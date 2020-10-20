多云、安全、AI： VMworld 2020三大关键词

在VMworld 2020大会上，VMware给我们带来不少惊喜，其Project Monterey计划和去年的Project Pacific 同样抓人眼球，其稳步推进的多云和安全战略也都让人印象颇深。

每年的VMworld都是行业内的一件大事情，这个由VMware举办的一年一度的活动也是业内最值得参加的活动之一，众多的产品发布、新的技术名词尤其让人期待。今年的VMworld大会目前已经落幕，虽然因为疫情影响，VMworld 2020变成了云上大会，但大会内容依然精彩，VMware给我们奉献的仍然是一桌精心烹制的大餐，其Project Monterey计划和去年的Project Pacific 同样抓人眼球，其稳步推进的多云和安全战略也都让人印象颇深。

推动AI的普及

VMware有一个愿景，就是为任意云、任意设备、任何应用提供可信赖的数字基础设施，既然是愿景就注定不会是一个很容易就达成的目标。为此VMware一直在努力，VMworld 2020大会上宣布的Project Monterey计划就是努力之一。

众所周知，AI应用如今越来越普及，AI普及带来的计算需求给数据中心的底层架构带来了很大冲击，也直接推动了以GPU、FPGA等为代表的异构计算的兴起，让NVIDIA如日中天。根据Gartner预测，未来2-5年内GPU加速器的采用率将提高100％，从去年的5％-20％增加到今年的20％-50％。

和常规应用不同，AI应用一般都是高计算密度，对性能要求高，应用往往直接运行在物理服务器上。其结果是数据中心中被虚拟化的资源和没有虚拟化的资源相互隔离，这不利于资源的充分利用，更不利于管理。VMware推出Project Monterey计划的目的之一就是要让这两部分资源打通，让虚拟环境中的应用能方便地调用物理服务器上的GPU、FPGA等计算资源。而解决办法就是利用智能网卡（SmartNIC），把部分虚拟化的管理功能（主要是网络和存储虚拟化）卸载到（Offload）智能网卡，在智能网卡上运行虚拟化引擎ESXi来管理这些资源，同时资源调度通过API来完成，从而确保虚拟化环境中的应用与物理环境中的应用相互调用资源。

为了推进Project Monterey计划，VMware与NVIDIA宣布开展合作，两家公司将为基于SmartNIC技术（包括可编程的NVIDIA BlueField-2）的混合云提供架构。VMware Cloud Foundation和NVIDIA BlueField-2在结合后，将提供专为AI、机器学习、高吞吐量和数据型应用需求而构建的新一代基础设施。

“VMware提供的是数据中心操作系统提供者，NVIDIA是AI硬件的主要驱动者，VMware要和NVIDIA一起把这些AI硬件普及到数据中心，让AI能够更好地为行业客户服务。”VMware首席运营官Sanjay Poonen表示。

VMware首席运营官Sanjay Poonen

除了NVIDIA之外，VMware还正在与英特尔、Pensando Systems等公司合作开发该项目的硬件，并且戴尔、HPE和联想已经承诺提供使用该硬件的集成系统。

当然，VMware对AI应用的支持不止这些。去年VMware收购了AI芯片虚拟化初创公司Bitfusion，其目的就是vSphere虚拟化平台能够更好地运行人工智能应用。

有必要强调的是，VMware推出Project Monterey计划并不只是为了支持AI，它是VMware对未来数据中心基础架构的大手笔，VMware对此有着更多的期许。记者将在《Project Monterey：VMware为下一代数据中心布局》一文专门讨论这个话题。

让云世界更美好

云的到来给用户带来了更低的成本、更高的灵活性，因此，众多企业都把云当成了数字化转型的前提。不过，收获这些好处的前提是用户能够管理好、用好云，而这一切并不容易。实际上，当下用户在云计算就面临相当严峻的挑战，各种云（公有云、私有云）以及没有云化的物理服务器环境同时并存，其管理和调度以及安全都是问题。

在云计算市场VMware拥有庞大的用户群（超过1500万个企业工作负载运行在VMware云环境中），深知用户的需求，并为此推出众多技术手段，比如，VMware Cloud Foundation（VCF）平台将vSphere、NSX、vSAN等云组件集成在一起，极大地方便了用户的部署和用户的迁移。更为重要的是，VMware通过与各大公有云合作，真正将混合云落到了实处。

