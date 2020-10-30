霍尼韦尔发布10量子位的System H1量子计算机

霍尼韦尔（Honeywell）今天推出了10量子位的量子计算机——System H1，并将通过云向企业客户提供。

霍尼韦尔（Honeywell）今天推出了10量子位的量子计算机——System H1，并将通过云向企业客户提供。

霍尼韦尔是世界主要的工业和航空航天设备制造商之一，在退出市场约30年后的今年3月意外回归，称正在开发一种基于所谓“量子陷阱”设计的量子计算机，几个月之后该计算机上线了。

今天首次亮相的System H1具有10量子位，因为增加了128个量子体积，所以性能提高了一倍。量子体积是IBM于2017年公布的一种用于度量量子计算机速度的标准，不仅是基于系统中的量子位数量，而且还根据影响计算效率的其他因素进行了计算。

System H1内部的量子位是镱量子（或带电原子），悬浮在称为离子阱中。经过精确调优的电磁场会将原子固定在适当位置，通过使用激光将信息编码为离子的自旋态，然后以有助于数据处理的方式操纵该信息以执行计算。

霍尼韦尔的系统设计不同于其他两家量子计算机制造商谷歌和IBM，谷歌和IBM的量子位不是基于离子的，而是基于超导材料制成并保持在绝对零温度附近的电路。

霍尼韦尔表示，他们的技术相比替代方法相比具有某些优势，量子位可靠性更高。其他系统的量子位是很脆弱的，以至于在丢失信息之前只能保留几微秒的信息，但是6月的时候霍尼韦尔曾表示，基于离子的量子位可以将信息保留几秒钟，这样就可以执行某些数据操作，而这一点对于其他系统来说，是很困难或者是完全无法做到的。

霍尼韦尔将以订阅的方式向企业客户提供System H1，通过API接口以及微软Azure Quantum服务、合作伙伴Zapata Computing和Cambridge Quantum Computing供货。早期用户包括摩根大通、默克公司和德国交付巨头DHL International GmbH。

霍尼韦尔量子计算解决方案部门总裁Tony Uttley表示：“我们通过订阅模式让企业客户可以访问霍尼韦尔这款最先进的系统。霍尼韦尔的独特方法让我们能够通过增加量子位、保真度和特殊的功能更新来系统地、持续地‘升级’H1系统。”

此外霍尼韦尔今天还分享了H1代之后量子计算机的开发规划。霍尼韦尔表示，已经开始了第二代量子计算机系统H2的“集成工作”，并正在开发技术以支持计划中的第三次系统，未来计算机将具有更高的量子位数和更高的计算可靠性。