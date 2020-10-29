VMware：做好数字化转型的基础平台

VMware日前在中国举办了VMworld的中国版：VMworld 2020 China，会上重点介绍了VMware如何通过在云、应用现代化、网络、安全和数字化工作空间领域的创新技术，支持企业构建灵活统一的数字化基础以及在任意地方构建、运行、管理、连接和保护应用。

在VMware全球技术大会VMworld 2020落幕近一个月后，其在中国举办了这个大会的中国版：VMworld 2020 China。与VMworld 2020一样，大会继续采用线上形式，沿用了VMworld的主题“Possible Together”。会上重点介绍了VMware如何通过在云、应用现代化、网络、安全和数字化工作空间领域的创新技术，支持企业构建灵活统一的数字化基础以及在任意地方构建、运行、管理、连接和保护应用，从而在动荡的市场环境中不断蓬勃发展。会议期间，VMware多位高管接受了记者专访，解读了VMware在中国市场的整体战略以及VMware的各种技术如何在中国市场落地。

助力中国企业数字化转型

近几年，数字化转型成为不少企业的共同选择。在数字化转型路上，一个高效、稳定而且灵活的数字化基础平台至关重要，毕竟一切创新的应用都要在这个平台上开发、迭代，最后还要落在这个平台上运行。很显然，现实中不少企业明显缺乏这样的平台。

“企业数字化转型需要两大能力：第一，应用驱动业务，即业务数字化；第二，从数据获取洞察，指导业务方向，也就是数据业务化。要实现企业的业务数字化和数据业务化，需要全面升级企业的IT能力，打造数字化基础平台，这正是VMware可以发挥作用的。”VMware全球副总裁、大中华区总裁郭尊华在接受记者采访时表示。

VMware全球副总裁、大中华区总裁 郭尊华

据悉，在过去一年里，VMware在多云、现代化应用、虚拟云网络、数字化工作空间，以及原生安全几大领域里不断推出新产品和新技术，帮助企业构建、运行、管理、连接和保护企业的数字化应用。通过重塑数据中心、云和边缘架构，VMware帮助客户满足新一代应用不断变化的需求。比如，去年发布的VMware Tanzu，实现了软件定义数据中心的一次升级，让用户无需再担心虚拟化与容器如何并存，而今年的VMworld大会发布的Project Monterey同样让人眼前一亮，其在Tanzu的基础上又向前迈出了一步，新一代混合云架构将全面支持AI、机器学习和5G等新应用。

具体到中国市场，郭尊华介绍说，为了把VMware的这些先进技术带到中国市场，VMware一直在不断深化与中国本土合作伙伴的合作。今年4月，阿里云的VMware Solution在中国大陆和香港地区正式发布，从此中国客户无需重构现有环境便能使用熟悉的VMware Cloud技术，将基于VMware的本地工作负载轻松扩展至阿里云VMware环境中。

在企业应用现代化方面领域，VMware帮助神州数码建立了由 VMware 技术和解决方案支持的神州数码云创新中心。目前已经启动了演示内容生成和推广、工业应用现代化、云协作和云生态系统联合开发等计划，帮助本土客户实现IT基础架构现代化；同时，VMware与亚信集团一起，共同推进以Kubernetes为内核的新一代企业云发展，特别是在电信领域和新5G 标准试运行方面。在超融合基础架构领域，VMware和联想继续强强联手，为本土客户提供更具优势的软件定义产品及解决方案。

VMware中国区总经理王冰峰在接受记者采访时也透露，VMware在中国市场要加速本地化，加速VMware新的创新科技在中国落地，加速本地合作伙伴的赋能这方面。

VMware中国区总经理 王冰峰

“我们希望VMware中国能变得更年轻，能变得更酷，能够变得更中国。这样，我们就能吸引更多的中国人才，从而能扎根中国，能够服务中国用户的创新。”王冰峰表示。

向新一代数据中心架构演进

如果要论今年的VMworld大会上的亮点，Project Monterey无疑是最热门候选。与去年VMworld最大亮点Project Pacific计划重点在软件不同，Project Monterey重点在硬件。

