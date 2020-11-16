正是由于金融数字化技术的有力支持，才促进了当前电子商务、新零售等数字化产业的飞速发展。在双十一的时候，才能人在家中坐，买尽天下货，尽情地去买、买、买。那么又是什么促进了金融数字化的高速发展呢，下面我们就来了解一下，金融数字化背后的算力支持。

金融数字化背后的算力支持

每年一度的双十一，不知令多少千手观音变成了爱神维纳斯，这场全民开心购的背后是有什么在进行着支持？毫无疑问，是钱。同样的道理，以前人们去银行办理业务，无论是存款还是取款，都要经历很复杂的手续。现在很简单了，通过金融数字化手段，无论是通过微信、支付宝还是掌上银行，都可以很快捷地去进行处理。

由此可知，正是由于金融数字化技术的有力支持，才促进了当前电子商务、新零售等数字化产业的飞速发展。从而令人们的生产、生活发生了质的改变。在双十一的时候，才能人在家中坐，买尽天下货，尽情地去买、买、买。那么又是什么促进了金融数字化的高速发展呢，下面我们就来了解一下，金融数字化背后的算力支持。

数字时代的金融变革

金融行业在处理业务的时候，最担心的是什么？两个字“出错”！去银行办理业务时，大家曾有过这样的体验，大厅里坐满了人，可是柜台里还是不紧不慢的一个个来进行业务办理，有时候排一个号要等上半天。为什么会这样，就是因为银行要保障每笔业务的正确性，绝对不能出现错误。因此，业务办理的效率就会放到次要的位置上去了，只好对不起用户，让他们一个个在慢慢地慢慢地等了。

可是在数字化时代，时间就是生命，效率就是金钱。你让用户等，用户就会流失到更有效率的地方，也就意味着银行的金钱在大量流失，这种状况金融机构也是万万不能承受的。

实际上银行并非不想在保障可靠性的基础上提升效率，但是为了保障银行业务的稳定、可靠运营，大部分银行业务处理，都是在依靠集中计算性能很强的小型或者大型计算机来进行处理的。可无论是小机还是大机，它们的数量毕竟有限，处理能力再强，面对遍布各地的大量银行网点，业务处理时，也只能一个个地慢慢来了。

更何状现在是智能时代，人手一部智能手机，全都可以安装手机银行客户端，都来进行业务请求，想要应对如此巨大的业务流量，大型机的集中计算处理能力就算再强，也越来越难以应对。因此，从提升业务处理效率角度出发，金融数字化不得不从利用小型机或大型机的集中式计算处理，向以英特尔x86服务器为主的云计算方向迁移。

中兴 通讯 铺就的金融数字化之路

力求稳健的金融行业，实现产品技术的更替必然不会是一件一蹴而就的事情。反而要从一些并不重要的边缘业务开始，逐步地去实现业务的迁移。下面，我们就从一些中兴通讯协助银行业实现金融数字化转型案例来了解一下，银行是如何逐步将业务向英特尔x86方向进行迁移的。

中兴通讯不仅是一家全球领先的综合通信解决方案供应商，在服务器与存储、云计算基础设施、云应用、云管理等方面也有非常着深厚的技术积累。

早在2013-2014年的时候，中兴通讯曾在大数据和新技术基础上，以全新支付方式，促成了数据挖掘和财务管理的新变革，开发了银行全新的经营模式和盈利模式。

此外，中兴通讯还协助银行实现了通过IT系统规划推进分支机构建设和组织结构治理，并完成总行级的数据集中。

同时，中兴通讯通过对银行应用场景的梳理，确定了包括管理、混合存储型、全闪型存储、计算等针对不同应用场景参数，定制英特尔x86服务器配置，形成不同资源池，支持不同类型的应用。

中兴通讯提供ZXCLOUD Unikits轻量化服务器运维工具，可协助银行实现服务器工程开通、固件升级、例行巡检、故障定位等多种自动化运维，提高服务器开通效率，降低运维成本。

数字化转型背后的算力支持

伴随金融科技、“互联网+”和企业云化转型的浪潮，各大银行逐步将业务从大型机、小型机向英特尔x86服务器集群迁移。首先，随着上云业务的增多，集群中服务器的数量也成倍增长，面对诸多的设备运维变成了最大的难题，对设备的稳定性要求逐年提高；其次，诸多银行仍然选用大量的进口设备，设备和维护的成本逐年上升；第三，银行的业务集群中存在的数量庞大的进口设备，自主可控方面存在较大的风险。

中兴通讯服务了十五家以上的银行，为这些银行的金融数字化业务提供了强大的计算能力支持。

下面就让我们来看一下，中兴通讯是通过什么样的技术手段，赢得了众多银行的青睐。

中兴通讯从2005年开始涉足服务器存储产品的研发，十数年中积累了大量产品技术经验，目前已有超过200项授权专利。中兴通讯服务器产品目前已形成了机架式服务器、刀片式服务器、边缘计算服务器、磁盘阵列、分布式存储和备份一体机等6大类数十种产品型号。针对金融行业的几大难题中兴通讯也提出了针对性的解决方案。