截至目前，VMware与当今所有主流的公有云平台建立了合作，从AWS开始，VMware先后与微软Azure、IBM Cloud、Google Cloud、阿里云、Oracle Cloud达成合作，支持VCF应用在用户自己的私有云与这些公有云平台之间的自由迁移。根据VMware在大会上公布的数据，截至2020年8月，VMware Cloud on AWS上的虚拟机总数同比增长140％，主机总数同比增长130％。在VMware Marketplace中，客户可以找到数千款经过验证的第三方、第一方和开源解决方案。

“我们会继续推动多云战略，与所有主流的云供应商合作。在中国，除了阿里云之外，VMware还与中国移动等云服务商有合作，帮助它们基于VMware的堆栈去构建自己的云服务。”Sanjay Poonen在接受采访时表示。

在VMworld 2020大会上，VMware围绕云发布一系列重要技术和方案，以帮助企业在任何云环境中统一部署、运营和管理应用、基础架构和平台服务，比如：云管理混合订阅解决方案VMware vRealize Cloud Universal、云端AI应用性能优化VMware vRealize AI Cloud，还有，CloudHealth by VMware现在支持Oracle云基础架构、CloudHealth Secure State加入了对Google Cloud的实时监控以及20种全新AWS和Azure服务等。

另外，针对云提供商也提供完整的VMware多云产品组合，包括VMware Cloud Partner Navigator，它支持合作伙伴将业务机会扩展到自己的云之外；VMware Cloud Director 10.2，其加入一整套功能，支持合作伙伴能够通过增强网络和安全服务扩展其服务产品。

如此多的新产品和产品更新，无不说明VMware对云的高度重视。新闻发布会上，当有记者问云之后VMware有什么业务重点，VMware公司产品与云服务首席运营官Raghu Raghuram用“云之后还是云”做了回答。Raghu Raghuram表示，虽然VMware在云方面已经做了大量工作，但还有很多事情要做，比如对电信市场，这就是VMware云要着力拓展的，同样多云环境也还有很多工作要做。

VMware公司产品与云服务首席运营官Raghu Raghuram

原生安全：更高的安全性

放到几年前，可能一般都不会把VMware看成是安全厂商，或者说不会把它看成是安全领域的重要角色，但这几年随着VMware不断强化对安全领域的投入，VMware的安全厂商特征正在显现出来。鉴于VMware的先天优势——掌握了虚拟化环境底层，能提供原生的安全性，因此注定不可小觑。

在记者看来，VMware对安全的真正切入是从NSX中的微分段技术开始，通过微分段实现了不同网段的隔离，后来基于此VMware推出了软件定义防火墙等安全产品。2017年，AppDefense的推出让人看到了VMware对安全的期许，而一年前21亿美元收购的Carbon Black则让人看到了VMware对安全市场的决心。

实际上，Carbon Black在VMware的安全战略中扮演着重要角色。今年的大会上VMware宣布推出VMware Carbon Black Cloud Workload，其与VMware vSphere紧密集成，提供无代理安全功能，减少安装和管理成本，并整合针对多个工作负载安全应用场景的一系列遥测技术。

在数据中心之外的终端安全方面，VMware也有新动作。VMware在Future-Ready Workforce端点管理系统新增了安全访问服务边缘功能（SASE），充分利用了VMware VeloCloud和NSX的安全能力，实现了SD-WAN与零信任网络访问、安全Web网关、云访问服务代理、本机远程浏览器隔离功能相结合。

“Carbon Black能够为vSphere提供无代理的工作负载的保护，是以前没有做过的。另外，通过我们的安全访问服务边缘平台（SASE），不需要再部署VPN，就能够实现软件定义广域网（SD-WAN）和零信任网络访问，这些都是我们在安全领域的亮点。”Sanjay Poonen介绍说。

会上VMware还发布了VMware NSX Advanced Threat Prevention，将NSX Distributed IDS/IPS与Lastline公司的高级恶意软件检测（沙箱检测）、AI网络流量分析（NTA）相结合。另外，值得一提的是，今年大会上宣布的Project Monterey也有VMware在安全上面的考虑。未来，通过在SmartNIC上运行VMware NSX，VMware将为虚拟云网络提供更好的防火墙性能和可编程智能，还能实现基础架构“隔离”，将应用和虚拟层从SmartNIC上的安全控制中分离。

结束语

和以往一样，VMworld 2020内容非常丰富，发布了众多新产品、新服务和产品和服务的升级，上面只是挑选了部分做介绍。尽管如此，透过这些产品我们还是可以感受到，VMware在相关技术以及对用户需求的把握上走在了前列，尤其是在混合云方面，其技术的成熟性和方案的完整性上都可圈可点，其在安全领域的动作也值得关注。