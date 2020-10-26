从OSF到OIF 这家基金会的变化不只是更名那么简单

近日，OpenStack基金会（OSF）正式演进为开源基础设施基金会（Open Infrastructure Foundation，OIF）。这一动作其实不只是更名那么简单，背后代表了未来开源基础设施发展的巨大市场空间。

如今，人工智能、5G及边缘计算等新技术不断发展，随之计算、存储及网络市场的需求迅猛增长，而开源软件在其中所发挥的作用也愈发重要。

近日，OpenStack基金会（OSF）正式演进为开源基础设施基金会（Open Infrastructure Foundation，OIF）。这一动作其实不只是更名那么简单，背后代表了未来开源基础设施发展的巨大市场空间。由此推进开源领域下一个十年的发展，为市值200亿美元的开源基础设施市场提供强有力的支持。

开源基础设施基金会（OIF）执行董事Jonathan Bryce（傅兰石）（左）与开源基础设施基金会 （OIF）首席运营官Mark Collier（柯理怀）（右）

开源基础设施基金会（OIF）执行董事Jonathan Bryce（傅兰石）表示，今天OIF是OSF的传承。十年前，他们意识到数字基础设施正变得越来越重要，于是萌生出“应该有一个开源的IaaS”的想法， 25位成员，20000行代码，这是基金会最初的雏形。

Jonathan表示，基础设施技术对于人类进步至关重要，每个人都应该享有现代云计算技术，开源是开发这些技术并使全球最多用户可以获得这些技术的最行之有效的方式。

由于社区成员来自全球不同的地区，有着不同的语言和文化背景，彼此之间乐意进行分享与学习，保证了社区的活跃度。OIF基金会构建一个社区，大家通过协作来开发现代社会所需的云计算基础设施技术。

社区除了开发者贡献代码外，还有其他的贡献方式，比如文档编写、传播开源技术传播等。另外，社区由与基金会有着共同愿景的企业成员资助，帮助基金会实现社区目标，推动开源基础设施技术的发展。

如今，越来越多的开源软件项目被发掘出来，同时被用于构建基础设施平台，包括计算、存储以及网络架构，这和十年前云计算刚刚兴起时候相比，有明显的不同。

Jonathan说，过去十年，基金会独特的、成功的部分是社区通过彼此协作可以开发能用于生产实践的产品化的开源软件。例如沃尔玛基于OpenStack部署了近百万计算核心帮助他们运营电子商务网站，Verizon和风河正采用StarlingX开源技术部署其虚拟化5G无线网络，沃尔沃采用Zuul开发软件模块，用于无人驾驶汽车的研发。

新市场

众所周知，OpenStack基金会源起于OpenStack，而OpenStack的历史可以追溯到十年前，其与云计算市场共同发展。

如今十年过去了，成千上万的成员加入了社区，OpenStack也已经扩展出更多的功能，同时新的开源技术（如Cloud Foundry、Ceph、Open vSwitch、Kubernetes等）也在诞生与兴起。十年来， OpenStack项目蓬勃发展，与Linux Kernel及Chromium并列为全球最活跃的三大开源项目之一 。

如今，云计算的发展已经进入到一个全新阶段。开源基础设施基金会 （OIF）首席运营官Mark Collier（柯理怀）表示，自OpenStack成立以来，开源领域在十年间迅速发展壮大，如今，近99%的企业在其代码库中运行着开源软件，解决实际生产应用中的问题。开源基础设施是采用开源软件构建的基础设施，并在人工智能、云原生应用程序、边缘计算、金融科技等领域得到广泛应用。

在这样的趋势下，基金会不断拓展使命，建立新的开源社区，专注于构建可应用于全球生产实践的软件，解决众多新兴用例的新需求，涉及人工智能/机器学习，持续集成/持续交付，容器基础设施，边缘计算，公有云、私有云及混合云等领域。

OIF还积极与其他开源社区进行跨社区交流与协作，如Ansible、Ceph、Gerrit、Kubernetes、rust-vmm等社区。随着技术与市场的不断变革，OSF如今正式演进为OIF，成为开源基础设施的大本营。

Mark表示，展望基础设施的下一个十年，我们始终坚持开源，同时采用社区驱动软件项目的模式来实现我们的目标，与社区成员携手推进开源基础设施项目的发展！

新项目

虽然OpenStack是基金会的主力项目，但是基金会并没有止步于此。目前，开源基础设施基金会（OIF）由全球187个国家的100000余名社区成员组成，基金会托管的项目包括Airship、Kata Containers、OpenInfra Labs、OpenStack、StarlingX和Zuul。