Project Monterey的目标是要实现软件硬件的充分解耦，让资源的自由分享，无论其是容器、虚拟机还是物理服务器上的应用，也无论计算资源是CPU、GPU还是FPGA、ASIC。Project Monterey的关键SmartNIC（智能网卡），也就是将部分功能（主要是网络管理和安全功能）卸载到智能网卡中来完成。具体而言，就是会在SmartNIC上运行ESXi（VMware的虚拟化引擎），通过这个ESXi对物理环境和虚拟环境同时进行管理，还可以在其上实现分布式防火墙的部署。

“VMware正在打造和交付针对应用准备就绪的一套全新的基础架构，我们要保证这个基础架构能够匹配全新的应用和对已有应用的现代化以及混合云的环境。”VMware云平台业务部产品副总裁 Lee Caswell表示，这就要求VMware对于整个基础架构重新进行设计，深入到对整个vSphere重构，以支持类似容器化以及多云环境中各种新类型的应用。

VMware云平台业务部产品副总裁 Lee Caswell

VMware大中华区高级技术总监李刚将Project Monterey致力于实现的架构称为基础架构2.0。

“在基础架构2.0时代，和业务不太相关的那部分算力，主要是网络和存储这部分服务的算力会剥离出来，放到SmartNIC中，这就是DPU。另外，算力节点会有一个管理平台来对计算资源进行统一调度。VMware的Project Monterey就是要提供这样一个新的平台。”李刚表示。

VMware大中华区高级技术总监 李刚

李刚进一步解释说，基础架构往前演进最大的障碍往往是系统的复杂性，其阻碍了新技术的引入。当这个系统规模越来越庞大，引入新的技术就会越来越困难。而基础架构2.0是一个对新技术更加开放的架构，同时，对应用来说更加简洁。正如今天的云原生概念一样，它会是一个能够自我演进又能够非常方便被使用和管理的技术架构。

为了推Project Monterey，VMware已经与NVIDIA、英特尔、Pensando Systems等公司合作开发该项目的硬件，并且戴尔、HPE和联想已经承诺提供使用该硬件的集成系统。

Tanzu落地，加速应用现代化

Project Pacific是去年VMworld大会上最大的亮点，当年VMware要统一实现对虚拟机和容器的管理让业界兴奋不易。今年3月份Project Pacific衍生出了进一步的产品VMware Tanzu套件，其中的Basic和Standard两个版本已经发布，另外两个高级版本很快也会上市。根据VMware透露的数据，现在已有数百家客户使用Tanzu产品，并在超过一百万个用于生产环境的容器上运行。

“VMware把在多云环境、混合云环境当中的传统优势和Tanzu在容器化和现代应用方面的优势结合在一起，能够非常好地去契合客户应用的各方面需求，为客户提供了一套全新的现代应用的基础架构。”VMware Tanzu（业务）亚太及日本地区副总裁 Kip Cole在接受采访时表示。

VMware Tanzu（业务）亚太及日本地区副总裁 Kip Cole

随着Tanzu套件的推出，VMware已经把Tanzu集成到VMware的核心产品中，比如，将Kubernetes嵌入到VMware vSphere中成为vSphere with Tanzu，它为客户提供适用于所有应用的统一平台。同时升级Tanzu对VMware Cloud on AWS、Azure VMware Solution和 Oracle Cloud VMware Solution的支持，并与GitLab展开合作，加速客户基础架构和应用的现代化升级。

值得一提的是，除了拥抱Kubernetes之外，VMware的云平台在其他功能上也一直不断改进和创新。比如，除vSphere with Tanzu之外，最新推出的VMWare vSphere 7实现了一系列的增强和改进：vSphere 7能够支持更大规模的虚机阵列和集群，现在可以扩展到多达96个集群，实现了更高水平的RAM支持，以及支持通过vSphere Lifecycle Manager（vLCM）来管理服务器固件的更新。还有，VMware最新发布的vSAN被认为是3年前发布的vSAN 6.2以来最大的一次升级，还新推出了全新的持续性存储平台Persistent Storage Platform。

应该说，VMware所做这些努力都是在兑现VMware的愿景：VMware为任意应用、任意设备、任意云提供可信赖数字基础设施。显然这是一个宏大的愿景，但VMware的每一个努力都能向这个目标靠近一步，同时也能为客户提供更多方便。