开启新技术应用可能性 华邦推出三大创新型存储方案

随着“新基建”的发展，特别是5G以及物联网的蓬勃发展，华邦从NAND Flash到低容量的HyperRAM，以及未来物联网在安全存储方面的需求等，都提供了相应的解决方案，帮助企业抓住新机遇，应对新挑战，开辟新服务。

随着5G商用化的进一步推进，不管是人工智能还是自动驾驶等技术正在加速落地，这就对现有存储产品与方案提出了新的要求。近日，华邦电子与媒体分享了公司三大创新型存储解决方案及相关应用，包括1Gb LPDDR3和HyperRAM产品、全球首款采用八位串口的NAND Flash以及W77Q安全闪存。

瞄准新兴技术业务场景

作为市场上独具研发、制造、营销能力的内存整合组件制造商，华邦积极研发更多高质量以及更具竞争力的存储解决方案，满足愈来愈多样化的市场需求与应用需要。

华邦DRAM内存产品销企划处部经理曾一峻表示，针对5G和AIoT，华邦提供了全面的DRAM解决方案，包括面向5G小站、5G CPE、边缘计算加速系统、智能可穿戴设备等。

比如华邦宣布了Kneron最新的KL720系统单芯片（SoC）将搭载华邦的1Gb LPDDR3 KGD，为人工智能和机器学习技术开启更多应用可能性。华邦1Gb LPDDR3是高带宽和低耗电的最佳组合，可以满足KL720在最新高需求边缘计算AI上的应用。

此外，针对AIoT，例如智能摄像头和边缘人工智能，华邦提供了完整的GP-Boost的产品线。针对AR/VR设备、自动驾驶ADAS和C-V2X，华邦也提供了对应的DRAM产品。

曾一峻说，目前华邦Mobile DRAM系列产品组合包含LPDDR3与LPDDR4/4X的产品线，两者都以低功耗为特色。而HyperRAM产品线的优势在于低功耗、低引脚、更小尺寸芯片面积，而且带宽可以支持TWS关于抗噪或是关键词运算。

目前，华邦的DRAM产品分为五大系列，一个是高性能、低功耗、安全性、高速率和有更灵活的产品。从整个DRAM的产业来看，高容量产品集中在服务器、云服务器等市场，华邦着重在中低容量部分。

华邦电子闪存产品企划经理黄信伟表示，作为全球首款采用八位串口的NAND Flash，华邦OctalNAND Flash产品属于高速率的产品，因为它主要是瞄准更快的读取速度，更快的擦写速度。

从容量、整个系统的复杂性、代码的复杂程度来说，NAND优势明显。鉴于NOR Flash在512Mb以上的存储容量成本扩充效益不佳，NAND的成本相比NOR更有竞争优势。

通常NAND的读取速度比NOR慢，而依托华邦自有的成熟制程，OctalNAND Flash可部分兼容于Octal NOR Flash，解决读取速度问题，以简化在现有设计中更换NOR Flash装置的过程，并比同级NOR的成本更低。从OctalNAND Flash可以看到华邦一直不断创新，倾听市场的想法，开发独有的产品，实现差异化的竞争，避免同质化进入降价竞争的局面。

W35N-JW OctalNAND Flash采用华邦通过验证的46nm SLC NAND制程，数据保存期更可达10年以上。这款产品写入/抹除次数可达10万次以上，满足关键任务型车用与工业应用所需的高耐用性与高可靠性。“车用与工业市场的客户现在只需支付远低于Octal NOR Flash的费用，便能在1Gb至4Gb容量装置上获得每秒240MB读写效能。”黄信伟说。

构建安全互联世界

在物联网价值链与生态系统之下，网络安全认证对产品、服务及制程的信任度和安全性都起着重要的作用。

华邦安全解决方案行销处处长陈宏玮表示，随着越来越多嵌入式系统进入到物联网应用之中，市场对安全存储的需求不断增加。不安全的物联网装置会造成严重的网络安全威胁，而设备硬件安全是物联网网络安全的基础，要营造一个安全的物联网环境，首先要保证硬件安全，后续再在硬件上面进行开发及应用，如此一来，整个生态系统才会变得健康且安全。

为此，华邦推出了TrustME安全闪存产品，该产品可以提供安全认证、设计灵活、可扩展性、多功能性等独特价值。华邦安全闪存具备系统韧性防护，能够做到跟SoC/MCU进行安全性互补。

陈宏玮表示，安全规范已经将外置存储的安全性纳入整个SoC系统的安全考量里面。也就是说，存储产品在进行认证的时候，必须将这个部分考量在认证范围之内。“如果使用一个没有经安全认证、没有安全设计的闪存，事实上会对整个系统造成一个漏洞。”

经过认证，华邦的W77Q安全闪存是与标准型闪存装置兼容的即插即用型产品，支持安全启动，提供硬件信任根（root-of-trust）以及优秀的恢复能力、加密数据存储能力和传输的能力。W77Q符合共同安全准则的EAL2认证等级、SESIP认证，以及ARM平台安全架构（PSA）规范。

陈宏玮说，实现安全存储，华邦提供的是端到端的安全性，把相关的安全特性都以硬件的方式在芯片上实现，用户可以快速部署。“我们也和一些软件开发伙伴正在合作开发完整的解决方案，华邦提供预认证的方案，方便芯片或者系统软件公司认证他们的产品，节能他们的时间和资金。”

结语

随着“新基建”的发展，特别是5G以及物联网的蓬勃发展，华邦从NAND Flash到低容量的HyperRAM，以及未来物联网在安全存储方面的需求等，都提供了相应的解决方案，帮助企业抓住新机遇，应对新挑战，开辟新服务。