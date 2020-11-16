新基建加持，大数据产业进入快车道

中科曙光公司提出“1+4+N”的大数据业务布局，持续强化从硬件到软件、到整个系统的能力，致力于通过软硬一体化的交付为用户提供开箱即用的功能，让各种应用能快速在平台上构建，以便最大程度地展现数据价值。

2020年年初的新冠疫情席卷全球至今仍未平复，随着时间的推进，这场疫情对社会等方方面面的影响慢慢显现。比如，人们越来越习惯线上的活动，线上会议、线上购物等，线上活动的大量增加为大数据产业的发展提供了很好的基础，直接推动大数据市场的高速成长。另一方面，各地兴起的“新基建”热潮，既为大数据应用准备了充足的“原料”，同时也为大数据创造出更为丰富的场景，进一步推高了大数据市场的热度。

种种迹象显示，大数据市场在经过很长一段时间的稳定发展，正迎来新一轮的发展高峰。这对于那些始终坚守在大数据市场、一直紧跟用户需求、不改初心潜心打磨产品和技术的公司，无疑是最好的回报，而中科曙光正是值得收获这份回报的一家公司。

渐入佳境的大数据产业

大数据诞生之初市场曾一片红火，爆发性增长的数据、人们对新兴技术的追逐，推动大数据市场的快速增长，大批初创公司应运而生，其中有Hadoop三巨头之称的Cloudera、Hortonworks、MapR最为亮眼。不过，这几家公司都后劲不足，如今MapR被HPE买下，Cloudera和Hortonworks合并。这三家公司的命运引发了部分人对大数据市场的担心，尤其是随着物联网、区块链等技术的兴起，不少人的关注点转向这些热门技术，大数据市场热度明显降低。

实际上，大数据市场热度的降低并不意味着它被市场淘汰，反而是其走向成熟的标志。在数字经济日益重要的今天，大数据犹如数字经济的和“血液”，它虽不在聚光灯下，但却是“幕后英雄”，在各行各业中无不在扮演着越来越重要的角色。特别是，2020年新冠疫情发生以来，大数据技术对疫情发展的实时跟踪、重点筛查以及有效预测等工作发挥着重要作用，让更多人看到了大数据的价值。

应该说，经历过市场炒作期的大数据已经趋于成熟，主要体现在以下几个方面：

第一，大数据技术趋于成熟。早期大数据解决方案主要建立在Hadoop技术路线之上，由于开源产品其成熟本身需要时间，同时，配套工具、产品也需要时间来打磨完善，比如后来Spark、Flink等的出现极大地丰富了用户的选择。

其次，生态成熟。生态成熟表现在产业链的完整，分工细化，经过一段时间的磨合，技术、工具提供方和应用解决方案开发方各司其职，共同满足用户需求。

第三，万物互联提供海量的数据和越来越强大的计算能力为数据处理和分析提供了数据基础和技术支持。比如，英特尔® 持续不断提升至强处理器性能，专门为AI和大数据应用优化其指令集等，使得计算性能不断提升，同时成本不断降低。

另外，“新基建”对大数据市场的推动作用也值得一提。“新基建”本质是基础设施的数字化和智能化，对大数据产业的影响首先体现在更多的连接、更多的数据（因为有5G、有更好的网络）；其次是提供更加丰富的应用场景；第三，推动相关技术本身的进步。当然，大数据反过来也为“新基建”提供支撑。

最后，大数据产业的成熟还体现在用户需求逐渐趋于理性，更加关注提质增效，大数据进入实体经济，与工业、农业等各行各业在深度融合。

市场坚守者

在大数据市场，中科曙光是坚定不移的坚守者，从大数据这个概念的兴起到现在，中科曙光一直在大数据领域默默耕耘，历经10多年不断的探索而初心不改。

中科曙光与大数据结缘早在2004年，当时有一支技术研发团队对海量数据处理的相关前沿技术进行研究，后来该团队的一些核心成员加入了中科曙光。2009年中科曙光首次发布的海量数据处理平台就与这些研究成果有关。后来中科曙光在这个平台的基础上整合了更多大数据的技术能力，在2012年发布了名为XData的大数据智能引擎，它是中科曙光大数据产品线的拳头产品，目前已经发展到第六代。

此外，中科曙光还联合合作伙伴一起共同对一些核心大数据技术进行探索和合作，进一步完善了中科曙光的大数据解决方案。

在公司战略层面上，中科曙光也始终没有离开过数据。先是在2015提出了“数据中国”战略，宣布向“信息+数据管理服务供应商”转型。到2016年中科曙光又提出了“数据中国加速计划”，2017年提出了“数据中国智能计划”。虽然不同时间战略有所调整，但对数据的重视却是有增无减，致力于让数据变成智慧知识和智能服务能力，从而更快实现让全社会共享数据价值的大愿景一直没有变。

“1+4+N”的大数据战略布局

在扎根大数据领域、服务客户的过程中，中科曙光公司致力打造“1+4+N”大数据业务布局，这也是中科曙光在大数据领域能取得今天这样的成绩的关键。

“1+4+N”大数据布局中的“1”是指一体化智能大数据平台。它是中科曙光整个大数据解决方案的底座，能提供从数据的采集、治理到数据的存储、计算，以及贯穿数据整个生命周期中的安全、标准、运维等能力，用以支撑上层应用来满足智能分析、数据可视化等各种不同的数据服务需求。

“4”是指中科曙光大数据拥有的“敏捷、智能、融合、安全”四大核心能力，这是中科曙光进军大数据市场的核心竞争力。

中科曙光大数据及创新事业部副总经理郭庆解释说，这四个核心能力是指：曙光大数据足够融合，可以实现存储、计算和管理的融合，多源多模态数据的融合，并与云计算实现了融合管理；足够智能，通过模型场景化可实现灵活精准的自动化模型训练等；足够敏捷，给用户提供一体化的“交钥匙”工程，提供万亿条数据实时处理能力；足够安全，可以提供涵盖核心计算部件、系统管理、数据内容和运营服务四个层面的全方位安全保障。

“N”表示联合生态伙伴构建N个行业解决方案，服务百城百行，推动客户数字化转型升级。实际上，中科曙光在大数据市场的成绩正是与合作伙伴通力合作的结果。比如，大数据平台解决方案就与英特尔在架构层面有深入的合作，平台集成了英特尔至强® 可扩展平台以及英特尔傲腾™持久内存等创新软硬件技术，确保在数据生命周期全阶段为企业提供数据处理和分析的解决方案。同样，在中科曙光大数据平台之上得众多行业解决方案也主要来自合作伙伴。

“这么多年来我们和生态伙伴一起持续强化我们从硬件到软件、到整个系统的能力。同时，我们致力于通过软硬一体化的交付、通过平台各个环节的融合处理，为用户提供方便快捷开箱即用的功能，让各种应用能快速在平台上构建，使数据价值能够快速体现。”郭庆说。

多年的技术沉淀形成了中科曙光独具特色的大数据解决方案：一体化的软硬整体交付模式、全面易得的差异化计算硬件、搭配自主研发的深度优化核心软件；不仅性能领先、性价比领先。另外，还有与生态伙伴形成的优势互补的共同体，这些共同助力中科曙光在大数据市场取得了骄人的成绩。

据郭庆介绍，过去10多年里，中科曙光大数据平台先后服务了2000多家客户、有超过600家生态合作企业，支撑了1000多个智能化应用，累计处理的数据量超过10000PB的数据。

“未来，大数据会在中国的经济发展中起到举足轻重的作用，中科曙光将继续打造大数据智能引擎，助力客户转型，为中国数字经济赋能。”郭庆说。