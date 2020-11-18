构建新基建的“算力底座” 华为深耕计算产业

以华为为代表的企业长期深耕计算产业，通过技术创新与生态协同，数字经济发展注入动力，赋能行业数字化转型，为“新基建”贡献自己的力量。

如果说2020年，中国经济最热的词是什么？"新基建"绝对首屈一指。不过和以往的“铁公基“有所不同，"新基建"在新技术的基础上，明确了5G、人工智能、工业互联网、物联网等“新型基础设施建设”的定位并与各大领域深度融合，为产业互联网的发展提供强有力的保障，可以推动新模式应用、新业态扩散和新产业兴起，"新基建"也将充分发挥数字对经济发展的放大作用，实现经济增长向创新驱动转型。

新基建与传统产业并不矛盾。除了满足智能技术开发和智能产业发展，提高社会经济运行智能化水平外，新基建还肩负对传统产业进行数字化、智能化改造重任，助力实现传统基建转型升级，跟上并满足智能时代发展对基础设施的要求。新基建所孕育的“数字土壤”为金融、工业、政务、医疗、交通等行业的转型升级提供必要的帮助，解决了大量行业存在的数字化转型难题。

“新基建”为传统行业“焕新”

5G是新基建之首，领衔"新基建"，作为基础性的通信基础设施，能够促进数字科技，快速赋能给各行各业。特别是在我国5G正式商用一周年之际，5G持续引爆智能制造脉动，为制造业的提质增效和实体经济的转型升级注入新的活力，也让物联网、自动化控制、云化机器人、智慧物流、工业AR等前沿工业技术的不断升级得到网络保障的坚强底座。

我们以汽轮机的装配为例，全世界工业汽轮机的转子都只能靠纯手工的方式组装起来。相比机械加工，汽轮机大多是量身定制，装配更考验工人的技术水平。总装车间是整个厂的核心，每天面对着高速运行的汽轮机——机械内有上万个零件，需要各式各样的工种之间互相配合。一个零件的怠工就可能导致整条流水线停产，甚至造成重大安全问题。

对于工程师们来说，如何高效检测这些复杂组件一直是个巨大挑战。现如今，在5G技术改造后的操作车间内，工作人员正用一台精密的电子扫描设备对着一台汽缸进行立体扫描；在车间的另一边，一台电脑设备的屏幕上同时显示了实体扫描的三维模型，通过与标准模型的比对，可以实时判断该产品误差率是否在正常范围内，如果产品合格，图型显示为绿色，如果不合格，图型则自动显示为红色。

通过激光扫描技术，可以精确快速获取物体表面三维数据并生成三维模型，通过5G网络实时将测量得到的海量数据传输到云端，由云端服务器快速处理比对，确定实体三维模型是否和原始理论模型保持一致。这就让检测时间从2-3天降低到了3-5分钟，在实现产品全量检测的基础上还建立了质量信息数据库，以便于后期质量问题分析追溯，既节省了成本，也直接提升了效益。

从5G赋能制造我们可以看到，“新基建”其创新之处体现在新技术、新应用、新主体以及新产业，包括新技术应用于新场景的开拓，例如智能制造、智慧城市、智慧金融等等，经济和社会发展也将迸发出更强的生命力。

算力构建“新基建”底座

在5G解决数据传输的同时，计算则可以从数据这座“价值富矿”中，挖掘出全新的商业价值和社会价值。比如我们上面提到的场景中，整个检测过程需要云端服务器的参与，借助强大的算力完成海量数据的处理和加工，只有这样才能完成整个检测流程。所以，在“新基建”中，以数据中心、智能计算中心为代表的算力基础设施是重要组成。

随着行业数字化转型的提速，计算需求正呈指数级增长，5G、工业互联网、人工智能的加速建设，将会催生海量数据和应用。这些海量数据的处理和分析的背后，离不开计算的支撑。作为数据收集、处理和交互的枢纽，数据中心直接决定了企业的核心竞争力。

算力基础设施通过算力供给加速数据价值实现，支撑智慧城市、智能制造等各行业的智慧化转型。在数字经济时代，数据是未来的生产资料，计算是未来的生产力。5G、IoT的发展，万物连接，带来数据量爆发增长，同时智能终边缘算力迅猛增长，计算正在无处不在。

在这一进程中，计算产业已然面临新的增长机遇。一方面，行业数字化进程不断提速，其对于IT基础设施的需求不断增长；“新基建”的加速再将这一趋势催化放大。另一方面，新兴技术比如人工智能、5G、云计算等，与计算深度融合，驱动产业技术革新。

基于此，华为携手产业生态伙伴，通过技术革新，提供更好的产品、更佳的解决方案、更优的服务，为行业客户的数字化转型打造坚实的“算力底座”，为“新基建”提供源源不断的动力，加速数字经济高质量发展。

＋智能 助力数据中心转型升级

在华为看来，新型基础设施对于算力的需求体现在两个方面，那就是充沛的算力和智能化。为配合计算战略的推进，华为整合了存储、计算及云服务相关组织，成立了云与计算BG，持续投入创新，重定义计算架构，构建全场景多样性智能计算平台。

从纵向角度看，随着应用和数据的多样化，企业也在将核心关键业务系统运行在云端，数据中心服务器越来越多承载大数据、人工智能等业务场景，这其实对算力的高性能提出了更高的要求。

不管是在企业关键业务工作负载还是互联网应用领域，基于x86架构的通用服务器都占据了重要位置。华为与英特尔等产业伙伴持续合作，实现服务器单机性能的系统级提升。例如华为FusionServer Pro全系列智能服务器引入智能加速引擎，实现计算、存储和网络协议的智能卸载和提升；最新推出的FusionServer Pro 2488H V6服务器，更是在通用算力和异构算力方面做了重大提升，在2U空间内可配置4个第三代英特尔®至强®可扩展处理，48条DDR4内存，11个PCIe扩展插槽，并可搭载最新的AI训练和推理模块，最大可支持560TFLOPS的算力。

特别是第三代英特尔®至强®可扩展处理器集成AI加速，新增了Bfloat16英特尔®深度学习加速技术，相比上一代平台的推理性能提升1.9倍。同时，具有突破意义的英特尔®傲腾™持久内存200系列，支持实时大数据分析，无论部署在本地还是云端，能为多种多样的实际工作负载，提供高性能、灵活性和和可扩展能力。

从横向角度看，数据中心的建设规模越来越大，企业对于快速部署、快速上线及便捷管理的需求越发迫切，我们需要将传统服务器升级为智能服务器，并实现由点到面的算力进化，打造智能化的数据中心基础设施。

华为FusionServer Pro智能服务器在引入智能加速引擎的同时，再增加智能管理引擎，提供智能部署管理，智能资产管理、智能版本管理、智能能效管理、智能故障管理等五大智能特性，提升管理与运维效率，降低OPEX可达15%；从智能加速引擎和智能管理引擎，到数据中心层面智能化，实现创新的智能化数据中心解决方案。

目前，华为FusionServer Pro智能服务器已广泛应用于教育科研、运营商、医疗等行业，帮助行业客户实现数据中心转型升级，更好地拥抱“新基建”。

结语

“新基建”正在给各行各业带来变革，而在这种变革过程中，计算的重要性不言而喻。以华为为代表的企业长期深耕计算产业，通过技术创新与生态协同，数字经济发展注入动力，赋能行业数字化转型，为“新基建”贡献自己的力量。