目前OIF旗下拥有众多的开源项目，包括新的试点项目，试点项目的孵化期通常是一年半或两年，一旦成为基金会支持的试点项目以后，基金会号召全球所有社区成员参与进来，向更多企业及开发者介绍这个项目，建立开放治理架构、基础测试环境、市场宣传等。当项目达到毕业标准，就会成为社区的确立项目。

其中，OpenInfra Labs旨在使用户更简单地使用和运维由丰富的开源项目组件构成的云计算平台。该项目最初基于实际应用案例美国麻省开放云（Mass Open Cloud，MOC，由波士顿大学、哈佛大学、麻省理工学院、东北大学、马萨诸塞大学、行业伙伴及马萨诸塞州政府联合发起），旨在共建和共享开源技术。目前社区已创建一个可靠且可扩展的高性能平台，以便于进行社区内部及跨社区的协作与交流，及时而准确地了解彼此的需求，加速弥合差距，促进各类开源技术的集成。

此外，开源基础设施基金会已正式宣布支持Magma项目的发展。Magma是一个开源软件平台，为网络运营商提供开放、灵活且可扩展的移动核心网络解决方案。Magma项目由Facebook创立，通过为网络服务商提供开放、灵活且可扩展的电信级网络，帮助更多的人使用更快速的互联网络。

基金会是从OpenStack项目开始的，随着OIF的成立，OpenStack变得比以为更加重要，OIF会重点关注OpenStack如何与更多的社区合作，与更多的组件或软件技术进行整合。

“软件在不断更新，企业的需求在不断变化，我们的基金会也在不断演进，也需要有所改变。过去十年，我们推动各个行业的用户积极拥抱开源软件并进行实际生产应用，基础设施领域发展迅猛，以此为契机，下一个十年，我们可以做更多的事情。”Jonathan说，“开源技术正越来越广泛被使用，将会有更多优秀的用户案例来驱动我们的社区不断成长，使开源技术更加成熟。”

新使命

从OSF到OIF，基金会的愿景也有所变化，那就是万物互联，人人可享（ Access to All），一个人人都能使用基础设施的世界。基金会正在不断发展，以确保每个人都可以使用对人类进步至关重要的基础设施技术。

OIF基金会独立董事Allison Randal表示，社区的运行机制对充分激发开源的潜力至关重要，当我们把社区看作一个包容的整体，人人都参与进来时，才能充分发挥开源的作用。

在会员方面，基金会增加了白银成员，从而形成白金、黄金、白银的会员成员结构。另外，白金会员此前有8家的数量限制，现在则取消了这种限制。这样对开源基础设施技术需要有重大投资以及做技术引领的企业，都能够加入基金会。

目前，60多个创始成员支持开源基础设施基金会（OIF），包括蚂蚁集团、AT&T、爱立信、烽火、华为、红帽、风河及腾讯等白金成员。而且OIF的会员类型呈现多样化，比如包括中国移动、中国联通、中国电信等三大运营商，以及新华三、浪潮、九州云、中兴通讯、卓朗昆仑云、EasyStack等厂商。

其中，蚂蚁集团作为Kata Containers项目（社区驱动软件开发）的主要参与者，以白金成员的身份正式加入开源基础设施基金会。其团队持续为Kata Containers项目进行上游贡献，目前已在数千个节点及10000多个计算核心上运行Kata Containers程序。

风河在与英特尔共同贡献了StarlingX的初始代码后，积极推进软件项目的开发及商业化发展。如今，风河成为开源基础设施基金会的白金成员，持续加大对社区的投入，深耕人工智能、机器学习、边缘虚拟化和云原生技术领域。

为此，OIF资源调度及社区参与度优先级的四个要素：构建、集成和测试更多开源组件，越来越多的用户采用开源组件来构建基础设施平台，如何集成和测试这些开源组件变得非常关键；实现计算、存储和网络架构的硬件多样化，包括GPUs、FPGAs和ARM服务器等，满足性能、经济、延迟和能耗等方面的需求；从小规模部署到超大规模部署的各类数据中心、边缘计算及物联网的部署模型更加多样化；全球政府管制，包括数据主权与隐私。

Jonathan说，开源基础设施基金会聚焦开源基础设施的下一个十年。十年前，我们以“研发开源软件来支持实际生产应用”、“研发开源软件，推动世界发展”为使命，不忘初心，一直坚持到现在，未来我们将继续履行这一使命，并不断进行拓展与完善。