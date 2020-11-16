新华三全面拥抱AI，以智慧计算推动产业变革

为应对计算产业新的变革，新华三提出了 “内生智能，成就智慧计算”的新战略，以迎接智能化时代的到来。

在人工智能、5G、云计算等新一代技术的普及和数字化转型持续走向深入的背景下，计算产业已经进入了产业变革的关键时期。这一场变革以“智能化”为主要特征，背后两大推手功不可没：一方面，由于5G的普及和不断改善的网络提供了无处不在的连接，特别是5G提供了更高带宽、更低时延、更多连接，让连接无处不在，为海量数据的产生和收集奠定了基础；另一方面，日益强大的计算能力为海量数据的分析和处理提供了方便，比如，英特尔® 一直在不断推出性能不断提高的处理器产品，今年发布的第二代英特尔至强® 金牌处理器相比第一代至强金牌处理器，性能提升达1.36倍，性价比提升1.42倍。

技术的进步和网络条件的改善激发了用户对智能化的潜在需求，反过来又推进了技术的进步，再加上以数字化、智能化为目标的“新基建”的推进充当了产业变革的催化剂。事实上，正是用户需求的推动和技术本身的进步共同推动了IT基础设施的这场变革，推动了服务器产品不断与时俱进，从处理器到计算架构到服务器管理和运维乃至整个数据中心都在变革，共同促成了智慧计算时代的到来。

智能时代需要智慧计算

根据IDC的研究，全球新增数据量每年以27%的幅度增长，中国市场增幅更高达到30%。数据爆炸性增长的背后是人工智能、物联网、大数据、5G等新一代技术的广泛应用。与传统应用相比，新一代应用对以计算为代表的ICT基础设施提出了新的需求，推动计算行业向智能化方向演进。这主要体现在如下三个方面：

第一，多元化。多年来在摩尔定律的驱动下，我们充分享受到硬件的红利：CPU的处理性能不断提高，我们轻易就获得了越来越强大的计算性能。然而，在这个万物互联的智能时代，应用的类型越来越多，场景越来越丰富，单一的计算架构越来越难以满足市场需求，处理器开始多元化，在通用CPU之外出现了多种细分的芯片，不少应用需要多种芯片协同完成；其次，计算平台也开始多元化，细分出了高性能计算、异构计算、高可用计算，弹性计算、边缘计算等多种形态。

第二，智能化。当整个世界都在迈向智能世界之时，计算设备本身也需要更加智能化。一个重要体现就是AI技术被广泛地应用到设备本身，用来进行资源的管理和调度、服务器的运维等，以实现智能的弹性部署、智能的本地管理、智能的云端管理。有研究显示，把人工智能应用到运维（即AIOps），利用知识库以及学习的内容帮助自动解决运维上的安全问题、固件问题、应用问题、资源不足问题等，可以让运维的复杂度降低80%。

第三、数字化。数字化的重要性不言而喻，数字化的基础设施能更好地支持数字化的应用，能更方便地进行管理和运维。

打造智能化的计算平台

基于对用户需求的精准洞察，今年新华三提出了“AI in ALL”的智能战略，宣布全面拥抱AI，将AI植入新华三所有产品和解决方案中。在这个战略之下，新华三的服务器技术战略也进行了全面升级，提出了“内生智能，成就智慧计算”的新战略。

根据新华三集团副总裁兼计算存储产品线总裁陈振宽的解释，新华三所强调的“内生智能的智慧计算”主要体现在两方面：一方面需要提升底层的部件效率，一方面能够敏捷地响应上层应用。这意味着要对底层的硬件器件进行高效的协同，释放出算力的潜能，同时可以自主地感应工作负载，可以自动化地为这些工作负载匹配最佳的算力，这样才是一个内生智能的智慧计算。

据了解，目前新华三已经实现了全部硬件的内生智能，主要体现在三个平台：一个是人工智能平台，一个是多元计算体系的平台，另一个是智能管理平台。

“在这平台上，算力可以感应负载，可以分析算力需求，可以生产算力，可以高效地聚合算力，可以智能地调度算力，最终全面地释放算力去部署算力，这就是新华三的智慧计算，是新华三的内生智能。”陈振宽表示。

比如，今天的新华三服务器支持弹性塑合架构，可以根据需求灵活调配资源。白天工作时间可以将更多资源分配给VDI，晚上则可以把部分资源回收用以数据建模和数据分析。同样，新华三的智能管理平台将人工智能技术应用到运维中，可以实现故障提前预警，在发生故障是及时定位故障、帮助解决故障，大大提高运维的效率。

广聚生态，共同成就智慧计算

为了推进智慧计算，新华三发布了“双全、多元、广生态”的战略，以新华三（H3C）与HPE智慧计算双品牌策略（双全），推动计算、平台以及产品形态多元化，并将数字生态链引入客户平台，和合作伙伴一起共同实现新华三智慧计算的落地。

这其中“广聚生态”是新华三智慧计算落地的一个关键环节，也是新华三取得成功的重要因素。一方面，新华三在基础架构层面离不开合作伙伴的支持，需要和合作伙伴一起实现自身产品架构的智能化，以打造全栈的智能；另一方面，新华三的智能平台最终需要和各种行业合作伙伴的解决方案一起落地到百行百业，实现赋能智能应用的目的。

比如，在新华三服务器中就离不开英特尔最新的至强CPU及其强大的x86生态系统的支持。以今年新发布H3C UniServer R6900 G5四路服务器为例，其采用了新一代英特尔Cooper Lake CPU，使用6条UltraPath互连（UPI）链路，达到2倍带宽，支持全新BF16数据指令集，在不损失精度的情况下实现数据处理能力的倍增。基于这些能力再结合产品在高效、可靠、敏捷、安全等方面的其他技术创新，该产品可为企业智能化创新及核心业务转型提供强大动力，助力用户业务的数字化变革。

这里x86强大的生态系统也值得一提。面对AI应用，采用集成了AI 加速的英特尔至强可扩展平台及创新软硬件技术，企业可充分利用已有的专业知识和熟悉且信任的至强平台，以及成熟的生态系统, 轻松构建性能出色且实用的AI 应用，并可利用面向未来AI 所优化的全面产品组合实现快速扩展，让AI 在产业实践中高效落地。

2017年8月，新华三首次对外发布了为期3年的双品牌战略。3年来得益于技术领先、质量过硬的产品和强大的产业生态，新华三在服务器期领域取得了骄人的成绩。在新华三的双品牌战略中的HPE品牌继续保持稳定发展，新华三品牌从零起步做到了行业前三。来自IDC的数据，2019年新华三服务器销售增速达到42.3%，增速市场第一。其中，刀片服务器表现尤其亮眼，根据IDC的《2020年第一季度中国X86服务器市场跟踪》报告，新华三刀片服务器销售额市场占比增长3.2%，达到45.7%，连续5个季度在销售收入增速和市场份额方面夺魁。

如陈振宽所言：“一切过往，皆为序章”，面向未来，新华三提出了新的目标，新华三的智慧计算将进一步强化生态聚合力、行业影响力、技术推动力、市场领导力，将致力于打造“中国IT领域综合实力最强品牌”。路远且长，新华三正坚持对创新和品质持之以恒的追求，继续和合作伙伴、客户紧密合作，共同引领计算产业的发展和变革，为中国的数字经济加油。