，”他提到了裁员和签约延迟等情况，但也指出，加速数字化转型对于VMware收入的积极影响已经超过了经济疲软造成的损失，比例约为二比一。

尽管VMware成功地转向了基于订阅的业务模式，但也没有忽略软件许可的价值。“我们认为没有人能同时提供本地产品和云产品，”Gelsinger指出，在向订阅模式的转型中，“很多时候，这并不是一美元换一美元的转变。客户接受了这种完整的解决方案，我们从中看到了更丰富的产品和更高的终身价值所带来的好处。”

VMware指出，该季度VMware忙于发布新的产品和新的合作伙伴，包括将Carbon Black Cloud Workload集成到vSphere虚拟化管理器中，与Menlo Security和Zscaler围绕零信任安全建立合作伙伴关系，收购基础设施自动化提供商SaltStack和Project Monterey，以及启动了一项长期市场推广项目，将安全和管理直接引入合作伙伴网络中。

VMware还表示，未来两年5G无线网络的大规模部署将让VMware从中受益。该季度VMware宣布推出了一款平台，让服务提供商能够在私有云、运营商云、边缘云和公有云中运行容器化的工作负载，并与三星合作加快5G网络的部署。