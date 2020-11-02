底气十足 新华三对于IT综合实力第一 “Zhì”在必得

H3C UniServer系列新品的发布将重新定义高品质的服务器，帮助企业打造智能时代的算力引擎。在这一进程中，新华三集团也将完成IT领域综合实力最强企业的打造，更好地推动计算产业的革新。

毋庸置疑，现在我们处于一个智能时代，而智能时代需要强有力的IT基础设施的支持，这也是“新基建”提出的时代背景。在“新基建”中，以数据中心为代表的算力基础设施是重要组成部分。

在数字化时代，计算产业面临新的增长机遇。一方面，行业数字化进程不断提速，其对于IT基础设施的需求不断增长；另一方面，新兴技术比如人工智能、5G、云计算等与计算深度融合驱动产业技术革新，新兴应用层出不穷以及传统应用需要升级改造，企业需要更加多元化的计算平台应对不同业务场景的工作负载。

作为计算产业的重要载体，服务器也在不断与时俱进，数据驱动、以边缘为中心、按需云化部署等多场景化需求推动服务器的技术革新。这需要厂商以一种全新的战略来应对产业革新，紫光股份旗下新华三集团的智慧计算战略应运升级。

未来的世界会是一个开放的、多元化的世界，新华三集团针对人工智能、物联网、边缘计算等全新数字化应用场景，深度优化服务器产品，同时通过技术投入、产品创新、行业场景优化等措施并举，以异构计算、高可用计算、高性能计算、弹性计算、边缘计算、智能计算管理平台六大创新技术构建智慧计算体系，让计算成为赋能百行百业的重要支撑力量。

近日，新华三集团举行了以“以志为先 以智为先 以质为先”为主题的智慧计算战略暨新品发布会，阐释了“成为中国IT领域综合实力最强品牌”的品牌战略目标及发展举措，深入解读“内生智能 成就智慧计算”技术战略理念，并重磅发布H3C UniServer G5系列服务器新品。

“志”、“智”、“质”体现了新华三集团对于计算产业的新思考、新观察、新布局，也就是通过深化智能战略，打造智慧计算，依托产品技术创新打造更加智能化、高品质的服务器，从而打造中国IT领域综合实力最强品牌。

目标解读：三年内成为中国IT领域综合实力最强品牌

2020年，新冠肺炎疫情的爆发促使许多企业的业务由线下转为线上，在线教育、远程办公、在线会议、电子商务、网游及手游以及视频直播等泛互联网业务的迅速爆发，对中国整体服务器市场产生了积极的促进作用，加速了行业用户对于中国服务器市场的需求。

国际数据公司（IDC）公布《2020年第一季度中国x86服务器市场跟踪报告》显示，新华三集团凭借多年的技术积累，以及对客户需求的深刻理解，继续保持稳定增长，销售额和销售量均位列中国x86服务器市场三甲。而根据Gartner数据显示，2020年第一季度，中国x86服务器市场同比增长19.7%，新华三作为增速最快的厂商以15%的市场份额位居第二。

同时，2020年5月，新华三集团人工智能服务器首次在中国移动集采项目中实现突破；2020年6月，以超过18.65亿中标金额全面入围中国移动服务器年度集采，成为本次招标中标包最多的厂商；2020年8月，新华三入围中国联通首批边缘云服务器常态化招募企业名单；2020年9月，以21.74亿元金额第二大份额中标中国联通服务器集采。

如此亮眼的成绩是新华三集团深耕计算产业的最好收获。在2020领航者峰会上，新华三落实H3C与HPE双品牌策略，推动计算、平台以及产品形态多元化，并将数字生态链引入客户平台，实现“双全、多元、广生态”的整体布局。今天，新华三以“内生智能 成就智慧计算”升级智慧计算战略，开创了智能时代的新纪元。

回首2017年，新华三集团给服务器定下的中国市场前三的“小目标”早已实现。但是新华三并没有止步于此，成为IT领域综合实力最强品牌的目标已经“箭在弦上”。而这样的底气来自于新华三对于计算产业的深刻洞察以及持续的产品技术创新。

技术升级：内生智能 成就智慧计算

AI无处不在，成为驱动未来社会变革的颠覆性技术，也成为服务器产业变革的重要力量。服务器的智能化趋势非常明显，一方面服务器需要具备足够的算力支撑这类应用，另一方面，服务器产品也在引入AI技术通过数据驱动实现智能化管理。

在新华三集团看来，智慧时代需要智慧计算，而智慧计算的内涵包含两个方面，一个是敏捷响应上层应用，自主感应工作负载，自动化匹配最佳算力；另一方面是提升底层硬件效率，底层器件高效协同，充分释放算力的潜能。全新H3C UniServer G5系列服务器通过“智、劲、迅、稳”四个方面开创智能新纪元。

比如在“智”方面，新华三集团自主研发的人工智能平台AIOS实现计算资源智能管理帮助用户实现AI的部署、池化、管理、推理、训练等各个环节的人工智能落地整体解决方案。同时，新华三智能系统可以实现智能管理、智能修复、智能优化，并搭载智能安全网卡、智能加速卡等智能部件帮助企业打造智能基础设施，实现强劲底层支撑。

新华三集团在平台上通过自感知的系统快速实现计算资源的简洁高效交付，支持HDM、FIST、U-Center、智能管理模块等多种运维工具，对用户来说是完全可信任的不用投入过多精力就能使用的基础设施。

在“劲”方面，新华三集团高效的计算架构为技术创新打造智能底座，全新的平台、异构加速（人工智能算力20倍提升）、全速I/O，在云计算、高性能计算、人工智能等应用场景中实现性能与效率的提升，以及成本的优化。例如在BERT自然语言处理性能提升6倍，SPEC CPU性能测试全球第一。

得益于持续技术投入，不断引领产品创新，新华三集团在服务器市场一直名列前茅，创新性地引入场景化设计思维，将传统的以硬件平台为中心的设计方式，升级为更贴近用户使用场景的设计方式，更好地满足客户对于计算的新需求。

结语

“新基建”的到来，为数字化转型带来前所未有的加速度，计算贯穿各种业务场景，为“新基建”的落地提供了强大支撑。智慧计算将助力产业融合，新华三集团借助持续领先的市场领导力、行业影响力、生态聚合力以及最强实力的技术推动力，在计算领域创新赋能行业数字化变革。

H3C UniServer系列新品的发布将重新定义高品质的服务器，帮助企业打造智能时代的算力引擎。在这一进程中，新华三集团也将完成IT领域综合实力最强企业的打造，更好地推动计算产业的革新。