ZXCLOUD Unikits轻量化服务器运维工具

金融行业首要重视的就是业务的稳定永续。因此在业务云化方面，系统的稳定、可靠也是首先要考虑到的关键因素。事前发现问题，对故障及时定位就显得越发重要。

经过十数年在运营商网络的运维经验积累，中兴通讯将易运维贯穿到整个设计和生产过程。中兴通讯服务器存储产品形成了涵盖单板级、机架级、机框级和数据中心级的运维管理平台。

该平台向金融行业提供出ZXCLOUD Unikits轻量化服务器运维工具，涵盖服务器工程开通、固件升级、例行巡检、故障定位等多种场景，提高服务器开通效率，降低运维成本。

结合AI、大数据等应用，中兴通讯服务器运维平台能将提取到的设备信息进行分析和归类，为预判设备故障提供了有力的数据支撑，可以有效满足银行对海量服务器进行可靠运营维护的实际需求。

ZXCLOUD R5300 G4机架服务器

伴随着电子商务的飞速发展，银行也会相应地推出大量相应的常规业务，同电商运营一样，这些业务的使用量也会有高峰有低谷不断进行变化。为了适应这种业务流量的变化，就需要银行数据中心提供高效、灵活、弹性、可扩展的云计算资源进行支持。

为此，中兴通讯向银行提供了全新一代2U双路机架服务器ZXCLOUD R5300 G4。R5300 G4支持双路英特尔最新每颗可高达28核的至强可扩展处理器，采用高密度、模块化设计，提供高性能、高可靠、高可扩展、易管理等特点，广泛适用于互联网、云计算、大数据、NFV、SDN等领域。

ZXCLOUD R8500 G4机架服务器

在银行中除了众多一般性业务之外，还存在需要更高计算性能的核心数据业务。ZXCLOUD R8500 G4正是一款面向关键应用领域的计算密集型机架服务器，基于英特尔最新Purley平台。该平台拥有超大容量内存和超高速I/O接口，通过芯片级、链路级、模块级和系统级的诸多独特设计和创新，使得ZXCLOUD R8500 G4具备高可靠性（Reliability）、高可用性（Availability）和高可扩展性（Scalability）的特点，充分满足大型数据库、高性能计算、虚拟化、客户关系管理、企业资源规划等关键应用领域的苛刻要求。

ZXCLOUD KU5200 V2 磁盘阵列

除了计算资源之外，中兴通讯还为银行提供了高性能与高可靠性具备的高端存储产品ZXCLOUD KU5200 V2 磁盘阵列。

ZXCLOUD KU5200 V2存储系统是一款面向企业级应用的高端统一存储产品，为用户提供安全可靠、性能卓越的存储服务。KU5200 V2具备业界领先的硬件规格，采用高密度接口设计，配合KingStor V2存储平台软件，引入先进的虚拟化软件理念，提供完备的存储增值业务功能，满足企业用户对数据存储容量、IO性能、数据安全性、业务连续性等多方面需求，可以应用在中大型数据库、高性能计算、多媒体视频数据存储、文件服务、互联网应用、备份、容灾等等多种领域和行业。

高品质、易维护、自主可靠的中兴通讯数字化金融解决方案

通过上述产品介绍我们可以了解，中兴通讯采用电信级标准研发、生产服务器存储设备，质量标准国内领先。并且作为英特尔的战略合作伙伴，中兴通讯近年来一直与英特尔同步发布产品，软硬件设计和调优能力获得了业内同行的认可。同时，中兴通讯具有业界一流的可靠性实验室，每一台设备都经过严苛的测试，保证设备的性能和稳定性。

在易维护性上，经过十数年在运营商网络的运维经验，中兴通讯将易运维贯穿到整个设计和生产过程，中兴通讯服务器存储产品形成了涵盖单板级、机架级、机框级和数据中心级的运维管理平台。

提供ZXCLOUD Unikits轻量化服务器运维工具，涵盖服务器工程开通、固件升级、例行巡检、故障定位等多种场景，提高服务器开通效率，降低运维成本。结合AI、大数据等应用，中兴服务器运维平台能将提取到的设备信息进行分析和归类，为预判设备故障提供了有力的数据支撑

此外，中兴通讯专门在南京、上海、深圳、长沙和成都设立了服务器存储产品软硬件研发中心，涉及了服务器硬件、BIOS固件、BM管理软件、存储基础软件和增值软件的开发，所有源代码均由中兴通讯掌握，杜绝监控后门。

由此可知，中兴通讯推出的可涵盖服务器、存储、网络、服务器操作系统、分布式数据库、分布式存储等完整的信创解决方案，具备高品质、易维护、自主可靠的特性，完全可以满足金融行业实现数字化转型的各类业务需求。