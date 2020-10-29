新变局下，新华三智慧计算实力前行

在“双全、多元、广生态”之后，新华三集团智慧计算需要考虑如何去全面践行智能战略。从字面上理解，智能战略“Ai in All”就是要实现全栈的智能，要赋能智能应用。

2020年，新冠肺炎疫情的爆发促使许多企业的业务由线下转为线上，在线教育、远程办公、在线会议、电子商务、网游及手游以及视频直播等泛互联网业务的迅速爆发，对中国整体服务器市场产生了积极的促进作用，加速了行业用户对于中国服务器市场的需求。

抛开疫情的影响，在数字化转型进程中，计算产业已然面临新的增长机遇。一方面，行业数字化进程不断提速，其对于IT基础设施的需求不断增长；新基建的加速再将这一趋势催化放大，造就了中国服务器市场的高速增长。

另一方面，新兴技术比如人工智能、5G、云计算等，与计算深度融合，驱动产业技术革新。

在此背景下，作为计算产业的重要载体，服务器产品也在不断与时俱进，数据驱动、以边缘为中心、按需云化部署等多场景化需求推动服务器的技术革新。

国内的服务器厂商中，新华三集团是一个值得研究的样本：H3C＋HPE双品牌，兼具自研能力和国际视野，多元计算形态再加上内部完整的数字化基础设施能力，以及广泛的生态合作……新华三的整体实力业界有目共睹，而“成绩反映在卷面上”，新华三已经稳稳地站在中国服务器市场三甲的位置。

优秀的产品“战队”赢下过去的成绩，且仍在“急行军”

当前，计算领域最明显的趋势，就是云计算、人工智能、物联网、边缘计算等催生的新应用让计算平台走向异构计算，包括CPU、GPU、FPGA、ASIC等异构计算芯片在特定场景中广泛应用。而新华三集团的任何一款服务器产品都集成了对异构计算的支持，并且在可靠性、可管理性等方面有突出的优势。

新华三集团可以提供计算、存储、网络、异构加速、集群管理的整体解决方案，并且包括了x86、ARM等多个平台，同时引入GPU等异构计算能力，以重新定义的软件打造了开放、前瞻、融合、弹性的高性能计算平台。

例如，今年刚刚发布H3C UniServer R6900 G5四路服务器在高效、可靠、敏捷、安全等方面进行诸多技术创新，采用新一代英特尔Cooper Lake CPU，加速人工智能应用的开发；具备70＋项的高级RAS特性，实现智能化故障定位分析和潜在问题预测；支持HDM、FIST、U-Center、智能管理模块等多种运维工具，实现对服务器的快速部署等。

新华三集团基于计算弹性、存储弹性、网络弹性以及弹性调度系统，通过对具体资源池化、配置模板化进而实现计算、存储、网络融合调度。这一典型产品就是新华三刀片服务器。根据国际数据公司（IDC）提供的《2020年第一季度中国X86服务器市场跟踪》报告，新华三刀片服务器销售额市场占比增长3.2%，达到45.7%，连续5个季度在销售收入增速和市场份额方面夺魁。

之所以能取得这样的成绩，离不开新华三集团对产品的“精雕细琢”，比如HPE Synergy塑合架构服务器依靠流动资源池、软件定义智能、统一API接口三大特性，能够快速将物理设备转化成由计算、存储、网络资源组成的虚拟资源池。新华三集团也自主研发了H3C UniServer B16000塑合智能刀片服务器，采用高密度、全冗余、模块化的设计，进一步提升用户数据中心中的IT资源利用率，最大程度地承载数字化转型大潮中不同场景下的不同业务应用，加速用户的业务创新。

边缘计算作为贴近客户端的计算单元，为客户提供就近端服务，是重塑客户体验最直接的通路。新华三集团在运营商、智能制造、智能安防等领域为客户提供全方位的边缘计算解决方案，包括可满足正常工作环境和恶劣工作环境的重计算节点，以及作为轻计算节点的融合网关，全面覆盖边缘计算落地场景。

以这样的“战队”继续征战竞争激烈的服务器市场，新华三集团依然后劲十足。

发展好“双全、多元、广生态”，更要落实好智能战略

今年领航者峰会，新华三集团确立以“成就智慧计算”为战略，落实H3C与HPE智慧计算双品牌策略，推动计算、平台以及产品形态多元化，并将数字生态链引入客户平台，实现“双全、多元、广生态”的整体布局。

H3C UniServer品牌与HPE品牌服务器构成了全场景覆盖的产品组合，能够满足客户多样化的计算需求。新华三集团自有的H3C品牌不仅承接了HPE在服务器过去多年的理解，同时深入了解中国客户对本地的一些特别需求，把对本地客户需求的理解植入到H3C的品牌服务器上面。

多元化的能力交付指的是计算多元化、平台多元化、产品形态多元化。在计算多元化方面，新华三集团智慧计算拥有CPU、GPU、FPGA、ASIC等多种强大的计算能力，满足智能化计算的所有场景；在平台多元化方面，新华三智慧计算覆盖x86架构、IA-64架构、ARM架构等所有主流的处理器平台，拥有最新技术、最全场景化，以数据为驱动的解决方案和产品系列；产品形态多元化方面，新华三智慧计算拥有塔式、刀片、机架、高密度、整机柜等多种形态，能够满足行业客户的定制化需求。

从处理器架构算起，纵向的生态从某种意义上代表了技术发展的深度。而广生态则体现在新华三集团在180多个行业里，和一万多个合作伙伴建立合作关系。

在“双全、多元、广生态”之后，新华三集团智慧计算需要考虑如何去全面践行智能战略。从字面上理解，智能战略“Ai in All”就是要实现全栈的智能，要赋能智能应用。新华三将要面对的是自身产品架构的智能化演进，和面向AI的算力的锻造，这或将是新华三智慧计算战略发布要诠释的内容。